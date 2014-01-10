Intel : Android çekirdeğinin 64-bit versiyonu üzerindeki çalışmalarımız tamamlandı





Apple'ın dünyanın ilk 64-bit destekli mobil işlemcisini ve bu işlemciyi taşıyan ilk akıllı telefonu geçen yıl piyasaya sürmesinin ardından gözler diğer işletim sistemlerine ve üreticilere çevrilmişti. Samsung'un bu konudaki çalışmaları bilinirken, Intel'den daha önemli bir hamle geldi.





Android ekosisteminde iddialı olmak adına 2010 yılından bu yana Google ile işbirliği halinde olan Intel, Silvermont mimarisi için özel olarak optimize edlmiş 64-bitlik Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerindeki çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.





Silvermont mimarisi bilindiği gibi tablet tarafında Bay-Trail işlemcilerle, akıllı telefon tarafında ise Merrifield işlemcilerle yer alıyor.





Ancak Intel şimdilik çekirdek yani Linux kernel'i seviyesinde 64-bit desteğini sisteme kazandırdı. Android kütüphanesi, Android Runtime, farklı uygulama çerçeveleri 32-bit olarak kalmaya devam ediyor ve bunların da 64-bit dönüşümü için zamana ihtiyaç var.





Intel'in Android çekirdeği üzerinde ne tür değişikllikler yaptığı bilinmiyor zira Linux öekirdeği uzun süredir 64-bir mimarilerine destek vermekteydi. Intel'in çalışmaları hakkında Şubat ayı sonundaki MWC 2014 etkinliğinde detayların belli olması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/intel-64-bit-android-for-atom-332902/