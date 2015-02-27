Intel Atom ailesinin isimlendirmesinde değişikliğe gidiyor





Netbook dönemlerinden bu yana Intel'in düşük güç tüketen cihazlara yönelik geliştirdiği yongasetlerini barındıran Atom ailesi, Broadwell tabanlı işlemcilere geçiş aşamasında isim değişikliğine uğruyor.

Intel'in tüketicilere hangi işlemcinin ne tür bir performans sunacağını daha net bir şekilde anlatma ihtiyacından kaynaklanan değişiklik, firmanın hazırladığı bir infografikle duyuruldu.

İnfografikte taşınabilirliğin ön plana çıktığı durumlarda Atom işlemcilerin devreye gireceği belirtiliyor. Aynı Core işlemcilerde olduğu gibi Atom işlemcilerde artık x3, x5 ve x7 olarak adlandırılacak. Z3575 gibi isimlendirmelerin aksine yeni isimlendirmeden sonra muhtemelen işlemcinin numarası gelecek. Böylece tüketici Atom işlemcinin ne tür bir performans sergilediğini tahmin edebilecek.

Atom x3 işlemciler giriş seviyesinde tabletler ve akıllı telefonlar için Intel'in tecrübesini dahil ettiği bir performans sunacak. Atom x5 daha fazla yetenek ve daha iyi bir tecrübe sunacakken, Atom x7 de serideki en yüksek performansı ve fonksiyonelliği sunacak.

Intel Core M serisi taşınabilirlik ve performans odaklı bir karışım barındıracak. Tablet kadar ince tasarımlarda PC seviyesinde performans ve fansız yapılar Core M ile mümkün olacak.

Performans ön plana çıktığında ise sıra Core işlemcilere gelecek. Yine Core i3, i5 ve i7 sıralaması aynen devam ediyor. Ayrıca tablet ve 2'si bir arada tasarımlar için en iyi fiyat-performans dengesini Pentium işlemciler, en uygun fiyatlı performansı ise Celeron işlemciler gösterecek.

Intel'in yeni isimlendirmesi bu şekilde. Ancak infografikte bahsedilen yeni işlemcilerden kasıt sadece Atom işlemciler mi yoksa diğer sınıflara da eklemeler yapılacak mı bu noktada bir belirsizlik mevcut.









http://androidheadlines.com/2015/02/intel-seemingly-announce-new-processors-incoming-along-atom-naming-change.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter