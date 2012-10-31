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Intel 5-10 yıllık plan içerisinde mobil cihazlar için 48 çekirdekli işlemci üzerinde çalışıyor

6 yıl
759
1
29
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü ve sunucu segmentinde ARM mimarisine şans tanımayan Intel, bununla birlikte mobil cihazlar için daha güçlü işlemcilerin çalışmalarını yapıyor.

Barcelona’daki Intel Labs mühendislerinden Enric Herrero, laboratuvarın mobil cihazlarda birden fazla çekirdeği kullanmanın ve yönetmenin yeni yolları üzerinde çalışmalar yaptığını kaydetti. Böylece çoklu görev tanımı da yeni bir döneme girebilecek. Ancak bununla ilgili en büyük sınırlamanın işletim sisteminin ve uygulamaların bu avantajı nasıl kullanacağı ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Günümüzde 2 veya 4 çekirdekli telefonlarla çoklu görevler yapılabiliyor. Ancak kaynakları paylaştıkları için bu zaman zaman kasılmalara sebep olabiliyor. Ekibin diğer mühendisi Tanasu Ramirez, 48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bir video deneyimi sunulabileceğini belirtti.

Bu çekirdekler farklı projelerde paralel olarak çalışarak enerji tüketimini de azaltıyor. Ancak bu yongaların mobil cihazlara gelmesi için 5-10 yıl arasında beklememiz gerekecek.

Intel’in teknoloji şefi Justin Rattner ise 48 çekirdekli mobil cihazların 10 yıldan biraz daha fazla bir süre sonunda pazara sunulabileceğini ifade ediyor. İnsana daha yakın etkileşimler ve doğal arayüzler oluşturmak için büyük sayıda çekirdekler kullanmak, enerjiyi verimli kullanmanın en iyi yolu olarak görülüyor. Çünkü ses tanıma ve artırılmış gerçeklik gibi fonksiyonlar çok daha fazla işlem gücü gerektirirken, enerji sarfiyatını da artırıyor. 

Analiz uzmanları ise 48 çekirdekli mobil işlemcilerin yeni bir dönem başlatabileceğini düşünüyor. Her biri bir çekirdek üzerinde çalışan onlarca uygulama ile devasa bir çoklu görev sistemi ve verimli enerji kullanımı, daha akıllı yazılımlar, daha entegre çalışan mobil sistemler bu teknoloji ile mümkün olabilecek. 

Mobil cihazların her geçen daha fazla işlemci gücüne ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Bu da bir gün devasa çoklu çekirdekli mobil işlemcilerin mümkün olabileceğini gösteriyor. 

http://www.computerworld.com/s/article/9233039/Intel_working_on_48_core_chip_for_smartphones_tablets?taxonomyId=162&pageNumber=1 Yorum Yaz
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Krinorex 6 yıl en beğenilen
bokunu çıkarmayalım diyorum
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Rubisco 6 yıl
Önce gırgır ://

"48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bir video deneyimi sunulabileceğini belirtti."

Aynı anda bi sürü video oynatıp şaşı bak 5 boyutlu gör olayını hayata geçireceklermiş ://


Bunlara Tiled işlemci / mimari deniyor. Mevcut örnekleri faln var. En son kickstarterda Parallela vardı. Bunun gibi GPU'ya benzer yapıları var tiled mimarilerin. Bunlardaki çekirdek denilen şeyler bizim bildiğimiz kadar gelişmiş büyük çekirdekler değil. daha çok GPU'lardakine benziyor. Her bi çekirdek tek başına yeterince işlem yapabilir, ama gelişmiş özellikleri genelde olmaz (in-order, ILP peşinde koşmayan, superscalar olmayan vs. gibi ).

Intel'in Larrabe'den bozduğu ve GPGPU için çevirdiği Xeon PHI (Knights Corner) 50 çekirdeği var ama bu tür bi yapı değil.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Her bi çekirdek, başka çekirdeğe Router denilen yapı ve arabirimler ile bağlanır. Herhangi bi çekirdek, belleğe / diğer çekirdeğe / herhangi bi girdi çıktı birimine veya başka bir birime ulaşmak isterse diğer çekirdeklerin üstünden geçmesi gerekir. Bu Router denilen şeyler hangi çekirdek nereye ulaşacak faln onu ayarlar.

