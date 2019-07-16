Intel Atom çekirdeklerini L3 önbellekle buluşturabilir

Intel gemini Lake ile sunduğu kayda değer performans artışının ardından şimdi de Atom çekirdeklerini L3 seviye önbellekleriyle buluşturacak. L3 önbelleğin yongaların performansını bir hayli geliştirmesi bekleniyor.

10 nm üretim sürecinden geçecek

https://www.techpowerup.com/257382/intel-tremont-low-power-cpu-to-feature-l3-cache

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Hatırlayacağınız üzere henüz son nesilveyongalarının bulunduğumodellerinde firma L2 önbellek miktarını yıllardır tuttuğu seviyeden, mimarisel bazda yaptığı geliştirmeler sayesinde mümkün hale gelen frekans artışlarına gidebilmişti.Ek olarak yeni tek kanal bellek kontrolcüsü sayesinde de hem desteklenen bellek frekansını daha üst seviyelere çekebilmiş, hem deçıkarmıştı.tarafında da iyileştirmelere gidilentabanlı uygun fiyatlı Celeron ve Pentium çözümleri bu açıdan alınmaya değer bir nesil olmuştu.Şimdi ise Intel’ın açık kaynak kodlu projelerini barındırdığıyayınlanan bir projedeki satıra göre yarıiletken üreticisi piyasadaki zorlaşan rekabet koşullarından dolayı yongalarına seviye 3 önbellek eklemeyi düşünüyor.Bu elbette ki hissedilir performans artışı sağlayacaktır ve çeşitli senaryolarda gecikmeyi düşürecektir. Buna karşıngetireceği güç tüketimi artışı ve zar alanı artışını da unutmamak gerek ki bu işlemci boşta olsa dahi etkisi olacak bir bileşen.Diğer yandangüç tüketimiönbelleğin bütün halde değil de parçalı halde açık tutulabilir olduğu bir tasarımın da uygulanabileceği ortaya atılan fikirler arasında. Firmanın bunu dabağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilebileceği düşünülüyor.Ayrıca firma bu önbellek düzeyini sadece işlemci için de kullanmayabilir. iGPU ve entegre çipsetin de kullanımına açılacak önbellek sayesinde yonga içi iletişim de hızlandırılabilir. Son olarakbantlarından geçecek olanmodelleriyılında ağ cihazlarında kendine yer edinecek.