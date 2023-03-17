Intel, 14. Nesil işlemcileri bu yılın sonunda getirecek: Planlarda değişiklik var

Tam Boyutta Gör Intel tarafından gelecek yeni nesil işlemciler özelinde çeşitli söylentiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde bu yılın sonunda Meteor Lake kod adlı 14. Nesil Core işlemcilerinin geleceğinden ve ondan sonra ise Arrow Lake işlemcilerinin çıkacağından bahsetmiştik. Son gelen raporlara göre ise Intel tarafında planlar değişmiş olabilir.

Meteor Lake iptal, Arrow Lake geliyor

Tam Boyutta Gör Benchlife kaynaklı habere göre Intel, bu yılın sonunda çıkması beklenen Meteor Lake-S mimarisi planlarını değiştirmiş olabilir. 2023 sonu ile 2024 başı arasında çıkması beklenen bu işlemcilerin yerini artık Arrow Lake-S alacağı söyleniyor. Her iki mimarinin de LGA-1851 soketini kullanacağını da söyleyelim. Meteor Lake ve Arrow Lake mimarilerinden daha fazla detayı öğrenmek için hemen alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Intel Meteor Lake ve Arrow Lake işlemci özellikleri otaya çıktı 4 ay önce eklendi

Bununla birlikte, Meteor Lake-S'nin 6P+16E konfigürasyonunun iptal edileceği, bunun yerine Intel'in yeni 800 serisi yonga setleriyle birlikte piyasaya sürülecek olan yeni seri için 24 çekirdeğe sahip 8P+16E yapılandırmalı Arrow Lake-S’in kullanılacağı iddia ediliyor. Arrow Lake’in öne çekilmesinin yanında Z890, B860 ve H810 yongalı anakartların geleceği belirtiliyor. Ayrıca Intel'in giriş seviyesi iş istasyonları için W880 ve Q870 yonga setlerini de piyasaya süreceği söylenmekte.

Tam Boyutta Gör Intel’in 800 serisi yonga setlerinde 60 adede kadar PCIe hattı sunacağı belirtiliyor. Rapora göre Z890 platformu, CPU'dan 26 ve PCH'den 34 olmak üzere toplam 60 adede kadar HSIO kanalına sahip olacak. B860 ve H810 platformlarının ise sırasıyla 44 ve 32 PCI kanalını içereceği belirtiliyor. Ek olarak Arrow Lake-S, maksimum DDR5-6400 bellek hızlarını ve modül başına 48 GB kapasiteyi destekleyecek.

Açıkçası Intel 14. Nesil Core serisi hakkında hala birçok söylenti var ve henüz hiçbir şey kesinleşmiş gibi görünmüyor. Açık olan şey ise yeni neslin bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacak olması. LGA-1851 ile soket yapısı da değişecek ve mevcut LGA-1700 anakartlar veya işlemciler uyumlu olmayacak.

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Intel, 14. Nesil işlemcileri bu yılın sonunda getiriyor