Şimdi bu tür mesh/tile yapılar yıllardan beri var. Bunlarla ilgili bi sürü araştırma uni tezi faln var. Burda en büyük sorun bunların hiçbiri önerildiği /varsayıldığı / araştırması yapıldığı gibi sonuçlar vermiyorlar. Hepsi için heryerde ölçeklenebilir, yüksek perf verir, paralel programlamaya gerek kalmaz, düşük güç tüketir çok iş yapar vs. vs. gibi türlü şeyler yazıldı. Kendi içlerinde haklı oldukları bazı yerler var o kadar.

Basitçe nasıl yazılır bilmiyorum da, maden kamyonu ile yük taşımak vs. binlerce bisikletliyle küçük taş vermek gibi fark var aralarında. Sırf kendi tezinin doğruluğunu kanıtlamak için yapılan saçmalıklar.

Bunun en son örneği Adapteva'nın Parallela'sı.

kickstarter.com/...

Özet geçersem, haberdekine benzer tiled yapısı var bunların da. Adamlar süper yüksek hesaplama gücü ve süper enerji veriminden bahsediyorlar. Bunu kanıtlamak için de bikaç demoları var. mesela 512 x 512 matris çarpımı yapıyorlar. Bunların cihazı PC'den 20kat hızlı hesaplıyor. İşin aslı kimse PC'de single-thread x87 kullanıp matris çarpımı yapmaz. SSE varken x87 kullanmak, matris çarpımı yaparken single thread gitmek kadar akıl dışı bişey yok olamaz bu devirde.

Bunu küçümsemek için değil, direk adamların PC ile karşılaştırmasındaki saçmalık için yazdım.

Şimdi bu tür tiled mimariler gerçek anlamda işletim sistemi çalıştırma amacı peşinde değiller (en azından bazıları). Eski günlerdeki gibi bi tür co-processor (yardımcı işlemci) olarak çalışacaklar. Sistemde mesela 2 çekirdekli Ana işlemci, bir de mesela 40-50 çekirdekten oluşan hesaplama çipi olacak. Burda ve başka yerdeki haberlerde bahsedildiği gibi, işletim sistemini ANA işlemci çalıştırırken mesela 4k video işlenmesi encode edilmesi gerektiğinde bu işi yardımcı hesaplama çipi yapacak.

Bu son paragrafta yazdığım şey tanıdık gelmesi lazım :// Çünkü bugun GPU hızlandırma dediğimz şey zaten bunu yapıyor. Yani, tiled mimarilerin gerçekten iş yapabilmesi için ANA işlemci + Yardımcı işlemci olayından daha fazlasına ihtiyaç var. Tek başına işletim sistemini çalıştırabilmeli, karmaşık hesaplama yapabilmeli, hesaplama birimleri ile diğer birimler arasında yüksek performans verebilmeli. Bunların uzun bi süre olmasının imkanı yok.

Şimdiye kadar tiled mimarilerin hiçbirinin yeterince rekabetçi olduğu ispatlanmadı. Buna ilave olarakda karşılaştırma yapılan PC sistemleri için hep GPU hızlandırması gibi şeyler ihmal edildi.

İster ARM tabanlı ister x86 tabanlı olsun, herkezin görmesi lazım ki AMD'nin başlattığı HSA'nın amaçları,getirisi, uygulanabiliriği, ARGE masrafı ve geliştirme süresindeki avantaj bu tür tiled mimarilere göre çok çok daha fazla. En azından öngörülen 5-6 sene için.

edit: cpu+gpu'nun tiled mimariye avantajından, tiled mimarinin geliştirilip rekabetçi hale getirilne kadar kadar astarı yüzünden pahalı olacağından, cpu+gpu nun zaten avantajı varken bunun daha da ileri taşınacağından bahsedecektimde hepten uzayacak.
Önce gırgır ://"48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bi...
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cemalefe12345 6 yıl
Tövbe Bismillah
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1 Avatar
E_Aydin35 6 yıl
Intel'in bu pazara 5-10 yılda değil, ARM nesnelleşmeden önce hemen müdahale etmesi lazım... Intel'in yoğun bir çalışma içinde olduğu zaten kesin ancak hızlı çözümler gerekiyor, gelcek nesil için şimdiden atılmış çok iyi bir adım ama bu zaman zarfı içinde ne olup n ebiteceği hiç belli olmaz.. Intel sabrıma güveniyorum derse ve yöneticilerin bu durumu hoş görüyle karşılayacak bir kişilikleri varsa ne ala.. :)
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alialtin 6 yıl
tüm üreticiler danışıklı dönüşte biz rekabet ettiklerini sanarken onlar sırasıyla işini götürüyor teknolojiyi eskisi satılınca yenisini çıkartıyor
beş yıl sonrasının ürünleri zaten hazırda bir beş yıl daha sonrasının pilanları yapılıyor biz peynir ekmek gibi tükettikçe onlarda yapar
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lyridder 6 yıl
5-10 Yıl oldukça belirleyici.
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yenerbalcı 6 yıl
6 ayda bir soket değişiyor 10 yıl sonra 128 çekirdek bile çıkar

