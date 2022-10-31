Intel 14. Nesil Meteor Lake ve 15. Nesil Arrow Lake işlemci özellikleri ortaya çıktı

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Intel’in yeni nesil 14. Nesil Meteor Lake ve 15. Nesil Arrow Lake masaüstü işlemcilerinin özellikleri sızan firma slaytlarında ortaya çıktı. Intel’in sızan bilgilerine göre 14. Nesil Core ve 15. Nesil Core işlemcilerinin yapılandırmaları, TDP değerleri ve entegre grafik birimleri su yüzüne çıkmış durumda. Gelin detaylı bir şekilde bu bilgilere göz atalım.

Bazı AMD Ryzen 5 7600X işlemcilerde fazladan çekirdek olabilir 1 gün önce eklendi

Intel, farklı işlem süreçlerini kullanarak yeni nesil işlemcilerini inşa edecek. AMD'nin ilk yonga tabanlı tasarımının (Ryzen 3000) piyasaya sürülmesinden yaklaşık dört yıl sonra Intel, tüketici alanında ilk modüler yongalarını piyasaya sürecek gibi görünüyor. Yani, işlemci içerisindeki birimler farklı üretim teknolojileri ile üretilecek. Böylece performans ve enerji verimliliği alanında artış sağlanmak hedeflenecek. Öte yandan bu durumun maliyet dezavantajı olduğu da unutulmamalı.

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Dahili Intel sızıntısına ve önceki bilgilere göre 14. Nesil ve 15. Nesil işlemciler yeni soket yapısına geçiş yapacak. Intel, en az iki nesilde bu soketi koruyacak. Geçiş yapılan yeni soket şimdilik “V” olarak adlandırılıyor ancak LGA 1851 olarak hayatımıza girecektir. Öte yandan yeni soket, mevcut LGA 1700 soketine boyut olarak çok benzer olacak ancak daha fazla pin ve özellik içerecek.

14. Nesil Meteor Lake özellikleri ve çıkış tarihi

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Sızan slaytlara dayanarak, Intel'in 14. Nesil Meteor Lake-S masaüstü işlemcileri çekirdek sayısı anlamında bir adım geriye gidecek. Görüne o ki Intel, E-Core sayısını yani verimlilik çekirdeklerini koruyacak ancak P-Core yani performans çekirdekleri azalacak. Slaytlarda bahsedilen ürün grubu 6 P-Core ve 16 E-Core kombinasyonunda 22 çekirdekli üst seviye varyantı gösteriyor.

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Bu varyant, beş farklı konfigürasyonu içererek ölçeklendiriliyor. Intel ayrıca Meteor Lake ailesinde çekirdek tasarımını ve mimarisini de değiştirecek. P-Core olarak adlandırılan çekirdekler Redwood Cove, E-Core olarak adlandırılan çekirdekler ise Crestmont mimarisine geçecek.

Meteor Lake-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 125W (PL1) TDP, 254W (PL2)

Meteor Lake-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP

Meteor Lake-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP

Meteor Lake-S 14 (6P + 8E) / 4 Xe Çekirdek / 65WTDP

Meteor Lake-S 14 (6P + 8E) / 4 Xe Çekirdek / 35WTDP

İşlemci modellerine ek olarak, tüm işlemciler entegre grafik birimine yani iGPU’ya sahip olacak. Görünen o ki firma en az 4 Xe çekirdeğini işlemcilerinde sunacak. Performans anlamında bir beklenti olmasın zira bu sayı Arc A310’da bulunandan 2 Xe çekirdeği daha az. Karşılaştırma açısından ise Ryzen 7000’lerde bulunan entegre RDNA 2 GPU’larıyla eşit veya biraz daha iyi performans sunacağını söyleyebiliriz.

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Son olarak Meteor Lake, 2023’ün sonlarında piyasaya çıkacak. Bu işlemci nesli yukarıda da dediğimiz gibi farklı süreçlerle inşa edilecek. Buna göre, Intel 4 işlem süreci CPU kalıbını, TSMC N5 işlem süreci iGPU kalıbını, TSMC N6 işlem süreci SoC ve I/O kalıplarını üretmekte kullanılacak. Bu kalıplarında bir araya getirilmesi ise Intel'in gelecek planlarının bir parçası olan 3D Foveros paketleme teknolojisi ile mümkün olacak.

15. Nesil Arrow Lake özellikleri ve çıkış tarihi

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Arrow Lake ile devam edersek, halihazırda piyasaya çıkan 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde gördüğümüz 24 çekirdeği bu ailede geri alacak. 15. Nesil Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri üst seviye varyantlarda 8 P-Core ve 16 E-Core ile şekillenecek ve toplamda 24 çekirdekli bir model sunulacak.

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 125W (PL1) TDP, 254W (PL2)

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP

Intel, Meteor Lake serisinde bulunan 4 Xe çekirdeğini Arrow Lake için koruyor gibi görünüyor ancak buradaki entegre GPU’nun, yeni bir Arc mimarisine sahip olması bekleniyor. Bu nesil CPU kalıbı Intel 20A (2nm olarak düşünülebilir) sürecini kullanacak. Diğer kalıpların üretim süreçlerinde de gelişim yaşanması muhtemel gibi görüyor.

Arrow Lake-P (mobil-dizüstü) ailesinin, masaüstü parçalarındaki entegre GPU'lara göre 5 kat artışla 2560'a kadar Xe Çekirdeği sunması bekleniyor. AMD’nin de Zen 5 tabanlı Strix Point APU’ları benzer dönemlerde piyasaya girecek. Dolayısıyla APU tarafında gelecekte Intel ve AMD savaşı kızışacak gibi duruyor. Ek olarak Arrow Lake masaüstü işlemcilerinin 2024 yılının sonlarını hedeflediğini belirtelim.

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Intel Meteor Lake ve Arrow Lake işlemci özellikleri otaya çıktı