Intel 5-10 yıllık plan içerisinde mobil cihazlar için 48 çekirdekli işlemci üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Masaüstü ve sunucu segmentinde ARM mimarisine şans tanımayan Intel, bununla birlikte mobil cihazlar için daha güçlü işlemcilerin çalışmalarını yapıyor.
Barcelona’daki Intel Labs mühendislerinden Enric Herrero, laboratuvarın mobil cihazlarda birden fazla çekirdeği kullanmanın ve yönetmenin yeni yolları üzerinde çalışmalar yaptığını kaydetti. Böylece çoklu görev tanımı da yeni bir döneme girebilecek. Ancak bununla ilgili en büyük sınırlamanın işletim sisteminin ve uygulamaların bu avantajı nasıl kullanacağı ile ilgili olduğu belirtiliyor.
Günümüzde 2 veya 4 çekirdekli telefonlarla çoklu görevler yapılabiliyor. Ancak kaynakları paylaştıkları için bu zaman zaman kasılmalara sebep olabiliyor. Ekibin diğer mühendisi Tanasu Ramirez, 48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bir video deneyimi sunulabileceğini belirtti.
Bu çekirdekler farklı projelerde paralel olarak çalışarak enerji tüketimini de azaltıyor. Ancak bu yongaların mobil cihazlara gelmesi için 5-10 yıl arasında beklememiz gerekecek.
Intel’in teknoloji şefi Justin Rattner ise 48 çekirdekli mobil cihazların 10 yıldan biraz daha fazla bir süre sonunda pazara sunulabileceğini ifade ediyor. İnsana daha yakın etkileşimler ve doğal arayüzler oluşturmak için büyük sayıda çekirdekler kullanmak, enerjiyi verimli kullanmanın en iyi yolu olarak görülüyor. Çünkü ses tanıma ve artırılmış gerçeklik gibi fonksiyonlar çok daha fazla işlem gücü gerektirirken, enerji sarfiyatını da artırıyor.
Analiz uzmanları ise 48 çekirdekli mobil işlemcilerin yeni bir dönem başlatabileceğini düşünüyor. Her biri bir çekirdek üzerinde çalışan onlarca uygulama ile devasa bir çoklu görev sistemi ve verimli enerji kullanımı, daha akıllı yazılımlar, daha entegre çalışan mobil sistemler bu teknoloji ile mümkün olabilecek.
Mobil cihazların her geçen daha fazla işlemci gücüne ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Bu da bir gün devasa çoklu çekirdekli mobil işlemcilerin mümkün olabileceğini gösteriyor.
http://www.computerworld.com/s/article/9233039/Intel_working_on_48_core_chip_for_smartphones_tablets?taxonomyId=162&pageNumber=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"48 çekirdekli bir yongada farklı çekirdeklerle farklı video karelerini çözmenin mümkün olacağını ve böylece kullanıcıya daha akıcı bir video deneyimi sunulabileceğini belirtti."
Aynı anda bi sürü video oynatıp şaşı bak 5 boyutlu gör olayını hayata geçireceklermiş ://
Bunlara Tiled işlemci / mimari deniyor. Mevcut örnekleri faln var. En son kickstarterda Parallela vardı. Bunun gibi GPU'ya benzer yapıları var tiled mimarilerin. Bunlardaki çekirdek denilen şeyler bizim bildiğimiz kadar gelişmiş büyük çekirdekler değil. daha çok GPU'lardakine benziyor. Her bi çekirdek tek başına yeterince işlem yapabilir, ama gelişmiş özellikleri genelde olmaz (in-order, ILP peşinde koşmayan, superscalar olmayan vs. gibi ).
Intel'in Larrabe'den bozduğu ve GPGPU için çevirdiği Xeon PHI (Knights Corner) 50 çekirdeği var ama bu tür bi yapı değil.