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highgen 6 yıl
Rubisco
Önce gırgır :// 48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bir video deneyimi sunulabileceğini belirtti. Aynı anda bi sürü video oynatıp şaşı bak 5 boyutlu gör olayını hayata geçireceklermiş :// Bunlara Tiled işlemci / mimari deniyor. Mevcut örnekleri faln var. En son kickstarterda Parallela vardı. Bunun gibi GPUya benzer yapıları var tiled mimarilerin. Bunlardaki çekirdek denilen şeyler bizim bildiğimiz kadar gelişmiş büyük çekirdekler değil. daha çok GPUlardakine benziyor. Her bi çekirdek tek başına yeterince işlem yapabilir, ama gelişmiş özellikleri genelde olmaz (in-order, ILP peşinde koşmayan, superscalar olmayan vs. gibi ). Intelin Larrabeden bozduğu ve GPGPU için çevirdiği Xeon PHI (Knights Corner) 50 çekirdeği var ama bu tür bi yapı değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Her bi çekirdek, başka çekirdeğe Router denilen yapı ve arabirimler ile bağlanır. Herhangi bi çekirdek, belleğe / diğer çekirdeğe / herhangi bi girdi çıktı birimine veya başka bir birime ulaşmak isterse diğer çekirdeklerin üstünden geçmesi gerekir. Bu Router denilen şeyler hangi çekirdek nereye ulaşacak faln onu ayarlar. Şimdi bu tür mesh/tile yapılar yıllardan beri var. Bunlarla ilgili bi sürü araştırma uni tezi faln var. Burda en büyük sorun bunların hiçbiri önerildiği /varsayıldığı / araştırması yapıldığı gibi sonuçlar vermiyorlar. Hepsi için heryerde ölçeklenebilir, yüksek perf verir, paralel programlamaya gerek kalmaz, düşük güç tüketir çok iş yapar vs. vs. gibi türlü şeyler yazıldı. Kendi içlerinde haklı oldukları bazı yerler var o kadar. Basitçe nasıl yazılır bilmiyorum da, maden kamyonu ile yük taşımak vs. binlerce bisikletliyle küçük taş vermek gibi fark var aralarında. Sırf kendi tezinin doğruluğunu kanıtlamak için yapılan saçmalıklar. Bunun en son örneği Adaptevanın Parallelası. kickstarter.com/... Özet geçersem, haberdekine benzer tiled yapısı var bunların da. Adamlar süper yüksek hesaplama gücü ve süper enerji veriminden bahsediyorlar. Bunu kanıtlamak için de bikaç demoları var. mesela 512 x 512 matris çarpımı yapıyorlar. Bunların cihazı PCden 20kat hızlı hesaplıyor. İşin aslı kimse PCde single-thread x87 kullanıp matris çarpımı yapmaz. SSE varken x87 kullanmak, matris çarpımı yaparken single thread gitmek kadar akıl dışı bişey yok olamaz bu devirde. Bunu küçümsemek için değil, direk adamların PC ile karşılaştırmasındaki saçmalık için yazdım. Şimdi bu tür tiled mimariler gerçek anlamda işletim sistemi çalıştırma amacı peşinde değiller (en azından bazıları). Eski günlerdeki gibi bi tür co-processor (yardımcı işlemci) olarak çalışacaklar. Sistemde mesela 2 çekirdekli Ana işlemci, bir de mesela 40-50 çekirdekten oluşan hesaplama çipi olacak. Burda ve başka yerdeki haberlerde bahsedildiği gibi, işletim sistemini ANA işlemci çalıştırırken mesela 4k video işlenmesi encode edilmesi gerektiğinde bu işi yardımcı hesaplama çipi yapacak. Bu son paragrafta yazdığım şey tanıdık gelmesi lazım :// Çünkü bugun GPU hızlandırma dediğimz şey zaten bunu yapıyor. Yani, tiled mimarilerin gerçekten iş yapabilmesi için ANA işlemci + Yardımcı işlemci olayından daha fazlasına ihtiyaç var. Tek başına işletim sistemini çalıştırabilmeli, karmaşık hesaplama yapabilmeli, hesaplama birimleri ile diğer birimler arasında yüksek performans verebilmeli. Bunların uzun bi süre olmasının imkanı yok. Şimdiye kadar tiled mimarilerin hiçbirinin yeterince rekabetçi olduğu ispatlanmadı. Buna ilave olarakda karşılaştırma yapılan PC sistemleri için hep GPU hızlandırması gibi şeyler ihmal edildi. İster ARM tabanlı ister x86 tabanlı olsun, herkezin görmesi lazım ki AMDnin başlattığı HSAnın amaçları,getirisi, uygulanabiliriği, ARGE masrafı ve geliştirme süresindeki avantaj bu tür tiled mimarilere göre çok çok daha fazla. En azından öngörülen 5-6 sene için. edit: cpu+gpunun tiled mimariye avantajından, tiled mimarinin geliştirilip rekabetçi hale getirilne kadar kadar astarı yüzünden pahalı olacağından, cpu+gpu nun zaten avantajı varken bunun daha da ileri taşınacağından bahsedecektimde hepten uzayacak.

