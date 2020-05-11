Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı

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Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son sızan yonga adlandırmasıyla dikkat çekiyor.

Mobil'e Ryzen 7 Extreme Edition

Geçtiğimiz gün paylaştığımız Ryzen 7 APU’sunun ardından farklı bir Ryzen 7 işlemcisi daha gündemde. Yeni işlemci Ryzen 7 Extreme Edition olarak veri tabanına düşerken düşük frekansları itibariyle U serisi mobil sınıfa konumlandırılacağa benziyor.

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Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 4700G APU’su geliyor"

1.8 GHz’lik taban frekans ve 4.3 GHz’lik boost değerde çalışan mobil APU mevcut Ryzen 7 4800U’dan bz frekansta yalnızca 100 MHz daha yukarıda. Diğer taraftan geçtiğimiz dönemde aynı frekans değerlerine sahip Ryzen 7 4900U da sızmıştı. Görünüşe göre AMD 15 watt TDP’li mobil APU segmentinde agresif isimlendirmelere gitme hazırlığında.

https://www.techpowerup.com/266928/curious-looking-amd-ryzen-7-extreme-edition-with-4-30-ghz-boost-hits-the-radar

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