Her bi çekirdek, başka çekirdeğe Router denilen yapı ve arabirimler ile bağlanır. Herhangi bi çekirdek, belleğe / diğer çekirdeğe / herhangi bi girdi çıktı birimine veya başka bir birime ulaşmak isterse diğer çekirdeklerin üstünden geçmesi gerekir. Bu Router denilen şeyler hangi çekirdek nereye ulaşacak faln onu ayarlar.
Şimdi bu tür mesh/tile yapılar yıllardan beri var. Bunlarla ilgili bi sürü araştırma uni tezi faln var. Burda en büyük sorun bunların hiçbiri önerildiği /varsayıldığı / araştırması yapıldığı gibi sonuçlar vermiyorlar. Hepsi için heryerde ölçeklenebilir, yüksek perf verir, paralel programlamaya gerek kalmaz, düşük güç tüketir çok iş yapar vs. vs. gibi türlü şeyler yazıldı. Kendi içlerinde haklı oldukları bazı yerler var o kadar.
Basitçe nasıl yazılır bilmiyorum da, maden kamyonu ile yük taşımak vs. binlerce bisikletliyle küçük taş vermek gibi fark var aralarında. Sırf kendi tezinin doğruluğunu kanıtlamak için yapılan saçmalıklar.
Bunun en son örneği Adapteva'nın Parallela'sı.
kickstarter.com/...
Özet geçersem, haberdekine benzer tiled yapısı var bunların da. Adamlar süper yüksek hesaplama gücü ve süper enerji veriminden bahsediyorlar. Bunu kanıtlamak için de bikaç demoları var. mesela 512 x 512 matris çarpımı yapıyorlar. Bunların cihazı PC'den 20kat hızlı hesaplıyor. İşin aslı kimse PC'de single-thread x87 kullanıp matris çarpımı yapmaz. SSE varken x87 kullanmak, matris çarpımı yaparken single thread gitmek kadar akıl dışı bişey yok olamaz bu devirde.
Bunu küçümsemek için değil, direk adamların PC ile karşılaştırmasındaki saçmalık için yazdım.
Şimdi bu tür tiled mimariler gerçek anlamda işletim sistemi çalıştırma amacı peşinde değiller (en azından bazıları). Eski günlerdeki gibi bi tür co-processor (yardımcı işlemci) olarak çalışacaklar. Sistemde mesela 2 çekirdekli Ana işlemci, bir de mesela 40-50 çekirdekten oluşan hesaplama çipi olacak. Burda ve başka yerdeki haberlerde bahsedildiği gibi, işletim sistemini ANA işlemci çalıştırırken mesela 4k video işlenmesi encode edilmesi gerektiğinde bu işi yardımcı hesaplama çipi yapacak.
Bu son paragrafta yazdığım şey tanıdık gelmesi lazım :// Çünkü bugun GPU hızlandırma dediğimz şey zaten bunu yapıyor. Yani, tiled mimarilerin gerçekten iş yapabilmesi için ANA işlemci + Yardımcı işlemci olayından daha fazlasına ihtiyaç var. Tek başına işletim sistemini çalıştırabilmeli, karmaşık hesaplama yapabilmeli, hesaplama birimleri ile diğer birimler arasında yüksek performans verebilmeli. Bunların uzun bi süre olmasının imkanı yok.
Şimdiye kadar tiled mimarilerin hiçbirinin yeterince rekabetçi olduğu ispatlanmadı. Buna ilave olarakda karşılaştırma yapılan PC sistemleri için hep GPU hızlandırması gibi şeyler ihmal edildi.
İster ARM tabanlı ister x86 tabanlı olsun, herkezin görmesi lazım ki AMD'nin başlattığı HSA'nın amaçları,getirisi, uygulanabiliriği, ARGE masrafı ve geliştirme süresindeki avantaj bu tür tiled mimarilere göre çok çok daha fazla. En azından öngörülen 5-6 sene için.
edit: cpu+gpu'nun tiled mimariye avantajından, tiled mimarinin geliştirilip rekabetçi hale getirilne kadar kadar astarı yüzünden pahalı olacağından, cpu+gpu nun zaten avantajı varken bunun daha da ileri taşınacağından bahsedecektimde hepten uzayacak.