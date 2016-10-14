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Instagram'ın resmi Windows 10 uygulaması nihayet yayınlandı

Instagram’ın kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen resmi Windows 10 uygulaması nihayet yayınlandı. Böylelikle artık bilgisayarınızdan ve tabletinizden de fotoğraf paylaşabileceksiniz.
2 yıl
2,9b
1
10
Windows
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Nisan ayında Windows 10 mobil uygulamasını indirmeye sunan Instagram artık güncel işletim sistemini kullanan herkesin sosyal ağ deneyimini yaşamasını sağlıyor. Instagram'ı bilgisayar ve tabletlere getiren uygulamada aynı mobil cihazlarda olduğu gibi keşfet, direkt mesaj ve hikayeler gibi tüm özellik yer alıyor. Gelen yorumlar ve mesajlar ise bildirim olarak anında görüntülenebiliyor.
Fotoğraf düzenlemek ve paylaşmak için maalesef cihazınızın dokunmatik ekrana ve ön-arka kameraya sahip olması gerekiyor. Dilerseniz cihazınızın galerisindeki fotoğrafları da Instagram’da paylaşabilmeniz mümkün. Yani normal bir bilgisayardan fotoğraf paylaşabilmeniz şu an için ne yazık ki mümkün değil.
Geçtiğimiz ay yapılan açıklama ile Windows 10'un dünya çapında 400 milyondan fazla cihazda kullanıldığını açıklayan Microsoft, Instagram desteğiyle birlikte kullanıcı deneyimini ve -az da olsa- pazar payını arttırmak istiyor. Dilerseniz Instagram’ın Windows 10 uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

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zotacing 2 yıl en beğenilen
2014'de Instagram Beta normal olarak 1 aya gelecek diyorlardı, 2016 Ekim ortasında yeni gelmiş.



Windows Phone büyük pişmanlıktır.
2014'de Instagram Beta normal olarak 1 aya gelecek diyorlardı, 2016 Ekim ortasında yeni gelmiş.Windows Phone büyük pişmanlıkt...
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Colouse 2 yıl
Tamam, adam yanlış yorum yapmış da Microsoft'un bile bırakacağı platformu da sahiplenmeyin. Güzel OS'ti fakat olmadı.
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mcrew 2 yıl
yükledim
biri beğendiği zaman sağda bildirim geliyor falan güzel bir şeye benziyor

ama fotoğrafı zoom yapma özelliği yok

touchpad ile normal telefondaki gibi iki parmak ile zoom yapılarak büyütülebilir

bir de resimlere çoklu bakarken herhangi bir resme sürekli tıkladığında otomatik öne getirme özelliği de var. Tuşa basmayı bıraktığında geri geliyor. Ama aşırı zoom yaparak geliyor hiç bir şey göremiyorsun.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben 2 senedir Lumia 930 kullanıyorum. Telefonu ilk aldığım zaman da Instagram vardı. Daha sonra Windows 10 Mobile çıkınca Windows 10'a uygun yenilenmiş Instagram geldi. Fakat Windows 10 çalıştıran bilgisayarlarda kullanılamıyordu bu uygulama. Artık bilgisayarlarda da kullanılabilecek hale gelmiş Instagram.
Yanlış anlaşılma olmasın yani Instagram zaten vardı, yeni gelmedi.
Teşekkürler.
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Stradale 2 yıl
Boşverin arkadaşlar her şeyi bildiğini sanıp aslında hiçbir şey bilmediğini bilmeyenler gene bildiklerini sansınlar, zira bizim wp kullanıcıları olarak bildiklerimiz bize yeter :)
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Bu haber masaüstü için arkadaşlar. Mobilde yıllardır var zaten.
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Hyperchondriac 2 yıl
directx 9 yok diyor ve yüklenmiyor
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gxhero 2 yıl
Bir sürü ufak hataları var.
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Bukalemun 2 yıl
Haber sanki ZAMAN TÜNELİ gibi :)) 2013/2014
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zotacing 2 yıl
2014'de Instagram Beta normal olarak 1 aya gelecek diyorlardı, 2016 Ekim ortasında yeni gelmiş.



Windows Phone büyük pişmanlıktır.
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Kefelon 2 yıl
Yakında kapanacak neredeyse ama Instagram yeni geliyor :D
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