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Intel 6-8 milyar dolarlık yatırımla fabrikalarında 22nm güncellemesine gidiyor ve yeni ar-ge tesisi açıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güvenlik uzmanı McAffee'yi sekiz milyar dolara yakın bir bedelle satın alan Intel, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güvenli yazılım olmadan güvenli donanım sağlanayamacağına inanan firma, bir yandan yeni satın almalar için fırsat kollarken, öte taraftan üretime yönelik fabrika yatırımlarını sürdürüyor. Intel cephesinden gelen bilgilere göre firma, 6-8 milyar dolar arasında devasa bir bütçeyi Amerika'da bulunan fabrikalarını 22nm üretim sürecine geçirmek ve yeni bir tesis inşa etmek için kullanacak. Arizona'da bulunan Fab 12 ve Fab 32 ile Oregon'da bulunan D1C ve D1D fabrikalarını ileri teknoloji ürünü yeni ekipmanlarla güncelleyecek olan Intel, 2013 yılında açmayı planladığı D1X isimli yeni araştırma-geliştirme tesisinin de inşasına başlayacak. Intel'in tahminlerine göre yeni yatırım projesi 6000-8000 arasında inşaat işçisine çalışma olanağı tanıyacak ve 800-1000 arasında yüksek teknoloji çalışanını istihdam edecek.

Mevcut işlemcilerini 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlayan Intel, 2011 sonunda 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor.


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vidoko 9 yıl
ula bende maccefe kulanıyorum intel almı ş artık kullanmaya değimez:))
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sahafiec 9 yıl
hayırlı olsun, yarıiletken teknolojilerinin atasına da bu yakışır.
bu gidişle 2011 sona ermeden 22nm işlemciler çıkar kesin....
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Batuist 9 yıl
firma en son çeyrekteki rekor ciroyu görünce paçaları sıvamış anlaşılan :) tabi şaka bir yana bunlar aylar süren planların sonrasındaki girişimler..
intel büyüdükçe büyüyor... hele ki önümüzdeki senelerde pazar yeni yeni çiplere gebe.. netbooklat tablet PCler akıllı telefonlar hepsi bir arada formlar sunucu istasyonları masa üstü dizüstü derken daha fazla alanda çalışması gerekecek.. ARM nin öne geçtiği sektörde 22nm ile intel başı çekebilir.. en azından rekabet ortamı doğurur..
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stevan 9 yıl
Bundan sonra Amd gpu da
intel işlemcide en sağlam isimler olacak gibiler
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DigitalWorld 9 yıl

Batuist

firma en son çeyrekteki rekor ciroyu görünce paçaları sıvamış anlaşılan :) tabi şaka bir yana bunlar aylar süren planların sonrasındaki girişimler..

intel büyüdükçe büyüyor... hele ki önümüzdeki senelerde pazar yeni yeni çiplere gebe.. netbooklat tablet PCler akıllı telefonlar hepsi bir arada formlar sunucu istasyonları masa üstü dizüstü derken daha fazla alanda çalışması gerekecek.. ARM nin öne geçtiği sektörde 22nm ile intel başı çekebilir.. en azından rekabet ortamı doğurur..



Son mimzy diye bir film izlemiştim. Şehirde elektrik kesiliyor falan işte iki çocuğu yakalıyorlar. Kızın elindeki oyuncak gelecekten gelme ama tabi bunlar bilmiyor. Bir bakıyorlar acayip bir teknoloji. Neredeyse yaşayan bir bilgisayar. Elektron mikroskobu ile inceliyorlar. Ulaşabildikleri son noktada bir bakıyrlar İNTEL logosu var. İyi gülmüştüm o sırada.

O günleri görecek mi bakalım bizler.
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berkaylive 9 yıl
AMD cephesinden ne gelicek merakla bekliyorum ekran kartında ati işlemcide intel nokta koyduk bitti :D
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CeFurkan 9 yıl
intel costu ya

marka destekcilerine cok iş düşüyor

daha cok satın almaları lazım yoksa bu gidişle ucuz 6 cekirdek göremicez
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KiLLeR© 9 yıl
Tek kelime: Helal olsun adamlara. Aldı başını gidiyor.

Allah çalışana ve hakedene verir diye boşuna dememişler
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heatblast 9 yıl
22nm
intel iş başında
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