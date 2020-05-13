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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 28 watt TDP’li 2 Ice Lake işlemcisini ARK sayfasından sildi

    Tiger Lake yongalarını beklediğimiz mavi ekip hali hazırdaki 2 işlemcisini sayfasından kaldırdı.
    2 gün
    1,1b
    1
    6
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 28 watt TDP’li 2 Ice Lake işlemcisini ARK sayfasından sildi
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    Intel’in Willow Cove çekirdekleriyle gelecek Tiger Lake işlemcilerinin sızıntılarını takip ettiğimiz şu günlerde firma henüz yeni raflarda yerini almaya başlayan modelini sayfasından sildi.

    ARK sayfasından uçan 2 işlemci

    Ice Lake işlemci ailesini 12-25 watt TDP aralığına konumlandıran Intel’in listede 28 watt ‘lık bütçeye sahip 2 yongası mevcuttu. ARK sayfasında yapılan değişiklikle Core i7-1068G7 ve Core i5-1038G7 kayboldu.

    Core i7-1068G7 listede OEM üreticilerinin kendi isteklerine dizüstü tasarlayabileceği bir model olarak yer alıyordu. Daha fazla TDP değerine sahip yonga bu nedenle daha performanslı bir seçenekti. Bu yılın ilk çeyreğinde ilk dizüstülerde yerini almaya başlamıştı.

    Intel 28 watt TDP’li 2 Ice Lake işlemcisini ARK sayfasından sildi
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı"

    Tahminlere göre Apple modelleri yaklaşan MacBook Pro modeli için ayrılmış olabilir. Core i5-i7 yongalarının yerine ise yine 4 çekirdek 8 izlekli ve Iris Plus GPU’su ile gelen 6 MB önbellekli Core i5-1038NG7 ve 8 MB önbellekli Core i7-1068NG7 yerleştirilmiş durumda.



    https://www.techpowerup.com/266996/intel-apparently-reserving-28-w-ice-lake-mobile-chips-for-apple-removes-entries-from-ark Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    estf (hakan artan) 2 gün en beğenilen
    280 wattır o, yanlışlık olmuştur 14 nm +^3 mimarisinde
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    Feyzuli 2 gün
    Haberi şu şekilde düzeltsek daha yerinde olur.
    "AMD Intele 28 watt TDP’li 2 Ice Lake işlemcisini ARK sayfasından sildirdi."
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 2 gün
    Core i5-1038NG7 ve Core i7-1068NG7 gibi sonu 0 ve 5 ile bitmeyen numaralı işlemciler Apple gibi firmalara özgü ayrılmış olabiliyor.
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    KumKekliği 2 gün
    amd yeni nesil mobil işlemcileri varken gereksizdi zaten.
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    Jon_Kar 2 gün
    0.560 ghz falandir hizi
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    Feyzuli 2 gün
    Haberi şu şekilde düzeltsek daha yerinde olur.
    "AMD Intele 28 watt TDP’li 2 Ice Lake işlemcisini ARK sayfasından sildirdi."
    Yanıtla +8
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    estf (hakan artan) 2 gün en beğenilen
    280 wattır o, yanlışlık olmuştur 14 nm +^3 mimarisinde
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