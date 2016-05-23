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Instagram'ın gizli mesaj kutusunu açın

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram gizli bir mesaj kutusuna sahip ancak bu bölüme bazen önemli sayılabilecek mesajlar da düşebiliyor. Basit birkaç adımla bu mesaj kutusunu kontrol edebilirsiniz.
2 yıl
306,1b
4
30
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram üzerinde gizli bir mesaj kutusunun olduğunu biliyor muydunuz? Bu bölümde sizinle bağlantısı olmayan kişilerden gelen bazı önemsiz mesajlar depolanıyor. Öte yandan her nasılsa spam kategorisine girmeyen bazı önemli mesajlar da bir şekilde buraya düşmüş olabilir. Birkaç basit adımı izleyerek bu gizli kutuya ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Düşüşe devam eden Windows Phone, BlackBerry'nin rakibi olmaya aday"
Uygulamanın sağ üst köşesinde kutu gibi görünen bir ikon yer alıyor. Bunun üzerine dokunun. Bu bölüm "Instagram Direct" olarak adlandırılıyor. Eğer bir gizli mesajınız varsa bu alanda mesaj isteklerini gösteren mavi bir bildirim göreceksiniz. Bu aslında gizli mesaj kutusundaki mesajların sayısını gösteriyor. Bildirimin üzerine dokunduğunuzda gizli mesaj kutusuna yönlendirileceksiniz. Hepsi bu kadar.
Ayrıca Instagram'ın işletmeler için sunduğu yeni servisiyle ilgili haberlerimiz var. Artık işletme profiline sahip şirketler, gönderilerinin kimler tarafından izlendiği hakkında demografik bilgi edinebilecekler. Böylece şirketler gönderilerini takipçilerinin çoğunluğu çevrimiçiyken ve görüntülemek için daha uygun oldukları anla eşleşecek şekilde yayınlanmak üzere zamanlayabilecekler. Bu ay içinde genel kullanıma sunulması beklenen yeni özellik "Insights" olarak adlandırılıyor.
Instagram'ın gizli mesaj kutusunu açın
 

http://www.phonearena.com/news/Open-your-hidden-Instagram-message-box-app-to-allow-businesses-to-view-follower-metrics_id81373 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Húrin 2 yıl en beğenilen
İnstagramda gizli beğenme yolunu anlatıyorum! Beğenmek istediğiniz fotoğrafın üstüne gelin ve 2 kere tıklayın. Hepsi bu kadar.
Yanıtla +54
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Macella 2 yıl
Şaka mı bu?
2 Yanıt Yanıtla +32
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Halilowich 2 yıl
Erkek olduğum için gizli mesaj kutum bomboş :D
Yanıtla +19
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Moving On 1 yıl
Laf olsun diye yapılmış bir haber, Facebook da diğer bölümündeki mesajlar hakkında haber yaptı mı acaba?
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DH Misafiri 1 yıl
naber
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Instagram mi kaldı artık
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Captain_Ivy 1 yıl
Instagramı bırakalı çok oldu yeğennn..
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okangibi 1 yıl
Sizi bilmiyorum ama ben inanamadım gizli mesaj kutusu olduğuna
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DH Misafiri 1 yıl
İstek halinde kalan mesajlar kabul edilmeden ve reddedilmeden öyle kalsa belli bir süre sonra kendiliğinden silinir mi?
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DH Misafiri 2 yıl
Ciddi anlamda vasat bir konu olmuş.
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itachi237 2 yıl
10 yıldır dh'yi takip ederim yazıklar olsun.
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Urayami 2 yıl
mesaj gelsinde gizlisi saklısı farketmez.
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s_mail 2 yıl
yahu bunu forumda açsan millet sana affedersin bi tarafıyla güler. Burada Anasayfa olmuş.. Bende dedim mevzu nedir...
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OverClocK1ng 2 yıl
V4LKyR
Telefonda program açmak çok basit! Sadece bir ikonun üzerine parmağınızla hafifçe dokunun. Hepsi bu kadar!Çok kaliteli bir haber, Onur.

Headshot mu yaptın deseeem, yoksa Thuglife mı olmuşsun desem bilemedim...
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

V4LKyR
Telefonda program açmak çok basit! Sadece bir ikonun üzerine parmağınızla hafifçe dokunun. Hepsi bu kadar!Çok kaliteli bir haber, Onur.


Headshot mu yaptın deseeem, yoksa Thuglife mı olmuşsun desem bilemedim...

Headshot atmayı severim

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