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Intel Atom işlemcili ilk telefon lanse edildi; O hem bir PC hem de bir akıllı telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
1
34
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Atom işlemcili ilk telefon lanse edildi; O hem bir PC hem de bir akıllı telefon
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Geçtiğimiz yıl Intel ile işbirliğine giden ve Atom platformu üzerinde çalışan MeeGo işletim sistemli akıllı telefon hazırlayacağı gündemi uzun süre meşgul eden Nokia bugün artık bambaşka bir gelecek stratejisine sahip. MeeGo tabanlı modelinden vazgeçmeyen ve Windows Phone 7 öncesinde ilk ve muhtemelen tek modeleini pazara sunması beklenen Nokia çalışmaları devam ededursun, Intel Atom platformunu kullanan ilk telefonu Japonya'dan geldi ve Fujitsu ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan hibrit tasarımlı yeni telefonunu duyurdu. LOOX F-07C model adını taşıyan akıllı telefon, iki farklı platformu tek bir kasaya sığdırıyor ve Atom işlemci üzerinde Windows 7 ve Symbian işletim sistemleriyle birlikte geliyor.

Intel Atom işlemcili ilk telefon lanse edildi; O hem bir PC hem de bir akıllı telefon
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Fujitsu LOOX F-07C daha önce gördüğümüz hiç bir telefona benzemiyor. Bu noktada vurgulamak istediğimiz, tasarımından çok donanım ve yazılım özellikleri. Intel Atom platformunu kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olarak çıktığı an itibariyle teknoloji dünyasının kilometretaşlarından biri olmayı başaran telefon, spesifik model bilgisi belirtilmese de 1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alıyor. 125x61x19.8mm boyutlarında ve 218 gram ağırlığındaki cihaz, akıllı telefon dünyasının modern üyeleriyle kıyaslandığında ortalama 10mm daha kalın ve 100 gram daha ağır ancak unutulmaması gereken LOOX F-07C'nin standart bir telefondan daha fazlasını sunuyor oluşu. Bu tarz özel tasarımlı cihazlar açısından LOOX F-07C'yi, iki yıl önce duyurulan AMD tabanlı XPphone ile kıyasladığımızda, hem performans hem de taşınabilirlik ve kullanılabilirlik açısından çok daha fazlasını sunduğunu görüyoruz.

Intel Atom işlemcili ilk telefon lanse edildi; O hem bir PC hem de bir akıllı telefon
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Kızaklı QWERTY klavyeye sahip olan telefon, önden bakılığında Sony Ericsson'un güncel Xperia modellerini andıran bir tasarıma sahip. 4-inç büyüklüğünde ve 600x 1024 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan cihaz, inç başına 297 piksel ile iPhone 4 kadar olmasa da piksel yoğunluğu açısından sınıfının iddialı değerlerinden birine imza atıyor. 400MHz'de çalışan düşük güç tüketimli 1GB LPDDR bellek ile donatılan cihazda depolama için 32GB kapasiteli eMMC sürücüsüne yer veriliyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için üzerinde microSDHC slotuna da yer verilen cihaz, arkada 5 Megapiksel önde ise 03 Megapiksel olmak üzere iki kamera ile geliyor ve görüntülü konuşmaya olanak tanıyor. Windows 7 işletim sistemiyle Symbian arasında otomatik olarak geçiş yapabilen telefon için en çok merak edilen detaylardan bir diğeriyse sunduğu pil süresi.

Intel Atom işlemcili ilk telefon lanse edildi; O hem bir PC hem de bir akıllı telefon
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Intel Atom platformundan güç alan ve aynı anda çalışmak üzere tasarlanan iki farklı işletim sistemiyle gelen telefon için yüksek pil süresi beklentisinde olunmaması gerekiyor. Windows 7 Home Premium 32-bit devreye girdiği zaman yani cihaz, bilgisayar olarak kullanılmak istendiğinde iki saat pil ömrü sunuyor. Telefon olarak kullanıldığında ortaya çıkan değerler ise 3G üzerinden 370 dakika konuşma ve 600 dakika bekleme süresi. Masaüstü ortamında dokunmatik ekranlı kullanıma yönelik bazı düzenlemelerin yapıldığı Fujitsu LOOX F-07C, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteği sunuyor ve ayrıca USB adaptörü üzerinden HDMI çıkışı alınıp HDTV bağlantısı gerçekleştirilebiliyor.

