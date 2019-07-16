Intel Atom çekirdeklerini L3 önbellekle buluşturabilir

Intel gemini Lake ile sunduğu kayda değer performans artışının ardından şimdi de Atom çekirdeklerini L3 seviye önbellekleriyle buluşturacak. L3 önbelleğin yongaların performansını bir hayli geliştirmesi bekleniyor.
Hatırlayacağınız üzere henüz son nesil Pentium ve Celeron yongalarının bulunduğu Gemini Lake modellerinde firma L2 önbellek miktarını yıllardır tuttuğu seviyeden 2 katına çıkarmış, mimarisel bazda yaptığı geliştirmeler sayesinde mümkün hale gelen frekans artışlarına gidebilmişti.
Ek olarak yeni tek kanal bellek kontrolcüsü sayesinde de hem desteklenen bellek frekansını daha üst seviyelere çekebilmiş, hem de Apollo Lake’teki 8 GB sınırını 16 GB’a çıkarmıştı.
GPU tarafında da iyileştirmelere gidilen Goldmont Plus tabanlı uygun fiyatlı Celeron ve Pentium çözümleri bu açıdan alınmaya değer bir nesil olmuştu.
Şimdi ise Intel’ın açık kaynak kodlu projelerini barındırdığı 01.org’da yayınlanan bir projedeki satıra göre yarıiletken üreticisi piyasadaki zorlaşan rekabet koşullarından dolayı yongalarına seviye 3 önbellek eklemeyi düşünüyor.
10 nm üretim sürecinden geçecek
https://www.techpowerup.com/257382/intel-tremont-low-power-cpu-to-feature-l3-cache Yorum Yaz Paylaş Tweetle