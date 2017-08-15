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Eski Tesla yöneticileri Avrupa'da pil fabrikası kurmak için ilk adımı attı

Tesla’nın iki eski yöneticisi Avrupa’da dev bir pil fabrikası inşa etmek için gerekli finansmanı toplamak adına ilk çalışmaları başlattı. Yeni tesisin Tesla Gigafactory'ye rakip olması bekleniyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın eski tedarik zinciri başkan yardımcısı Peter Carlsson ve yine eski bir Tesla çalışanı olan Paolo Cerruti, İsveç'te 4 milyar avroluk bir pil tesisinin inşa edilmesi için 100 milyon avroluk ilk kaynak yaratma girişimini başlattı. Deneyimli yöneticinin şirketi NorthVolt, yılda 32 GWh (gigawatt saat) üretim kapasitesine sahip olması beklenen bir pil fabrikası açmayı planlıyor.
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Carlsson, fon toplama girişimini şirketin gelir sağlamak için otomobil üreticilerine, enerji depolama firmalarına ve diğer potansiyel müşterilere ulaştığı bir "ortaklık turu" olarak tanımladı. Şirketin planları hayata geçirilirse NorthVolt, Almanya ve Çin'de artan rekabetle karşı karşıya olan Tesla Gigafactory'nin dişli rakipleri listesine eklenecek.

Fabrika 6 yıl içinde tamamen faaliyete geçecek

Fabrikanın altı yıl içinde tam kapasiteyle faaliyete geçmesi beklenirken Carlsson, NorthVolt'un ilk pil hücresinin 2020 yılı sonlarında üretileceğini öngörüyor. Bir sonraki finans turunda ise şirketin planlarının ilk aşamasını finanse etmek için ihtiyaç duyacağı 1.2 milyar ila 1.4 milyar avroluk kısmı garanti altına alınmaya çalışılacak.
NorthVolt'un ayrıca yılda 8 GWh üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı planladığı da gelen haberler arasında. Şirket eğer planlarını gerçekleştirebilirse eski Tesla yöneticilerinin pil pazarını sarsması sürpriz olmayacak.

https://electrek.co/2017/08/14/former-tesla-execs-funding-battery-gigafactory-europe/ Yorum Yaz
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oray 2 yıl en beğenilen
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kadirirdem 2 yıl
6 yıl uzun bir süre demek ki çok zahmetli bir iş...
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oray 2 yıl en beğenilen
iş başvurularında master tezi yazmak isteyenleri de davet ediyor. Öğrenci arkadaşların değerlendirmesi iyi olabilir!
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