Intel 6 çekirdekli yeni işlemci modeli Core i7-980'i satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-980'i satışa sundu. Extreme Edition uzantılı Core i7-980X modelinden farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak gelen yeni işlemci, 3.33GHz'de görev yapıyor ve 4.80GT/saniye QPI veriyolu hızını destekliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için 2 izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan Core i7-980, 12MB bellek kapasitesine sahip.
LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılabilen yeni işlemci, üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geliyor ve Turbo Boost ile Smart Cache teknolojilerine destek sunuyor. Sandy Bridge tabanlı Core i7 serisi işlemcilerden farklı olarak üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan Core i7-980, 583$ olarak açıklanan satış fiyatıyla Core i7-990X'den sonra Core i7-880 ile Intel'in güncel ürün gamındaki en pahalı iki işlemciden biri olarak listelere giriş yapıyor.
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TO BE CONTİNUANCE...
O zaman öyle olmayacak hocam şöyle olacak:
Bugün forumda bir q9650 realitesi var 2. el fiyatları performansının yarısı olsada 2500k sıfır fiyatında neredeyse. Ben bu konunun mağduruyum mesela. Q9650 bir türlü sıfır fiyatı 700 TL altına inmedi İntel Corei5 ile beraber üretimi bu tarafa kaydırınca yeni işlemciler gelmedi ve az sayıda stok yüzünden fiyat hep aynı kaldı. Bende ASUS p5Q deluxe vardı gül gibi anakartı sattım çünkü 400 TL'ye 2 el işlemci almak bir türlü bu odun kafaya yatmadığı için bu hatayı yaparsam kendimden mental olarak her türlü şüphe duyacağım için ve artık 4 çekirdek zaruri olmaya başladığı için sattım 2500k aldım. Arada tatlı bir hayaldi 3 4 ay kadar Bulldozer'i de bekledim Allah razı olsun yine de uygun kurlarla uygun ortamda aldım SB 2500k'yı ve üstüne kendi sistemime de uygun alıcı denk geldi Bulldozer beklentisi sayesinde.
Neticede beklediğin o indirimli fiyatı gelecekte forumun 2 el kısmında bulursun belki. Şayet SB işlemciler peynir ekmek gibi satarken bu işlemciyi de sıfır fiyatından alan arkadaşlarımız çıkarsa tabi. Bu arada onlarada maxmimum performansın yanında maximum mutluluklar dilerim.
1156 ve 1155 soketlerle çıkabileceğiniz üst limit belli. 1366'larla ise 990'a kadar yolunuz var. O sebeple 2600K ile kıyaslamayın bunları.
1366-1155 çipsetleri hiç detaylı incelediniz mi? Özellik tarafını bir tarafa bırakıyorum. Malzeme kalitesi olarak bile dünyü kadar fark var arada.
1366 çipset kullanmadıysanız körü-körüne muhalefet yapmayın lütfen.
Hayatı boyunca kullandığı araçların motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyen kişilerin 2000 cc çift eksantrik (16 V) ve üzeri motora sahip arabalar hakkında yorum yapması kadar komik oluyor çünkü bu...
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Artı olarak, bunu da kendi adıma söylüyorum. Elimde i7 950 işlemci var. Bundan belki bir sene sonra X79'lar çıktıktan sonra, intel daha kısa süre önce i7 960'ın fiyatını yarı yarıya çekmesi gibi 970, 980 ve 990 gibi 6 çekirdekli işlemcilerin fiyatlarını da yarı yarıya indirdiğinde, sadece bir işlemci güncellemesiyle ne kadar hız elde edebileceğim, siz hesap edin.
1155 soketlerde ise bunu yapma imkanınız yok.
Daha çok yazılım geliştirme ve veritabanı uygulamaları yapan kitleye yönelik. Onlar içinde fiyat değil performans önemli.
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