Intel Canonlake ile 8 çekirdekli ana akım işlemcileri konuşacağız

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Intel'in Skylake tabanlı işlemcilerini piyasaya sürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilerleme planında tick olarak ifade edilen yani üretim teknolojilerinin daha da geliştiği Canonlake işlemciler ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.
Bazı Intel çalışanlarının LinkedIn profil bilgilerinden elde edilen bilgilere göre firmanın yeni Canonlake mimarisi ana akım tarafında 4-6-8 çekirdek ölçeklemesini bilgisayarlara sunmaya hazırlanıyor.
Genelde Intel tüketicilere yönelik bilgisayar, tablet gibi ana akım tarafında kullandığı işlemcilerinde 2-4 çekirdek arasında ölçeklendirme yapmaktaydı. Çok nadir de olsa 8 çekirdekli ve Haswell E tabanlı Intel Core i7-5960X gibi örneklere rastlanmaktaydı. Sunucu tarafında ise Xeon ailesiyle 18 çekirdeğe kadar ölçekleme yapabilmek mümkündü.
Cannonlake mimarisi Intel'in 10nm üretim sürecine geçişin ilk örneği olacak. İşlemciler daha küçük zar alanında daha yüksek performansı daha düşük güç tüketimi ile sunabilecek. Elde edilen bu imkan sayesinde Intel'in çekirdek sayısında artışa gitme kararı aldığı tahmin ediliyor zira önceki yılların aksine artan çekirdek sayısının enerji tüketimine büyük bir külfeti olmayacak.
Şimdilik 8 çekirdekli işlemcilerin hangi segmentleri hedeflediğine dair net bilgiler yok ancak muhtemelen ilk etapta masaüstü bilgisayar segmenti olacaktır. Intel gelecek yıl 14nm sürecine sahip Kaby Lake geçiş mimarisi ile yoluna devam edeceği için Cannonlake mimarisinin 2017 yılında piyasaya çıkacak.
http://hexus.net/tech/news/cpu/86879-intel-go-beyond-quad-core-cannonlake-processor-family/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynı frekansta işlkemci daha fazla iş yapıyorsa sorun ne??? 10 sene öncede 3GHz işlemci vardı aynı işi mi yapıyorlar????
+1
Intel artık beklemeye geçişe başlayacak ufaktan.
O ara AMD kozunu iyi oynarsa (okeye dönmek yerine) aradaki farkı azaltır.
AMD özellikle TDP konusunda bir çözüm sunsun artık. Ve şu stok soğutucusunu da adam etsin.
Intel de kullandım AMD de kullandım.
Onlar n zaman artacak?
Aynen hocam katılıyorum.
Ön bellek rakamları artık 128MB-256MB gibi rakamlara yükselmeli.
Saat hızı da en az 8-10Ghz seviyesine yükselmeli.
Programlar ve uygulamalar tıklayınca açılmalı. Saçmasapan bekleme süreleri bitmeli artık.
1995 yılında da bekleme vardı, şimdi de var.
İşlemci gücü yüksek olursa oyunlarda da takılmalar olmaz.
İntelde her işlemcide soket değiştiriliyor ve fiyatları tuzlu , amd ise hem soketi zırt pırt değiştirmiyor hemde F/P işlemcileri var.
Yoo daha fazla hiz isteyenlerin satisi fazla degil, zaten fazla hiz cogu zaman ise yaramiyor, oyun ve yazilimlarin %90dan fazla bolumu 2-3GHze gore optimize ediliyor, daha coklu cekridek destegi bile fazla yok, ve mevcut islemcierinoyinlara etkisi %10 bile degil, oyunlar artan cozunurlukle birlikte %90 oranla grafik kartina yukleniyor, bunu da dx12 ile cozmeyi calisacaklar ama dx12 destekleyen oyunlar nerdeyse yok ve cok yavas gelisme oluyir cunku yapimcilar fqzla kazanc getirmeyen PC sektorune fazla yatirim yapmak istemiyor Consolelar varken
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