Instagram’a iki yeni güncelleme geliyor

Instagram, yalnızca Meta Verified kullanıcılarının gönderilerinin görünmesini sağlayan bir geçiş düğmesini ve notlar kısmında video paylaşması güncellemesini getirmeye hazırlanıyor.

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Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından Instagram iki tane yepyeni güncelleme için çalışmalarını tamamlamak üzere.

Uygulama, akış için şimdiye kadar Instagram logosu altında "Takip ettiklerin" ve "Favoriler" olmak üzere iki farklı seçenek sunmaktaydı. Bu yeni "Meta Verified" seçeneği, görünürlüğü artıracağı için kullanıcıları, Meta Verified abonesi olmaya teşvik edebilir. Böylelikle Instagram buradan büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Meta Verified aboneliklerinin fiyatları web sürümü için aylık 11.99 dolardan, iOS sürümü için ise aylık 14.99 dolar olarak açıklandı.

Verified aboneliği kapsamında Instagram kullanıcıları, doğrulanmış hesap rozetine, en sık karşılaşılan sorunlar için müşteri desteğine, aktif kimlik taklidi denetlemesine, diğer kullanıcıların yorumlarında Meta Verified profillerinin önceliklendirilmesine, keşfet sayfası ve Instagram Reels'da tavsiyelere ve de Instagram Stories'de özel çıkartmalara erişebiliyor.

Notlar kısmı için de “close friends” gibi sadece istediğiniz kişilerin görebileceği notlar paylaşabilmenin önü açılacak. Ayrıca notlar kısmında kısa videolar paylaşılmasının da önü açılmış olacak.

Instagram’ın patronu Adam Mosseri, “Bu hafta notlar’da selfie videoları yayınlama özelliğini test etmeye başladık. Yakında notlar’daki varsayılan profil fotoğrafınızı kısa bir video ile güncelleyebileceksiniz. Videoya eşlik etmesi için ayrıca bir metin de ekleyebileceksiniz.” şeklinde açıklama yaptı.

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