Instagram yorumlarına önemli bir güncelleme geliyor

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın ve hikaye özelliklerine getirdiği yeniliklerle kullanıcılarını memnun eden Instagram'ın boş durmaya niyeti yok. Şimdi de yorum karmaşasını ortadan kaldıran ve kullanıcılarını oldukça sevindirecek bir güncelleme ile geliyor.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların yaptıkları yorumlara gelen cevapları, alt yorum olarak görmenizi sağlayan güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar attıkları yorumların altında mesajlaşıp, tartışabilecekler. Yorumların takip edilmesini kolaylaştıracak bu özellik ile Instagram daha da fonksiyonel bir hal alacak.

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Bundan böyle herhangi bir yorumun altında yer alan "Yanıtla" ibaresine tıklayıp cevap yazarsanız, bu cevap ilgili yorumun alt sekmesi olarak listelenecek. Bu sayede yorumlarınız, diğer yorumların arasında kaybolmayacak ve takibi oldukça kolaylaşacak. Instagram'ın, yorum karmaşasını önleyecek bu yeni güncellemesinin kısa süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.