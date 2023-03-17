Intel, 14. Nesil işlemcileri bu yılın sonunda getirecek: Planlarda değişiklik var

Meteor Lake iptal, Arrow Lake geliyor
Bununla birlikte, Meteor Lake-S'nin 6P+16E konfigürasyonunun iptal edileceği, bunun yerine Intel'in yeni 800 serisi yonga setleriyle birlikte piyasaya sürülecek olan yeni seri için 24 çekirdeğe sahip 8P+16E yapılandırmalı Arrow Lake-S’in kullanılacağı iddia ediliyor. Arrow Lake’in öne çekilmesinin yanında Z890, B860 ve H810 yongalı anakartların geleceği belirtiliyor. Ayrıca Intel'in giriş seviyesi iş istasyonları için W880 ve Q870 yonga setlerini de piyasaya süreceği söylenmekte.
Açıkçası Intel 14. Nesil Core serisi hakkında hala birçok söylenti var ve henüz hiçbir şey kesinleşmiş gibi görünmüyor. Açık olan şey ise yeni neslin bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacak olması. LGA-1851 ile soket yapısı da değişecek ve mevcut LGA-1700 anakartlar veya işlemciler uyumlu olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)