Intel Atom işlemcili ilk telefon lanse edildi; O hem bir PC hem de bir akıllı telefon
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Fujitsu LOOX F-07C herkese hitap eden bir telefon değil zaten fiyatının da herkesin alabileceği seviyede olması beklenmiyor. Daha çok profesyoneller için planlanan telefon, Windows için geliştirilen uygulamalardan vazgeç(e)meyen ve kısa mesafelerde yanında dizüstü bilgisayar taşımak istemeyen kullanıcı kesimini öncelikli hedef kitlesi olarak belirleyecek gibi görünüyor. Sahip olduğu işlem gücü açısından aynı zamanda en güçlü akıllı telefon olduğu belirtilen Fujitsu LOOX F-07C'nin, Japonya'nın en büyük telefon operatörlerinden NTT DoCoMo tarafından sunulacağı açıklandı. Haziran-Temmuz döneminde çıkması beklenen telefonun fiyatıyla ilgili henüz resmi bir bilgi olmasa da 860 dolar civarında bir fiyatla sunulacağı belirtiliyor.


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mustafacan34 8 yıl en beğenilen
5 kuruş vermem android varken
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OrQuN 8 yıl
Bildiğin Xperia tasarımınin biraz daha kalın olanı çalınmış.
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Nu.D.38 8 yıl
çok kaba.çin malı telefonlar gibi
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011235813 8 yıl
acmtncy
SERIM
marine-gear arkadaşlar bu kadar abartmayın kalınlık 19 mm biz ne telefonlar gördük bu o kadar da kalın değil bence
sony ericsson w550i diye bir telefon vardı 1-2 yıl önce 47 mm kalınlığı vardı
ölçüde yanlışlık olmalı , 47 mm yaklaşık 5cm yapar .
tam olarak 46.5mm :D

eski nokiacılardansın sen heralde, se'yi nasıl karalarız diye hala fütursuzca yazdığına göre. w550i'nin kalınlığı 22,5 mm. nokia n95 gibi bi takozdan sade 1,5 mm fazla. 46,5 mm olarak geçen şey telefonun eni.
akıllı telefonlarda incelik yanlısıysan se xperia arc'a bi göz at derim..
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RapscallioN 8 yıl

011235813

acmtncy

SERIM
marine-gear arkadaşlar bu kadar abartmayın kalınlık 19 mm biz ne telefonlar gördük bu o kadar da kalın değil bence
sony ericsson w550i diye bir telefon vardı 1-2 yıl önce 47 mm kalınlığı vardı
ölçüde yanlışlık olmalı , 47 mm yaklaşık 5cm yapar .
tam olarak 46.5mm :D


eski nokiacılardansın sen heralde, se'yi nasıl karalarız diye hala fütursuzca yazdığına göre. w550i'nin kalınlığı 22,5 mm. nokia n95 gibi bi takozdan sade 1,5 mm fazla. 46,5 mm olarak geçen şey telefonun eni.

akıllı telefonlarda incelik yanlısıysan se xperia arc'a bi göz at derim..

