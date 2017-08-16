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Instagram yorumlarına önemli bir güncelleme geliyor

Son zamanlarda aldığı bir çok güncelleme ile oldukça fonksiyonel bir hale gelen Instagram, şimdi de yorumlara el atmış durumda. Artık fotoğraflara yapılan yorumlara alt yorum eklenebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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14
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde canlı yayın ve hikaye özelliklerine getirdiği yeniliklerle kullanıcılarını memnun eden Instagram'ın boş durmaya niyeti yok. Şimdi de yorum karmaşasını ortadan kaldıran ve kullanıcılarını oldukça sevindirecek bir güncelleme ile geliyor.
Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların yaptıkları yorumlara gelen cevapları, alt yorum olarak görmenizi sağlayan güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar attıkları yorumların altında mesajlaşıp, tartışabilecekler. Yorumların takip edilmesini kolaylaştıracak bu özellik ile Instagram daha da fonksiyonel bir hal alacak.
Ayrıca Bkz. "Eski Tesla yöneticileri Avrupa'da pil fabrikası kurmak için ilk adımı attı"
Bundan böyle herhangi bir yorumun altında yer alan "Yanıtla" ibaresine tıklayıp cevap yazarsanız, bu cevap ilgili yorumun alt sekmesi olarak listelenecek. Bu sayede yorumlarınız, diğer yorumların arasında kaybolmayacak ve takibi oldukça kolaylaşacak. Instagram'ın, yorum karmaşasını önleyecek bu yeni güncellemesinin kısa süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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Virinom 2 yıl en beğenilen Kerim5100
Yapılan bir yoruma cevap vermek senin için saçmalıksa sosyal medyada işin ne?
1 Yanıt Yanıtla +8
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cngzmls 2 yıl
Bir de fotoğrafları tam ekran gösterme ile videoları otomatik oynatma engelleme özelliklerini getirin.
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Vega 2 yıl
Ben birine yorum yazınca yazdığım mesaj o kişiye özel mesaj olarak gidiyor. Bu neden böyle oluyor?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
internetin doğası karşılıklı etkileşim üzerinedir !
bu açıdan internette ilk usenet yani karşılıklı açık yazışma vardı
aradan yıllar geçti ! bu gerçek asla değişmedi !
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Portraitclub 2 yıl
Tam kare uygulaması yetersiz hala portre fotoğraflarda crop uygulamak gerekiyor. Kalite de en azından 2048px olmalı
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intel7mix 2 yıl
kadınların makyajdan geçilmediği orasını burasını açtığı bir sosyal medyaya döndü
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Arapkahvesi 2 yıl
Fuhuş ve zina yuvası instagram'ın şerrinden Allah'a sığınıyoruz
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cngzmls 2 yıl
Bir de fotoğrafları tam ekran gösterme ile videoları otomatik oynatma engelleme özelliklerini getirin.
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BekirHan 2 yıl cngzmls
cngzmls

Bir de fotoğrafları tam ekran gösterme ile videoları otomatik oynatma engelleme özelliklerini getirin.

Kesinlikle çok haklısın. Özellikle videoları kendi kendine oynatıyor olması mobilden bağlanıyorken int. paketinin canına ot tıkıyor.
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Kerim5100 2 yıl
Facebook saçmalıklarını diğer uygulamalara getirme vol.21348637
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Virinom 2 yıl Kerim5100
Yapılan bir yoruma cevap vermek senin için saçmalıksa sosyal medyada işin ne?
1 Yanıt Yanıtla +8
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