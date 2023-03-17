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    Anlık Bildirim

    Intel, 14. Nesil işlemcileri bu yılın sonunda getirecek: Planlarda değişiklik var

    Intel, ilginç bir şekilde kısa aralıklarla yeni nesil işlemcilerini piyasaya sürecek gibi görünüyor. Son gelen bilgiler 14. Nesil Core işlemcilerinin bu yılın sonunda çıkacağını söylüyor.
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    Intel 14. Nesil Core Tam Boyutta Gör
    Intel tarafından gelecek yeni nesil işlemciler özelinde çeşitli söylentiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde bu yılın sonunda Meteor Lake kod adlı 14. Nesil Core işlemcilerinin geleceğinden ve ondan sonra ise Arrow Lake işlemcilerinin çıkacağından bahsetmiştik. Son gelen raporlara göre ise Intel tarafında planlar değişmiş olabilir.

    Meteor Lake iptal, Arrow Lake geliyor

    intel arrow lake Tam Boyutta Gör
    Benchlife kaynaklı habere göre Intel, bu yılın sonunda çıkması beklenen Meteor Lake-S mimarisi planlarını değiştirmiş olabilir. 2023 sonu ile 2024 başı arasında çıkması beklenen bu işlemcilerin yerini artık Arrow Lake-S alacağı söyleniyor. Her iki mimarinin de LGA-1851 soketini kullanacağını da söyleyelim. Meteor Lake ve Arrow Lake mimarilerinden daha fazla detayı öğrenmek için hemen alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    Bununla birlikte, Meteor Lake-S'nin 6P+16E konfigürasyonunun iptal edileceği, bunun yerine Intel'in yeni 800 serisi yonga setleriyle birlikte piyasaya sürülecek olan yeni seri için 24 çekirdeğe sahip 8P+16E yapılandırmalı Arrow Lake-S’in kullanılacağı iddia ediliyor. Arrow Lake’in öne çekilmesinin yanında Z890, B860 ve H810 yongalı anakartların geleceği belirtiliyor. Ayrıca Intel'in giriş seviyesi iş istasyonları için W880 ve Q870 yonga setlerini de piyasaya süreceği söylenmekte.

    intel LGA 1851 Tam Boyutta Gör
    Intel’in 800 serisi yonga setlerinde 60 adede kadar PCIe hattı sunacağı belirtiliyor. Rapora göre Z890 platformu, CPU'dan 26 ve PCH'den 34 olmak üzere toplam 60 adede kadar HSIO kanalına sahip olacak. B860 ve H810 platformlarının ise sırasıyla 44 ve 32 PCI kanalını içereceği belirtiliyor. Ek olarak Arrow Lake-S, maksimum DDR5-6400 bellek hızlarını ve modül başına 48 GB kapasiteyi destekleyecek.

    Açıkçası Intel 14. Nesil Core serisi hakkında hala birçok söylenti var ve henüz hiçbir şey kesinleşmiş gibi görünmüyor. Açık olan şey ise yeni neslin bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacak olması. LGA-1851 ile soket yapısı da değişecek ve mevcut LGA-1700 anakartlar veya işlemciler uyumlu olmayacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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