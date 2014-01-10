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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel : Android çekirdeğinin 64-bit versiyonu üzerindeki çalışmalarımız tamamlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel : Android çekirdeğinin 64-bit versiyonu üzerindeki çalışmalarımız tamamlandı

Apple'ın dünyanın ilk 64-bit destekli mobil işlemcisini ve bu işlemciyi taşıyan ilk akıllı telefonu geçen yıl piyasaya sürmesinin ardından gözler diğer işletim sistemlerine ve üreticilere çevrilmişti. Samsung'un bu konudaki çalışmaları bilinirken, Intel'den daha önemli bir hamle geldi.

Android ekosisteminde iddialı olmak adına 2010 yılından bu yana Google ile işbirliği halinde olan Intel, Silvermont mimarisi için özel olarak optimize edlmiş 64-bitlik Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerindeki çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Silvermont mimarisi bilindiği gibi tablet tarafında Bay-Trail işlemcilerle, akıllı telefon tarafında ise Merrifield işlemcilerle yer alıyor. 

Ancak Intel şimdilik çekirdek yani Linux kernel'i seviyesinde 64-bit desteğini sisteme kazandırdı. Android kütüphanesi, Android Runtime, farklı uygulama çerçeveleri 32-bit olarak kalmaya devam ediyor ve bunların da 64-bit dönüşümü için zamana ihtiyaç var.

Intel'in Android çekirdeği üzerinde ne tür değişikllikler yaptığı bilinmiyor zira Linux öekirdeği uzun süredir 64-bir mimarilerine destek vermekteydi. Intel'in çalışmaları hakkında Şubat ayı sonundaki MWC 2014 etkinliğinde detayların belli olması bekleniyor.  

http://www.androidauthority.com/intel-64-bit-android-for-atom-332902/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 5 yıl
Android platformuna 64x e optimize uygulama bulmak oldukça zor olacak. Yani çok uzun yıllar beklemek zorunda kalacak kullanıcıları..
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Jül Sezar 5 yıl
Apple da olmasa bu adamlar yapcak bisey bulamayacak
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cceviz 5 yıl
çeşitlilik iyidir diyoruz ama böyle köklü değişikliklerde, bu çeşitlilik bir dezavantaja dönüşüyor ve geçiş işlemi çok uzuyor. ios bu yönden çok avantajlı.
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ewtrolar14 5 yıl
Tablet ya da telefonda 4 GB RAM ne iş yapacak ki ? Bilgisayarlarda bile 2 GB Ram idare ederken çok gereksiz bence.
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muratai 5 yıl
Sadece driverlar 64 bit olunca tek getiri 4gb ram uzeri adresleme oluyor. Hiz artisi yok, yani cöp!
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Bradley Cooper 5 yıl
intel i de görmek istiyoruz artık mobil platformlarda. rekabet iyidir
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freudunpiposu 5 yıl muratai
Başlangıç için öyle.
4 gb değil 3gb. 4gbyi bir tek samsung yaptı. O da donanım da diğer telefonların katı kadar üstün olduğu için.
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