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Intel 13 Watt TDP değerine sahip mobil Core i7 işlemci hazırlıyor

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı ve düşük güç tüketimli yeni işlemciler sunmaya hazırlanıyor. Ivy Bridge mimarisini sahip olan düşük güç tüketimli çok sayıda yeni model üzerinde çalışan Intel, Pentium ailesinden Core i7 serisine kadar tüm ürün gamında güncelleme yapacak. Şirketin güncel yol haritasına göre, piyasaya sunulacak düşük güç tüketimli mobil işlemcilerin en hızlısı Core i7-3689Y modeli olacak.
22nm üretim teknolojisiyle geliştişrilen çift çekirdekli işlemci, Hyper-Threading desteği sayesinde toplamda 4 izlek desteği sunacak . Seviye 3 bellek kapasitesi 4MB olan işlemci, standart olarak 1.5GHz'de çalışacak ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 2.6GHz'e kadar yükseltebilecek.
Intel'in şu an içine en hızlı entegre grafik çözümü olan HD 4000 ile gelecek işlemcide, GPU'nun en yükse saat hızı ise 850MHz olarak belirlenmiş durumda. BGA soket formunda hazırlanan yeni işlemci resmi olarak 1600MHz'e kadar DDR3, DDR3L ve DDR3L-RS tipi bellek modülleri ile çalışabilecek. Profesyonel kullanım alanları için vPro desteğine de sahip olan Core i7-3689Y'nin yeni yılın ilk aylarında çıkması bekleniyor.


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JoeyBane 6 yıl
Adını niye i7 koyuyorsun arkadaş. 2 çekirdek ve 4 sanal..
Enerji verimliliği ve performansı iyiymiş.
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WinteR 6 yıl
Mobil olması BGA olmasında şart değil, Haswell ile BGA hayatımıza giriyor, ilk etapta mobil cihazlar BGA olucak, Broadwell ile de bütün işlemci ailesinin SOC olacağı söyleniyor, hayırlı olsun..
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lvlono 6 yıl
İntel'in eskiden beri düşük güç tüketimli işlemcileri var. ULV (ultra low voltage)sınıfı işlemcileri herzaman başarılıydı ama ucuz değillerdi. 22Nm üretim sürecinde biraz da olsa ucuzlatmıştır diye umuyorum.
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kimi_raikonen 6 yıl
13 watt cok iyi.tabi ivy bridge mimarinin payı cok büyük. haswell mimarisiyle tek haneleri bulurlar inşallah :D
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Denorath 6 yıl
2 çekirdek i7?
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atahataha6 6 yıl
Kardesim bu işlemci çıkınca alanalara söylüyüm pek performans beklemesin 13 watt çok düşük bir güç o.c performansıda düşük olur inteli bırakın AMD sistem alın hem ucuz hem performanslı o.c 'a elverişli işlemci çeşitleri var güc konusunada gelince ha 50 watt yakmıs ha 13 nolcak yani bence performans yüksek olsunda kaç watt yakacağı benim için pek önemli değil...
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CoreXXX 6 yıl
hızı düşürüp watt seviyesini çok aşağı çekiyor. tamam biraz düşük olması nolmal ama 1.5 ghz 2 çekirdek 4 izlek ve corei7 fiyatına. amd apularından 3 tane alsanız bunun fiyatına yetişmez sanırım. üstelik amd grafik performansıda cabası
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E_Aydin35 6 yıl
Intel, şuan günümüzde işlemcilerin gidebildiği son noktaya, her an gelişmekte olan teknolojierini kullanarak ilerlemeye çalışıyor..
13Watt çok başarılı bir güç tüketim değeri. 22nm ve Ivy Bridge ailesinin yararlarını kullanıyor, aynı zamanda zaten yine kendi icatı olan ultrabook segmentinin önünü açacak atılımlar yapıyor.. Intel yapıyor, başarıyor önümüzde ARMD-AMD iş birliğinden çıkacak şeyleri görmekten başka çaremiz yok.
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artcraft35 6 yıl
intel de sonunda güç tüketimi tarafında ilerleme yapması gerektiğini anladı. 6-10 saat pili giden laptop istiyoruz!!!
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X-FI 6 yıl
intel ile nvidia güç tüketimi konusunda kendilierini aştılar
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arseniCem 6 yıl X-FI
X-FI

intel ile nvidia güç tüketimi konusunda kendilierini aştılar

intel konusunda haklısınız.

ama nvidia konusunda malesef dediklerinize katılamayacağım. ekran kartında amd güç tüketiminde hala avantajlı.
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Batuist 6 yıl
benzeri çalışmaları masaüstü platformlar içinde bekleriz
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atroce 6 yıl
cep telefonlarında da biraz atılım yapsa, i7 li androidli kulağa hoş geliyor
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