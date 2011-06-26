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Intel 6 çekirdekli yeni işlemci modeli Core i7-980'i satışa sundu

7 yıl
31,3b
1
30
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-980'i satışa sundu. Extreme Edition uzantılı Core i7-980X modelinden farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak gelen yeni işlemci, 3.33GHz'de görev yapıyor ve 4.80GT/saniye QPI veriyolu hızını destekliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için 2 izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan Core i7-980, 12MB bellek kapasitesine sahip.
LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılabilen yeni işlemci, üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geliyor ve Turbo Boost ile Smart Cache teknolojilerine destek sunuyor. Sandy Bridge tabanlı Core i7 serisi işlemcilerden farklı olarak üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan Core i7-980, 583$ olarak açıklanan satış fiyatıyla  Core i7-990X'den sonra Core i7-880 ile Intel'in güncel ürün gamındaki en pahalı iki işlemciden biri olarak listelere giriş yapıyor.  

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saxblue 7 yıl en beğenilen
AMD dururken bu fiyattaki INTEL e ne gerek var! yarı fiyatına phenom x6 var piyasada... aradaki fiyat uçurum yani. ne vaat ediyor ki acaba... bu fiyatla dünyayı kurtarabiliyor mu mesela?
AMD dururken bu fiyattaki INTEL e ne gerek var! yarı fiyatına phenom x6 var piyasada... aradaki fiyat uçurum yani. ne vaat ediyor ki acaba... bu fiyatla dünyayı...
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Selman22 7 yıl
Çok pardon o extreme edition fiyatıymış :)))
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Selman22 7 yıl
Reklam yapmak gibi olmasın isim vermeyeyim ama başka bir sitede 999$ diyordu fiyat için, daha tam net mi değil yoksa biriniz yanlış mı söylüyor ?
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MxFxOx 7 yıl
intel her zaman daha kaliteli, AMD de her zaman daha ucuz olmaya
TO BE CONTİNUANCE...
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setek01 7 yıl
bocekgrafik

Nasıl ki balı bilmeyene tadı anlatılmaz. X58 kullanmadan da bunu anlamak zor. Fiyat konusu ise, emin olun ki fiyatıyla doğru orantılı bir performansı olacaktır.1155 soketlerin üst limiti belli: 2600K. Ancak 1366 çipsetiniz varsa, paranız bugün 4 çekirdek 950 veya 960a yeterse bile, bir yıl sonra 6 çekidekli bu işlemcilerin fiyatları da şimdiki 4 çekirdeklilerin fiyatına inecek.İşte o zaman da sadece bir işlemci güncellemesiyle uçuşa geçeceksiniz. 960ların fiyatı daha 3-4 ay öncesine kadar 900 TLlerdeydi, şimdi 950 ile aynı fiyata satılıyor mesela.
saxblueAMD dururken bu fiyattaki INTEL e ne gerek var! yarı fiyatına phenom x6 var piyasada... aradaki fiyat uçurum yani. ne vaat ediyor ki acaba... bu fiyatla dünyayı kurtarabiliyor mu mesela?


O zaman öyle olmayacak hocam şöyle olacak:
Bugün forumda bir q9650 realitesi var 2. el fiyatları performansının yarısı olsada 2500k sıfır fiyatında neredeyse. Ben bu konunun mağduruyum mesela. Q9650 bir türlü sıfır fiyatı 700 TL altına inmedi İntel Corei5 ile beraber üretimi bu tarafa kaydırınca yeni işlemciler gelmedi ve az sayıda stok yüzünden fiyat hep aynı kaldı. Bende ASUS p5Q deluxe vardı gül gibi anakartı sattım çünkü 400 TL'ye 2 el işlemci almak bir türlü bu odun kafaya yatmadığı için bu hatayı yaparsam kendimden mental olarak her türlü şüphe duyacağım için ve artık 4 çekirdek zaruri olmaya başladığı için sattım 2500k aldım. Arada tatlı bir hayaldi 3 4 ay kadar Bulldozer'i de bekledim Allah razı olsun yine de uygun kurlarla uygun ortamda aldım SB 2500k'yı ve üstüne kendi sistemime de uygun alıcı denk geldi Bulldozer beklentisi sayesinde.

Neticede beklediğin o indirimli fiyatı gelecekte forumun 2 el kısmında bulursun belki. Şayet SB işlemciler peynir ekmek gibi satarken bu işlemciyi de sıfır fiyatından alan arkadaşlarımız çıkarsa tabi. Bu arada onlarada maxmimum performansın yanında maximum mutluluklar dilerim.

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Almora_07 7 yıl
AMD varken intel almak saçma sapan bişey AMD buldozerler yolda geliyor :D
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alpa07 7 yıl
neden hep asya pazarında ilk önce çıkıyor
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bocekgrafik 7 yıl
Olaya sadece kendi pencerenizden bakmayın. Bu makinalarda binlerce liralık işler yapılıyor. Sadece oyun oynanmak için yapılmış değiller. İş makinası gibi düşünün yani. Sizin yapacağınız işte grafik-tasarım, video render, müzik, animasyon işi vs. olsaydı alacağınız çipsetler ve işlemclier bunlar olacaktı.
1156 ve 1155 soketlerle çıkabileceğiniz üst limit belli. 1366'larla ise 990'a kadar yolunuz var. O sebeple 2600K ile kıyaslamayın bunları.
1366-1155 çipsetleri hiç detaylı incelediniz mi? Özellik tarafını bir tarafa bırakıyorum. Malzeme kalitesi olarak bile dünyü kadar fark var arada.
1366 çipset kullanmadıysanız körü-körüne muhalefet yapmayın lütfen.
Hayatı boyunca kullandığı araçların motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyen kişilerin 2000 cc çift eksantrik (16 V) ve üzeri motora sahip arabalar hakkında yorum yapması kadar komik oluyor çünkü bu...
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Artı olarak, bunu da kendi adıma söylüyorum. Elimde i7 950 işlemci var. Bundan belki bir sene sonra X79'lar çıktıktan sonra, intel daha kısa süre önce i7 960'ın fiyatını yarı yarıya çekmesi gibi 970, 980 ve 990 gibi 6 çekirdekli işlemcilerin fiyatlarını da yarı yarıya indirdiğinde, sadece bir işlemci güncellemesiyle ne kadar hız elde edebileceğim, siz hesap edin.
1155 soketlerde ise bunu yapma imkanınız yok.
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atiktuk 7 yıl
1500-2000 tl işlemciye verilmesinde en ufak bir mantık bulamıyorum..eğer render çizim veya modelleme gibi durumlar sözkonusu değil ise..tamamiyle mantıksızlık..
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depeche35 7 yıl
Profesyonelleri mutlu edecektir
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DH Misafiri 7 yıl
Bu işlemci ev kullanıcısını hedefleyen bir işlemci değil.
Daha çok yazılım geliştirme ve veritabanı uygulamaları yapan kitleye yönelik. Onlar içinde fiyat değil performans önemli.
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met@lrock 7 yıl
Valla intel i7 eski sokette işlemci cıkarmakla kolaya mı kaçıyor. Yoksa istediği parayı 1155 de alamayacağı için mi oyle yapıyor bilmiyorum. Fakat bu tip işlemciler fasa fiso derim. Alcaksan i7 2600k alcaksın. Uzaya roketmi fırlatıyorsun sanki :)
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