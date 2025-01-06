Intel, oyuncu dizüstü bilgisayarları için Core Ultra 200HX ve 200H serisini tanıttı

Intel Core Ultra 200H serisi
Core Ultra 200H serisinin tepesinde, 16 çekirdekli (6 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç verimliliği çekirdeği), 5,4 GHz'lik boost hızına sahip ve 8 GPU çekirdeği bulunan Intel Core Ultra 9 285H yer alıyor.
|Model
|Çekirdekler (P+E+LPE)
|İş Dizisi
|Turbo (GHz, P-cores/E-cores)
|Ön bellek (LLC)
|Güç Baz/Turbo (W)
|Bellek Hızı
|Bellek Kapasitesi
|Core Ultra 9 258H
|16 (6+8+2)
|16
|5.4 / ?
|24 MB
|45 / 60-115W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 7 265H
|16 (6+8+2)
|16
|5.3 / ?
|24 MB
|28 / 60-115W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 7 255H
|16 (6+8+2)
|16
|5.1 / ?
|24 MB
|28 / 60-115W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 5 235H
|14 (4+8+2)
|14
|5.0 / ?
|18 MB
|28 / 60-115W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 5 225H
|16 (6+8+2)
|16
|4.8 / ?
|18 MB
|28 / 60-115W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
Intel Core Ultra 200HX serisi
Amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285HX'te 24 çekirdek (8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği) yer alıyor 5,5 GHz'e kadar hıza çıkabiliyor. İşlemcide ayrıca 4 GPU çekirdeği ve 13 TOPS gücünde NPU bulunuyor. Yapay zeka gücü Intel'in "AI PC" tanımını karşılamaya yetiyor ancak Microsoft'un Copilot Plus özellikleri için yeterli değil.
|Model
|Çekirdekler (P+E)
|İş Dizisi
|P Çekirdeği Turbo/Baz (GHz)
|E çekirdeği Turbo/Baz (GHz)
|Ön bellek (LLC)
|Güç Baz/Turbo (W)
|Bellek Hızı
|Bellek Kapasitesi
|Core Ultra 9 285HX
|24 (8+16)
|24
|5.5 / ?
|2.8 / ?
|36 MB
|55 / 160W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 9 275HX
|24 (8+16)
|24
|5.4 / ?
|1.9 / ?
|36 MB
|55 / 160W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 7 265HX
|20 (8+12)
|20
|5.3 / ?
|1.9 / ?
|30 MB
|55 / 160W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 7 255HX
|20 (8+12)
|20
|5.2 / ?
|1.85 / ?
|30 MB
|55 / 160W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 5 245HX
|14 (6+8)
|14
|5.1 / ?
|1.9 / ?
|24 MB
|55 / 160W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
|Core Ultra 5 235HX
|14 (6+8)
|14
|5.1 / ?
|1.8 / ?
|24 MB
|55 / 160W
|DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2
|96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x)
Intel'in daha önce piyasaya sürdüğü Core Ultra 200V Lunar Lake işlemcileri, Intel'in mobil işlemcileri arasında en uzun pil ömrü sunan seri olmaya devam edecek. Ayrıca güçlü NPU'su sayesinde CoPilot+ özelliğine sahip Intel'in tek platformu olmaya devam edecek.
Intel'in açıklamasına göre, Core Ultra 200HX serisi işlemciler oyun dizüstü bilgisayarlarında ilk çeyreğin sonunda yer almaya başlayacak. 200H serisi işlemciler ise önümüzdeki hafta dizüstü bilgisayarlarda yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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