yine güzel bilgilendirici bir yazı olmuş beğeniyle okudum teşekkürler
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vefalimesut 6 yıl
Bunun olması çok normal

hatta çok daha yakın zamanda yapılabilir ama teknolojisini eskitmemek için yapmıyorlar bence
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SEO-Uzmanı 6 yıl
XP den sonrası,
Dx9c den sonrası,
2 çekirdekli işlemciden sonrası,
yalandır ! :D
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Krone 6 yıl
Dört çekirdek neye yetmiyor bir aciklama bekliyoruz ENTEL den.
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eulogy 6 yıl
Günümüzde çekirdek sayısı ve paralel işlemler, işlemci gelişimi açısından en popüler etkenler olarak görülüyor. İşlemcilerin frekans değerleri 90'lardaki etkililiğini yitirdi (yine de bir miktar etkili hala).

Acaba 10 yıl sonra çekirdek sayısı teknolojinin gelişiminde bu kadar etkili olabilecek mi?


Ek Not 1 : Böyle yazdım ama işlemcilerin işlem ihtiyacı kadar kapasitesini kullanması olayı önemli ve bu iş de çekirdek sayısına bakar. Bu demektir ki "çekirdek sayısının önemini koruma ihtimali düşüktür" demek şimdilik çok da doğru olmaz.

Ek Not 2 : Zamanında creative zen vision m ve ipod kapışırken dokunmatik ekranlı cowon d2, iriver clix gibi ürünler çıkmıştı. O esnada zen vision m ve ipodun komple dokunmatik ekran olması gerektiğini düşünmüştüm. 1 yıl sonra apple daha ince düşünerek telefon özelliğini ve ince kasayı eklemiş ve iphone'u çıkarmıştı. O zaman bir tüketici olarak bir kaç yıl sonrasının bir kaç değişkenini tutturduğumu düşünmüştüm.

Şimdi hepimiz gelecekte çerçevesiz ve eğilip bükülebilen telefonlar üretileceğini tahmin edebiliyoruz. Demem odur ki bir zaman sonra telefonların donanım bileşenlerinin performansı yerine ellerinde sadece düşük güç tüketimi amacı kalacaktır ve telefonda önemli olan aksesuar bilgisi olacaktır. Konsept telefonlar ve google'ın gözlüğünü görünce insanın aklına bu geliyor: Aksesuar...

küpe olarak takılan wireless kulaklıklar, piercing mikrofon, gözlük telefon, insanların güvenliğini sağlayan kamera şapka yada bandana, oyun konsolu bileklik...

