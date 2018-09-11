Instagram’da videolara kişi etiketleme özelliği geliyor

Instagram, videolara kullanıcı etiketleme özelliğini test ediyor. Yakın gelecekte kullanıcılarla buluşacak bu yeni özellik sayesinde artık fotoğraflarınızın yanı sıra arkadaşlarınızı videolarınıza da etiketleyebileceksiniz.

Bu yeni özelliğin çalışma metodu fotoğraflara kişi etiketleme özelliği ile hemen hemen aynı. Video etiketlerini görüntülemek için tıpkı fotoğraf gönderilerinde olduğu gibi sol alt köşedeki ikona tıklamanız gerekiyor. Sonrasında ise ekranda beliren “Bu Videodaki İnsanlar” isimli sayfada videoda yer alan kişileri görebiliyorsunuz.

@cablegirlsrd adlı kullanıcı tarafından fark edilen özellik, şu an için sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Ancak çok yakın gelecekte tüm kullanıcılarla buluşmuş olacak. Ayrıca ilk etapta yalnızca mobil uygulama üzerinden kullanılabileceği belirtilen özelliğin gelecekte web sürümüne gelip gelmeyeceği ise şu an için bir merak konusu.

https://www.engadget.com/2018/09/10/instagram-video-tagging/