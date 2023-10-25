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    Anlık Bildirim

    Instagram’a iki yeni güncelleme geliyor

    Instagram, yalnızca Meta Verified kullanıcılarının gönderilerinin görünmesini sağlayan bir geçiş düğmesini ve notlar kısmında video paylaşması güncellemesini getirmeye hazırlanıyor.

    Instagram’a iki yeni güncelleme geliyor

    Instagram, yalnızca Meta Verified kullanıcılarının gönderilerinin görünmesini sağlayan bir geçiş düğmesini ve notlar kısmında video paylaşması güncellemesini getirmeye hazırlanıyor.

    Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından Instagram iki tane yepyeni güncelleme için çalışmalarını tamamlamak üzere.

    Uygulama, akış için şimdiye kadar Instagram logosu altında "Takip ettiklerin" ve "Favoriler" olmak üzere iki farklı seçenek sunmaktaydı. Bu yeni "Meta Verified" seçeneği, görünürlüğü artıracağı için kullanıcıları, Meta Verified abonesi olmaya teşvik edebilir. Böylelikle Instagram buradan büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.

    Meta Verified aboneliklerinin fiyatları web sürümü için aylık 11.99 dolardan, iOS sürümü için ise aylık 14.99 dolar olarak açıklandı.

    Verified aboneliği kapsamında Instagram kullanıcıları, doğrulanmış hesap rozetine, en sık karşılaşılan sorunlar için müşteri desteğine, aktif kimlik taklidi denetlemesine, diğer kullanıcıların yorumlarında Meta Verified profillerinin önceliklendirilmesine, keşfet sayfası ve Instagram Reels'da tavsiyelere ve de Instagram Stories'de özel çıkartmalara erişebiliyor.

    Notlar kısmı için de “close friends” gibi sadece istediğiniz kişilerin görebileceği notlar paylaşabilmenin önü açılacak. Ayrıca notlar kısmında kısa videolar paylaşılmasının da önü açılmış olacak.

    Instagram’ın patronu Adam Mosseri, “Bu hafta notlar’da selfie videoları yayınlama özelliğini test etmeye başladık. Yakında notlar’daki varsayılan profil fotoğrafınızı kısa bir video ile güncelleyebileceksiniz. Videoya eşlik etmesi için ayrıca bir metin de ekleyebileceksiniz.” şeklinde açıklama yaptı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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