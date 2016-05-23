Instagram'ın gizli mesaj kutusunu açın

Instagram üzerinde gizli bir mesaj kutusunun olduğunu biliyor muydunuz? Bu bölümde sizinle bağlantısı olmayan kişilerden gelen bazı önemsiz mesajlar depolanıyor. Öte yandan her nasılsa spam kategorisine girmeyen bazı önemli mesajlar da bir şekilde buraya düşmüş olabilir. Birkaç basit adımı izleyerek bu gizli kutuya ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

"Düşüşe devam eden Windows Phone, BlackBerry'nin rakibi olmaya aday"

Uygulamanın sağ üst köşesinde kutu gibi görünen bir ikon yer alıyor. Bunun üzerine dokunun. Bu bölüm "Instagram Direct" olarak adlandırılıyor. Eğer bir gizli mesajınız varsa bu alanda mesaj isteklerini gösteren mavi bir bildirim göreceksiniz. Bu aslında gizli mesaj kutusundaki mesajların sayısını gösteriyor. Bildirimin üzerine dokunduğunuzda gizli mesaj kutusuna yönlendirileceksiniz. Hepsi bu kadar.

Ayrıca Instagram'ın işletmeler için sunduğu yeni servisiyle ilgili haberlerimiz var. Artık işletme profiline sahip şirketler, gönderilerinin kimler tarafından izlendiği hakkında demografik bilgi edinebilecekler. Böylece şirketler gönderilerini takipçilerinin çoğunluğu çevrimiçiyken ve görüntülemek için daha uygun oldukları anla eşleşecek şekilde yayınlanmak üzere zamanlayabilecekler. Bu ay içinde genel kullanıma sunulması beklenen yeni özellik "Insights" olarak adlandırılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Open-your-hidden-Instagram-message-box-app-to-allow-businesses-to-view-follower-metrics_id81373