Intel 13 Watt TDP değerine sahip mobil Core i7 işlemci hazırlıyor

Intel önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı ve düşük güç tüketimli yeni işlemciler sunmaya hazırlanıyor. Ivy Bridge mimarisini sahip olan düşük güç tüketimli çok sayıda yeni model üzerinde çalışan Intel, Pentium ailesinden Core i7 serisine kadar tüm ürün gamında güncelleme yapacak. Şirketin güncel yol haritasına göre, piyasaya sunulacak düşük güç tüketimli mobil işlemcilerin en hızlısı Core i7-3689Y modeli olacak.

22nm üretim teknolojisiyle geliştişrilen çift çekirdekli işlemci, Hyper-Threading desteği sayesinde toplamda 4 izlek desteği sunacak . Seviye 3 bellek kapasitesi 4MB olan işlemci, standart olarak 1.5GHz'de çalışacak ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 2.6GHz'e kadar yükseltebilecek.

Intel'in şu an içine en hızlı entegre grafik çözümü olan HD 4000 ile gelecek işlemcide, GPU'nun en yükse saat hızı ise 850MHz olarak belirlenmiş durumda. BGA soket formunda hazırlanan yeni işlemci resmi olarak 1600MHz'e kadar DDR3, DDR3L ve DDR3L-RS tipi bellek modülleri ile çalışabilecek. Profesyonel kullanım alanları için vPro desteğine de sahip olan Core i7-3689Y'nin yeni yılın ilk aylarında çıkması bekleniyor.