uçtum gittim...
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alialtin 6 yıl
her yıl nekadar katlar bilmem ama teknoloji geliştikçe gelişim hızıda artar bu nedenle her yıl aynı oranda katlamaz dahada hızlanır fakat almanyadaki lens üreticileri nekadar iyi lens yaparsa transistörlerde o kadar küçülür tabi ilerlemede bir tıkanıklık olmazsa herşin bir sınırı var belkide okadar simetrik devam etmez kim bilir bu çok çekirdek olayında bir sürü farklı yapı var bir sürü küçük çekirdeği yönetecek yazılımda lazım herşey bir yana şuan teknoloji çok hızlı gitmekte resmen model manyağı yaptılar bizi ekran kartı cpu anakart modelin biri çıkmadan biri çıkıyor tüketim çılgınlığı devam ediyor gerisi Google nin söyleyeceklerine bağlı kimse üretici değil yada mühendisler arkadaşı değil bu sebeple hararetli bir tartışma beklemesin kimse burdaki herkez teknoloji uzmanı değil

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tenghis 6 yıl
Şu konu altındaki yorumlara bakınca beyin ishali geçiren sinirli ergenlerden başka birşey göremiyorum. Nerede o donanım bilgilerini konuşturarak hararetli tartışmalara giren satırlarca bilgi yığan eski üyeler. Buralar hep ormandı eskiden :(
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halitozbasli 6 yıl
myhotyro
Küçük atında civcivler yesin. 5-10 yıl içindeymiş. Buna kargalar bile güler. Kendi içindede saçma bir yıl tanımlaması. 5 yıl nere, 10 yıl nere.

Yıl 1992 bilgisayar denen seye en yakın sey intel i486 işlemcili kasa idi içinde novel ve win3.1 vardı aradan 10 sene daha gecti 2002 de intel mmx 336 mhz pcler cıktı yaklasık 20 kat kadar hızlıydı 10 sene oncesinden . Günümüze gelirsek muhtemelen senin bu yazıyı yazdıgın pc de 10 sene onceki pc den neredeyse 20 kat hızlıdır, sadet hersene islemci hızı ve işlem kapasitesi hala 2 ye katlanıyor. Bugün 6 cekirdekli işemciler olduguna göre 10 sene sonra muhtemelen 120 cekirdekli pcler ve 48 cekişrdekli cep telefonları olması kuvvetle muhtemel
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yav he he aynen 6 yıl halitozbasli
halitozbasli
myhotyro
Küçük atında civcivler yesin. 5-10 yıl içindeymiş. Buna kargalar bile güler. Kendi içindede saçma bir yıl tanımlaması. 5 yıl nere, 10 yıl nere.

Yıl 1992 bilgisayar denen seye en yakın sey intel i486 işlemcili kasa idi içinde novel ve win3.1 vardı aradan 10 sene daha gecti 2002 de intel mmx 336 mhz pcler cıktı yaklasık 20 kat kadar hızlıydı 10 sene oncesinden . Günümüze gelirsek muhtemelen senin bu yazıyı yazdıgın pc de 10 sene onceki pc den neredeyse 20 kat hızlıdır, sadet hersene islemci hızı ve işlem kapasitesi hala 2 ye katlanıyor. Bugün 6 cekirdekli işemciler olduguna göre 10 sene sonra muhtemelen 120 cekirdekli pcler ve 48 cekişrdekli cep telefonları olması kuvvetle muhtemel

yil olmus 2012 hala her yil 2 katina cikan bir islemcinin 10 yil sonra 20 katina cikacagini hesaplayanlar var
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venom.X 6 yıl
myhotyro
Küçük atında civcivler yesin. 5-10 yıl içindeymiş. Buna kargalar bile güler. Kendi içindede saçma bir yıl tanımlaması. 5 yıl nere, 10 yıl nere.

bundan 10 sene öncesine dönermisin neler yoktu :D
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alialtin 6 yıl
ozonuda deldik dibine geldik
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Rubisco 6 yıl
Önce gırgır ://

"48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bir video deneyimi sunulabileceğini belirtti."

Aynı anda bi sürü video oynatıp şaşı bak 5 boyutlu gör olayını hayata geçireceklermiş ://


Bunlara Tiled işlemci / mimari deniyor. Mevcut örnekleri faln var. En son kickstarterda Parallela vardı. Bunun gibi GPU'ya benzer yapıları var tiled mimarilerin. Bunlardaki çekirdek denilen şeyler bizim bildiğimiz kadar gelişmiş büyük çekirdekler değil. daha çok GPU'lardakine benziyor. Her bi çekirdek tek başına yeterince işlem yapabilir, ama gelişmiş özellikleri genelde olmaz (in-order, ILP peşinde koşmayan, superscalar olmayan vs. gibi ).

