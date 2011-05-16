Intel Atom işlemcili ilk telefon lanse edildi; O hem bir PC hem de bir akıllı telefon

Geçtiğimiz yıl Intel ile işbirliğine giden ve Atom platformu üzerinde çalışan MeeGo işletim sistemli akıllı telefon hazırlayacağı gündemi uzun süre meşgul eden Nokia bugün artık bambaşka bir gelecek stratejisine sahip. MeeGo tabanlı modelinden vazgeçmeyen ve Windows Phone 7 öncesinde ilk ve muhtemelen tek modeleini pazara sunması beklenen Nokia çalışmaları devam ededursun, Intel Atom platformunu kullanan ilk telefonu Japonya'dan geldi ve Fujitsu ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan hibrit tasarımlı yeni telefonunu duyurdu. LOOX F-07C model adını taşıyan akıllı telefon, iki farklı platformu tek bir kasaya sığdırıyor ve Atom işlemci üzerinde Windows 7 ve Symbian işletim sistemleriyle birlikte geliyor.

Fujitsu LOOX F-07C daha önce gördüğümüz hiç bir telefona benzemiyor. Bu noktada vurgulamak istediğimiz, tasarımından çok donanım ve yazılım özellikleri. Intel Atom platformunu kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olarak çıktığı an itibariyle teknoloji dünyasının kilometretaşlarından biri olmayı başaran telefon, spesifik model bilgisi belirtilmese de 1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alıyor. 125x61x19.8mm boyutlarında ve 218 gram ağırlığındaki cihaz, akıllı telefon dünyasının modern üyeleriyle kıyaslandığında ortalama 10mm daha kalın ve 100 gram daha ağır ancak unutulmaması gereken LOOX F-07C'nin standart bir telefondan daha fazlasını sunuyor oluşu. Bu tarz özel tasarımlı cihazlar açısından LOOX F-07C'yi, iki yıl önce duyurulan AMD tabanlı XPphone ile kıyasladığımızda, hem performans hem de taşınabilirlik ve kullanılabilirlik açısından çok daha fazlasını sunduğunu görüyoruz.

Kızaklı QWERTY klavyeye sahip olan telefon, önden bakılığında Sony Ericsson'un güncel Xperia modellerini andıran bir tasarıma sahip. 4-inç büyüklüğünde ve 600x 1024 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan cihaz, inç başına 297 piksel ile iPhone 4 kadar olmasa da piksel yoğunluğu açısından sınıfının iddialı değerlerinden birine imza atıyor. 400MHz'de çalışan düşük güç tüketimli 1GB LPDDR bellek ile donatılan cihazda depolama için 32GB kapasiteli eMMC sürücüsüne yer veriliyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için üzerinde microSDHC slotuna da yer verilen cihaz, arkada 5 Megapiksel önde ise 03 Megapiksel olmak üzere iki kamera ile geliyor ve görüntülü konuşmaya olanak tanıyor. Windows 7 işletim sistemiyle Symbian arasında otomatik olarak geçiş yapabilen telefon için en çok merak edilen detaylardan bir diğeriyse sunduğu pil süresi.

Intel Atom platformundan güç alan ve aynı anda çalışmak üzere tasarlanan iki farklı işletim sistemiyle gelen telefon için yüksek pil süresi beklentisinde olunmaması gerekiyor. Windows 7 Home Premium 32-bit devreye girdiği zaman yani cihaz, bilgisayar olarak kullanılmak istendiğinde iki saat pil ömrü sunuyor. Telefon olarak kullanıldığında ortaya çıkan değerler ise 3G üzerinden 370 dakika konuşma ve 600 dakika bekleme süresi. Masaüstü ortamında dokunmatik ekranlı kullanıma yönelik bazı düzenlemelerin yapıldığı Fujitsu LOOX F-07C, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteği sunuyor ve ayrıca USB adaptörü üzerinden HDMI çıkışı alınıp HDTV bağlantısı gerçekleştirilebiliyor.

Fujitsu LOOX F-07C herkese hitap eden bir telefon değil zaten fiyatının da herkesin alabileceği seviyede olması beklenmiyor. Daha çok profesyoneller için planlanan telefon, Windows için geliştirilen uygulamalardan vazgeç(e)meyen ve kısa mesafelerde yanında dizüstü bilgisayar taşımak istemeyen kullanıcı kesimini öncelikli hedef kitlesi olarak belirleyecek gibi görünüyor. Sahip olduğu işlem gücü açısından aynı zamanda en güçlü akıllı telefon olduğu belirtilen Fujitsu LOOX F-07C'nin, Japonya'nın en büyük telefon operatörlerinden NTT DoCoMo tarafından sunulacağı açıklandı. Haziran-Temmuz döneminde çıkması beklenen telefonun fiyatıyla ilgili henüz resmi bir bilgi olmasa da 860 dolar civarında bir fiyatla sunulacağı belirtiliyor.