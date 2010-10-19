Intel 6-8 milyar dolarlık yatırımla fabrikalarında 22nm güncellemesine gidiyor ve yeni ar-ge tesisi açıyor

Güvenlik uzmanı McAffee'yi sekiz milyar dolara yakın bir bedelle satın alan Intel, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güvenli yazılım olmadan güvenli donanım sağlanayamacağına inanan firma, bir yandan yeni satın almalar için fırsat kollarken, öte taraftan üretime yönelik fabrika yatırımlarını sürdürüyor. Intel cephesinden gelen bilgilere göre firma, 6-8 milyar dolar arasında devasa bir bütçeyi Amerika'da bulunan fabrikalarını 22nm üretim sürecine geçirmek ve yeni bir tesis inşa etmek için kullanacak. Arizona'da bulunan Fab 12 ve Fab 32 ile Oregon'da bulunan D1C ve D1D fabrikalarını ileri teknoloji ürünü yeni ekipmanlarla güncelleyecek olan Intel, 2013 yılında açmayı planladığı D1X isimli yeni araştırma-geliştirme tesisinin de inşasına başlayacak. Intel'in tahminlerine göre yeni yatırım projesi 6000-8000 arasında inşaat işçisine çalışma olanağı tanıyacak ve 800-1000 arasında yüksek teknoloji çalışanını istihdam edecek.

Mevcut işlemcilerini 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlayan Intel, 2011 sonunda 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor.