Intel 28 watt TDP’li 2 Ice Lake işlemcisini ARK sayfasından sildi

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Intel’in Willow Cove çekirdekleriyle gelecek Tiger Lake işlemcilerinin sızıntılarını takip ettiğimiz şu günlerde firma henüz yeni raflarda yerini almaya başlayan modelini sayfasından sildi.

ARK sayfasından uçan 2 işlemci

Ice Lake işlemci ailesini 12-25 watt TDP aralığına konumlandıran Intel’in listede 28 watt ‘lık bütçeye sahip 2 yongası mevcuttu. ARK sayfasında yapılan değişiklikle Core i7-1068G7 ve Core i5-1038G7 kayboldu.

Core i7-1068G7 listede OEM üreticilerinin kendi isteklerine dizüstü tasarlayabileceği bir model olarak yer alıyordu. Daha fazla TDP değerine sahip yonga bu nedenle daha performanslı bir seçenekti. Bu yılın ilk çeyreğinde ilk dizüstülerde yerini almaya başlamıştı. Tam Boyutta Gör

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Tahminlere göre Apple modelleri yaklaşan MacBook Pro modeli için ayrılmış olabilir. Core i5-i7 yongalarının yerine ise yine 4 çekirdek 8 izlekli ve Iris Plus GPU’su ile gelen 6 MB önbellekli Core i5-1038NG7 ve 8 MB önbellekli Core i7-1068NG7 yerleştirilmiş durumda.

https://www.techpowerup.com/266996/intel-apparently-reserving-28-w-ice-lake-mobile-chips-for-apple-removes-entries-from-ark

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