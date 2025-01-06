Intel, oyuncu dizüstü bilgisayarları için Core Ultra 200HX ve 200H serisini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Intel, Arrow Lake mobil işlemci ailesininin geri kalanını CES 2025'te piyasaya sürdü. Ana akım yüksek performanslı ince ve hafif bilgisayarlar için 5 yeni Core Ultra 200H serisi işlemci ve oyuncu dizüstü bilgisayarları için 6 yeni Core Ultra 200HX modeli tanıtıldı.

Intel Core Ultra 200H serisi

Tam Boyutta Gör Intel'in Core Ultra 200H serisi işlemcileri, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için Arrow Lake ailesinin ana akım işlemci ailesini oluşturuyor. İşlemciler Lion Cove Performans çekirdeklerini ve Skoymont mimarili verimlilik çekirdeklerini kullanıyor. Intel, 200H serisinin önceki nesil Meteor Lake Core Ultra 100H işlemcilere göre hem tek hem de çok iş parçacıklı iş yüklerinde %15'e kadar daha yüksek performans sağladığını iddia ediyor. İşlemciler ayrıca, en düşük model hariç 8 Xe LPG+ çekirdeğiyle donatılmış Intel'in Arc GPU'suyla birlikte geliyor. Intel, LPG+ grafiklerinin önceki nesle göre grafik iş yüklerinde %15'e kadar daha yüksek performans sağladığını söylüyor.

Core Ultra 200H serisinin tepesinde, 16 çekirdekli (6 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç verimliliği çekirdeği), 5,4 GHz'lik boost hızına sahip ve 8 GPU çekirdeği bulunan Intel Core Ultra 9 285H yer alıyor.

Model Çekirdekler (P+E+LPE) İş Dizisi Turbo (GHz, P-cores/E-cores) Ön bellek (LLC) Güç Baz/Turbo (W) Bellek Hızı Bellek Kapasitesi Core Ultra 9 258H 16 (6+8+2) 16 5.4 / ? 24 MB 45 / 60-115W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 7 265H 16 (6+8+2) 16 5.3 / ? 24 MB 28 / 60-115W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 7 255H 16 (6+8+2) 16 5.1 / ? 24 MB 28 / 60-115W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 5 235H 14 (4+8+2) 14 5.0 / ? 18 MB 28 / 60-115W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 5 225H 16 (6+8+2) 16 4.8 / ? 18 MB 28 / 60-115W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)

Intel Core Ultra 200HX serisi

Tam Boyutta Gör Yeni Core Ultra 200HX serisi oyun dizüstü bilgisayarlarını hedef alacak ve önceki Raptor Lake-H Refresh işlemcilere kıyasla tek iş parçacıklı testlerde %5, çoklu iş parçacıklı testlerde ise %20 oranında performans artışı sunacak.

Amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285HX'te 24 çekirdek (8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği) yer alıyor 5,5 GHz'e kadar hıza çıkabiliyor. İşlemcide ayrıca 4 GPU çekirdeği ve 13 TOPS gücünde NPU bulunuyor. Yapay zeka gücü Intel'in "AI PC" tanımını karşılamaya yetiyor ancak Microsoft'un Copilot Plus özellikleri için yeterli değil.

Model Çekirdekler (P+E) İş Dizisi P Çekirdeği Turbo/Baz (GHz) E çekirdeği Turbo/Baz (GHz) Ön bellek (LLC) Güç Baz/Turbo (W) Bellek Hızı Bellek Kapasitesi Core Ultra 9 285HX 24 (8+16) 24 5.5 / ? 2.8 / ? 36 MB 55 / 160W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 9 275HX 24 (8+16) 24 5.4 / ? 1.9 / ? 36 MB 55 / 160W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 7 265HX 20 (8+12) 20 5.3 / ? 1.9 / ? 30 MB 55 / 160W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 7 255HX 20 (8+12) 20 5.2 / ? 1.85 / ? 30 MB 55 / 160W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 5 245HX 14 (6+8) 14 5.1 / ? 1.9 / ? 24 MB 55 / 160W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) Core Ultra 5 235HX 14 (6+8) 14 5.1 / ? 1.8 / ? 24 MB 55 / 160W DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)

AMD Ryzen AI MAX 300 "Strix Halo" işlemciler tanıtıldı 5 sa. önce eklendi

Intel'in daha önce piyasaya sürdüğü Core Ultra 200V Lunar Lake işlemcileri, Intel'in mobil işlemcileri arasında en uzun pil ömrü sunan seri olmaya devam edecek. Ayrıca güçlü NPU'su sayesinde CoPilot+ özelliğine sahip Intel'in tek platformu olmaya devam edecek.

Intel'in açıklamasına göre, Core Ultra 200HX serisi işlemciler oyun dizüstü bilgisayarlarında ilk çeyreğin sonunda yer almaya başlayacak. 200H serisi işlemciler ise önümüzdeki hafta dizüstü bilgisayarlarda yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, Core Ultra 200HX ve 200H serisi işlemcilerini tanıttı