Intel'in Larrabe'den bozduğu ve GPGPU için çevirdiği Xeon PHI (Knights Corner) 50 çekirdeği var ama bu tür bi yapı değil.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Her bi çekirdek, başka çekirdeğe Router denilen yapı ve arabirimler ile bağlanır. Herhangi bi çekirdek, belleğe / diğer çekirdeğe / herhangi bi girdi çıktı birimine veya başka bir birime ulaşmak isterse diğer çekirdeklerin üstünden geçmesi gerekir. Bu Router denilen şeyler hangi çekirdek nereye ulaşacak faln onu ayarlar.

Şimdi bu tür mesh/tile yapılar yıllardan beri var. Bunlarla ilgili bi sürü araştırma uni tezi faln var. Burda en büyük sorun bunların hiçbiri önerildiği /varsayıldığı / araştırması yapıldığı gibi sonuçlar vermiyorlar. Hepsi için heryerde ölçeklenebilir, yüksek perf verir, paralel programlamaya gerek kalmaz, düşük güç tüketir çok iş yapar vs. vs. gibi türlü şeyler yazıldı. Kendi içlerinde haklı oldukları bazı yerler var o kadar.

Basitçe nasıl yazılır bilmiyorum da, maden kamyonu ile yük taşımak vs. binlerce bisikletliyle küçük taş vermek gibi fark var aralarında. Sırf kendi tezinin doğruluğunu kanıtlamak için yapılan saçmalıklar.

Bunun en son örneği Adapteva'nın Parallela'sı.

kickstarter.com/...

Özet geçersem, haberdekine benzer tiled yapısı var bunların da. Adamlar süper yüksek hesaplama gücü ve süper enerji veriminden bahsediyorlar. Bunu kanıtlamak için de bikaç demoları var. mesela 512 x 512 matris çarpımı yapıyorlar. Bunların cihazı PC'den 20kat hızlı hesaplıyor. İşin aslı kimse PC'de single-thread x87 kullanıp matris çarpımı yapmaz. SSE varken x87 kullanmak, matris çarpımı yaparken single thread gitmek kadar akıl dışı bişey yok olamaz bu devirde.

Bunu küçümsemek için değil, direk adamların PC ile karşılaştırmasındaki saçmalık için yazdım.

Şimdi bu tür tiled mimariler gerçek anlamda işletim sistemi çalıştırma amacı peşinde değiller (en azından bazıları). Eski günlerdeki gibi bi tür co-processor (yardımcı işlemci) olarak çalışacaklar. Sistemde mesela 2 çekirdekli Ana işlemci, bir de mesela 40-50 çekirdekten oluşan hesaplama çipi olacak. Burda ve başka yerdeki haberlerde bahsedildiği gibi, işletim sistemini ANA işlemci çalıştırırken mesela 4k video işlenmesi encode edilmesi gerektiğinde bu işi yardımcı hesaplama çipi yapacak.

Bu son paragrafta yazdığım şey tanıdık gelmesi lazım :// Çünkü bugun GPU hızlandırma dediğimz şey zaten bunu yapıyor. Yani, tiled mimarilerin gerçekten iş yapabilmesi için ANA işlemci + Yardımcı işlemci olayından daha fazlasına ihtiyaç var. Tek başına işletim sistemini çalıştırabilmeli, karmaşık hesaplama yapabilmeli, hesaplama birimleri ile diğer birimler arasında yüksek performans verebilmeli. Bunların uzun bi süre olmasının imkanı yok.

Şimdiye kadar tiled mimarilerin hiçbirinin yeterince rekabetçi olduğu ispatlanmadı. Buna ilave olarakda karşılaştırma yapılan PC sistemleri için hep GPU hızlandırması gibi şeyler ihmal edildi.

İster ARM tabanlı ister x86 tabanlı olsun, herkezin görmesi lazım ki AMD'nin başlattığı HSA'nın amaçları,getirisi, uygulanabiliriği, ARGE masrafı ve geliştirme süresindeki avantaj bu tür tiled mimarilere göre çok çok daha fazla. En azından öngörülen 5-6 sene için.

edit: cpu+gpu'nun tiled mimariye avantajından, tiled mimarinin geliştirilip rekabetçi hale getirilne kadar kadar astarı yüzünden pahalı olacağından, cpu+gpu nun zaten avantajı varken bunun daha da ileri taşınacağından bahsedecektimde hepten uzayacak.
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Raikirin 6 yıl
Oldu biz kalkalım.
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