Intel 6 çekirdekli yeni işlemci modeli Core i7-980'i satışa sundu

Intel ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-980'i satışa sundu. Extreme Edition uzantılı Core i7-980X modelinden farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak gelen yeni işlemci, 3.33GHz'de görev yapıyor ve 4.80GT/saniye QPI veriyolu hızını destekliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için 2 izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan Core i7-980, 12MB bellek kapasitesine sahip.

LGA1366 formunda olan ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılabilen yeni işlemci, üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle geliyor ve Turbo Boost ile Smart Cache teknolojilerine destek sunuyor. Sandy Bridge tabanlı Core i7 serisi işlemcilerden farklı olarak üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan Core i7-980, 583$ olarak açıklanan satış fiyatıyla Core i7-990X'den sonra Core i7-880 ile Intel'in güncel ürün gamındaki en pahalı iki işlemciden biri olarak listelere giriş yapıyor.