91 mm x 46 mm x 25 mm
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kuzziunns 8 yıl
Takoz ustası bunlar ya :D
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deniz_1903 8 yıl
Father Torque
Intel ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Zira Intelin yerinde olsam yapacağım ilk iş Atom markasını tarihin tozlu sayfalarına gömerdim. Belki bu tarz cep telefonları için özel olarak tasarladıkları bir işlemcidir, belki de oldukça performanslı ve parasını sonuna kadar hakeden bir üründür, bilemiyorum. Tek bildiğim bir elektronik üründe Atom ismini duyduğum anda o ürünün benim için bitmiş olduğudur. E Atom markası bu kadar olumsuz bir üne sahipken kalkıp da sanki iyi bir şeymiş gibi onu vurgulamaları gerçekten inanılır gibi değil.

atom işlemcileri cep telefonları için yapılmamıştır. ultra taşınabilir ve ultra düşük güç tüketimine sahip dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ve bugün 'netbook' denen bilgisayarların var olmasının sebebidir. insanlar 400-500 liraya müthiş hafif, taşınabilir bir bilgisayara sahip ise bugün, onun da sebebi intel atom işlemcisidir.
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napolyon94 8 yıl

deniz_1903
Father Torque
Intel ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Zira Intelin yerinde olsam yapacağım ilk iş Atom markasını tarihin tozlu sayfalarına gömerdim. Belki bu tarz cep telefonları için özel olarak tasarladıkları bir işlemcidir, belki de oldukça performanslı ve parasını sonuna kadar hakeden bir üründür, bilemiyorum. Tek bildiğim bir elektronik üründe Atom ismini duyduğum anda o ürünün benim için bitmiş olduğudur. E Atom markası bu kadar olumsuz bir üne sahipken kalkıp da sanki iyi bir şeymiş gibi onu vurgulamaları gerçekten inanılır gibi değil.

atom işlemcileri cep telefonları için yapılmamıştır. ultra taşınabilir ve ultra düşük güç tüketimine sahip dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ve bugün 'netbook' denen bilgisayarların var olmasının sebebidir. insanlar 400-500 liraya müthiş hafif, taşınabilir bir bilgisayara sahip ise bugün, onun da sebebi intel atom işlemcisidir.

atom fanboy
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iismailcu 8 yıl
takoz:D resmen
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genc34 8 yıl
adi üstünde CEP telefonu amma, artik mobil olma özelligi ikinci plana atiliyor sanirsam.
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innformatics 8 yıl
Değişmeyen tek şey değişim. Güzel gelişmeler.
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acmtncy 8 yıl
SERIM
marine-gear arkadaşlar bu kadar abartmayın kalınlık 19 mm biz ne telefonlar gördük bu o kadar da kalın değil bence
sony ericsson w550i diye bir telefon vardı 1-2 yıl önce 47 mm kalınlığı vardı
ölçüde yanlışlık olmalı , 47 mm yaklaşık 5cm yapar .

tam olarak 46.5mm :D
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blood.army 8 yıl
Hayır ben anlamıorum neden bukdar yeniklere kapalıyız anlamış değilim bundan 60 70 yıl olmadı ya bilgisayarın çıkışı ve boyutları amaçları nasıldı kaç odaydı yaptıığı işlem belliydi hesap yapmak ne bi gösellik nede tasarım vardı bu kadar tüketim toplumuna dahil olmayın bekleyin bu çalışma bu boyuta indirmek bize ne getirecek her buluş dieri için bi başlangıç 10 sene önce 3310larla hava attığınız günleri unutmayın bence belki ileride çok daha farklı atılımlar yapıcak şöyle düşünün windows olmasaydı suan buralara nasıl gelirdik düşünün. her yeniliğin unutmayın ki bir devamı bir gelişimi dönüşümü olur:d
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Technotronic 8 yıl
ara yüzü filan çok kullanışsız geldi , hem o büyüklük ve kalınlık ne öyle [>:]
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htcdesire 8 yıl
Dublex telefon olmuş . Yakında bunun triplexini yapar androidde eklerler. Bence taşınamaz derecede kalın olmuş . Eski Desire HD kullanıcısı olarak üst sınırın o olması gerektiğini düşünüyorum .
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marine-gear 8 yıl
arkadaşlar bu kadar abartmayın kalınlık 19 mm biz ne telefonlar gördük bu o kadar da kalın değil bence


sony ericsson w550i diye bir telefon vardı 1-2 yıl önce 47 mm kalınlığı vardı
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