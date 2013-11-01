Intel, Altera için 64 bitlik ARM tabanlı yongasetleri üretecek





Mobil pazarda Atom ailesine mensup işlemcileri ile ARM'ın hakimiyetine karşı mücadele eden Intel, bilindiği gibi tasarım yanında yongaseti dökümü de yapıyor. Bugüne kadar pek çok ortağı için yongasetleri üretimi yapan Intel, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.





Intel'in ortağı Altera tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl itibariyle Intel 64 bit ARM tabanlı işlemcilerin dökümüne başlayacak. Stratix 10 adı verilen yongada sistemler 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olacak. Ancak Stratix 10 sadece sunucu pazarına yönelik olarak tasarlanıyor ve mobil pazarda rekabet gibi bir niyeti yok.





64 bit destekli ARM işlemciler ilk olarak Apple A7 işlemciler ile karşımıza çıkmıştı. A7 çift çekirdekli bir işlemci olduğu için Intel 64 bit destekli 4 çekirdekli işlemciyi ilk üretecek firma olduğunu duyurdu.





Firma daha önce de Netronome için ARM tabanlı Flow işlemcilerin dökümünü yapmıştı. Ancak bu işlemciler 32 bit destekliydi.





Intel gelişmiş üretim teknikleri sayesinde Cortex-A53 çekirdeklerini 14nm fabrikasyon süreci ile üretecek. Böylece üst seviye performansta en iyi enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Stratix 10 yongadasisteminin sunucu tarafında ne tür artıları olduğunu gelecek yıl sonlarında görebileceğiz.

http://appleinsider.com/articles/13/10/30/intel-to-start-manufacturing-third-party-arm-chips-in-2014