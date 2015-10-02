Intel Canonlake ile 8 çekirdekli ana akım işlemcileri konuşacağız

Intel'in Skylake tabanlı işlemcilerini piyasaya sürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilerleme planında tick olarak ifade edilen yani üretim teknolojilerinin daha da geliştiği Canonlake işlemciler ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.





Bazı Intel çalışanlarının LinkedIn profil bilgilerinden elde edilen bilgilere göre firmanın yeni Canonlake mimarisi ana akım tarafında 4-6-8 çekirdek ölçeklemesini bilgisayarlara sunmaya hazırlanıyor.





Genelde Intel tüketicilere yönelik bilgisayar, tablet gibi ana akım tarafında kullandığı işlemcilerinde 2-4 çekirdek arasında ölçeklendirme yapmaktaydı. Çok nadir de olsa 8 çekirdekli ve Haswell E tabanlı Intel Core i7-5960X gibi örneklere rastlanmaktaydı. Sunucu tarafında ise Xeon ailesiyle 18 çekirdeğe kadar ölçekleme yapabilmek mümkündü.





Cannonlake mimarisi Intel'in 10nm üretim sürecine geçişin ilk örneği olacak. İşlemciler daha küçük zar alanında daha yüksek performansı daha düşük güç tüketimi ile sunabilecek. Elde edilen bu imkan sayesinde Intel'in çekirdek sayısında artışa gitme kararı aldığı tahmin ediliyor zira önceki yılların aksine artan çekirdek sayısının enerji tüketimine büyük bir külfeti olmayacak.





Şimdilik 8 çekirdekli işlemcilerin hangi segmentleri hedeflediğine dair net bilgiler yok ancak muhtemelen ilk etapta masaüstü bilgisayar segmenti olacaktır. Intel gelecek yıl 14nm sürecine sahip Kaby Lake geçiş mimarisi ile yoluna devam edeceği için Cannonlake mimarisinin 2017 yılında piyasaya çıkacak.

http://hexus.net/tech/news/cpu/86879-intel-go-beyond-quad-core-cannonlake-processor-family/