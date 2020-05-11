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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı

    AMD’nin yeni Ryzen 7 işlemcisi farklı adlandırmasıyla öne çıkıyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    3,3b
    1
    9
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı
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    Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son sızan yonga adlandırmasıyla dikkat çekiyor.

    Mobil'e Ryzen 7 Extreme Edition

    Geçtiğimiz gün paylaştığımız Ryzen 7 APU’sunun ardından farklı bir Ryzen 7 işlemcisi daha gündemde. Yeni işlemci Ryzen 7 Extreme Edition olarak veri tabanına düşerken düşük frekansları itibariyle U serisi mobil sınıfa konumlandırılacağa benziyor.

    Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı
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    Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 4700G APU’su geliyor"

    1.8 GHz’lik taban frekans ve 4.3 GHz’lik boost değerde çalışan mobil APU mevcut Ryzen 7 4800U’dan bz frekansta yalnızca 100 MHz daha yukarıda. Diğer taraftan geçtiğimiz dönemde aynı frekans değerlerine sahip Ryzen 7 4900U da sızmıştı. Görünüşe göre AMD 15 watt TDP’li mobil APU segmentinde agresif isimlendirmelere gitme hazırlığında.



    https://www.techpowerup.com/266928/curious-looking-amd-ryzen-7-extreme-edition-with-4-30-ghz-boost-hits-the-radar Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 4 gün en beğenilen
    Kabul edin konuya girerken destop tarafında yüksek saat hızlarına sahip işlemciler beklediniz değil mi? İsim fazla iddialı olmuş gerçekte ise 4800U'dan turbo frekansı 100mhz daha yüksek bir işlemci piyasaya sürülmüş.
    Kabul edin konuya girerken destop tarafında yüksek saat hızlarına sahip işlemciler beklediniz değil mi? İsim fazla iddialı olmuş gerçekte ise 4800U'dan turbo fr...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    serkandemir993 3 gün
    amd aldı hızı gidiyor ha
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    Musty3535123 4 gün
    Gün geçmiyorki yeni bir ryzen ortaya çıkmasın..
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    .V. 4 gün en beğenilen
    Kabul edin konuya girerken destop tarafında yüksek saat hızlarına sahip işlemciler beklediniz değil mi? İsim fazla iddialı olmuş gerçekte ise 4800U'dan turbo frekansı 100mhz daha yüksek bir işlemci piyasaya sürülmüş.
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    Morichannnn (Akın Özer) 4 gün
    FP6 yani mobil bir işlemci.
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