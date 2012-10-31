Intel 5-10 yıllık plan içerisinde mobil cihazlar için 48 çekirdekli işlemci üzerinde çalışıyor





Masaüstü ve sunucu segmentinde ARM mimarisine şans tanımayan Intel, bununla birlikte mobil cihazlar için daha güçlü işlemcilerin çalışmalarını yapıyor.





Barcelona’daki Intel Labs mühendislerinden Enric Herrero, laboratuvarın mobil cihazlarda birden fazla çekirdeği kullanmanın ve yönetmenin yeni yolları üzerinde çalışmalar yaptığını kaydetti. Böylece çoklu görev tanımı da yeni bir döneme girebilecek. Ancak bununla ilgili en büyük sınırlamanın işletim sisteminin ve uygulamaların bu avantajı nasıl kullanacağı ile ilgili olduğu belirtiliyor.





Günümüzde 2 veya 4 çekirdekli telefonlarla çoklu görevler yapılabiliyor. Ancak kaynakları paylaştıkları için bu zaman zaman kasılmalara sebep olabiliyor. Ekibin diğer mühendisi Tanasu Ramirez, 48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bir video deneyimi sunulabileceğini belirtti.





Bu çekirdekler farklı projelerde paralel olarak çalışarak enerji tüketimini de azaltıyor. Ancak bu yongaların mobil cihazlara gelmesi için 5-10 yıl arasında beklememiz gerekecek.





Intel’in teknoloji şefi Justin Rattner ise 48 çekirdekli mobil cihazların 10 yıldan biraz daha fazla bir süre sonunda pazara sunulabileceğini ifade ediyor. İnsana daha yakın etkileşimler ve doğal arayüzler oluşturmak için büyük sayıda çekirdekler kullanmak, enerjiyi verimli kullanmanın en iyi yolu olarak görülüyor. Çünkü ses tanıma ve artırılmış gerçeklik gibi fonksiyonlar çok daha fazla işlem gücü gerektirirken, enerji sarfiyatını da artırıyor.





Analiz uzmanları ise 48 çekirdekli mobil işlemcilerin yeni bir dönem başlatabileceğini düşünüyor. Her biri bir çekirdek üzerinde çalışan onlarca uygulama ile devasa bir çoklu görev sistemi ve verimli enerji kullanımı, daha akıllı yazılımlar, daha entegre çalışan mobil sistemler bu teknoloji ile mümkün olabilecek.





Mobil cihazların her geçen daha fazla işlemci gücüne ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Bu da bir gün devasa çoklu çekirdekli mobil işlemcilerin mümkün olabileceğini gösteriyor.

http://www.computerworld.com/s/article/9233039/Intel_working_on_48_core_chip_for_smartphones_tablets?taxonomyId=162&pageNumber=1