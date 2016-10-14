Instagram'ın resmi Windows 10 uygulaması nihayet yayınlandı

Nisan ayında Windows 10 mobil uygulamasını indirmeye sunan Instagram artık güncel işletim sistemini kullanan herkesin sosyal ağ deneyimini yaşamasını sağlıyor. Instagram'ı bilgisayar ve tabletlere getiren uygulamada aynı mobil cihazlarda olduğu gibi keşfet, direkt mesaj ve hikayeler gibi tüm özellik yer alıyor. Gelen yorumlar ve mesajlar ise bildirim olarak anında görüntülenebiliyor.

Fotoğraf düzenlemek ve paylaşmak için maalesef cihazınızın dokunmatik ekrana ve ön-arka kameraya sahip olması gerekiyor. Dilerseniz cihazınızın galerisindeki fotoğrafları da Instagram’da paylaşabilmeniz mümkün. Yani normal bir bilgisayardan fotoğraf paylaşabilmeniz şu an için ne yazık ki mümkün değil.

400 milyondan fazla cihazda kullanıldığını açıklayan Microsoft, Instagram desteğiyle birlikte kullanıcı deneyimini ve -az da olsa- pazar payını arttırmak istiyor. Dilerseniz Instagram’ın Windows 10 uygulamasını Geçtiğimiz ay yapılan açıklama ile Windows 10'un dünya çapındafazla cihazda kullanıldığını açıklayan Microsoft, Instagram desteğiyle birlikte kullanıcı deneyimini ve -az da olsa- pazar payını arttırmak istiyor. Dilerseniz Instagram’ın Windows 10 uygulamasını buradan indirebilirsiniz.