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Intel Canonlake ile 8 çekirdekli ana akım işlemcileri konuşacağız

3 yıl
4,8b
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16
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Canonlake ile 8 çekirdekli ana akım işlemcileri konuşacağız

Intel'in Skylake tabanlı işlemcilerini piyasaya sürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilerleme planında tick olarak ifade edilen yani üretim teknolojilerinin daha da geliştiği Canonlake işlemciler ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Bazı Intel çalışanlarının LinkedIn profil bilgilerinden elde edilen bilgilere göre firmanın yeni Canonlake mimarisi ana akım tarafında 4-6-8 çekirdek ölçeklemesini bilgisayarlara sunmaya hazırlanıyor. 

Genelde Intel tüketicilere yönelik bilgisayar, tablet gibi ana akım tarafında kullandığı işlemcilerinde 2-4 çekirdek arasında ölçeklendirme yapmaktaydı. Çok nadir de olsa 8 çekirdekli ve Haswell E tabanlı Intel Core i7-5960X gibi örneklere rastlanmaktaydı. Sunucu tarafında ise Xeon ailesiyle 18 çekirdeğe kadar ölçekleme yapabilmek mümkündü. 

Cannonlake mimarisi Intel'in 10nm üretim sürecine geçişin ilk örneği olacak. İşlemciler daha küçük zar alanında daha yüksek performansı daha düşük güç tüketimi ile sunabilecek. Elde edilen bu imkan sayesinde Intel'in çekirdek sayısında artışa gitme kararı aldığı tahmin ediliyor zira önceki yılların aksine artan çekirdek sayısının enerji tüketimine büyük bir külfeti olmayacak. 

Şimdilik 8 çekirdekli işlemcilerin hangi segmentleri hedeflediğine dair net bilgiler yok ancak muhtemelen ilk etapta masaüstü bilgisayar segmenti olacaktır. Intel gelecek yıl 14nm sürecine sahip Kaby Lake geçiş mimarisi ile yoluna devam edeceği için Cannonlake mimarisinin 2017 yılında piyasaya çıkacak.

http://hexus.net/tech/news/cpu/86879-intel-go-beyond-quad-core-cannonlake-processor-family/ Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
AMD'nin Intel'le rekabet ettiği günleri özlüyorum, daha uygun fiyata daha performanslı 3000+ işlemci aldığımız günler. Intel rekabetin olmadığı ortamda yenilik yapma gereği duymuyor, bi iki komut sistemi %10u bile bulmayan performans artışı... 3 yıl önce aldığım i7 3770K ile 6700K arasında kayda değer performans farkı yok. Adamlar sözde 14nm işlemci yaptık, enerji tüketiminde devrim diyorlar, benim 3770K 75Watt TDP'li iken 14nm yeni 6700K 91 Watt...
AMD'nin Intel'le rekabet ettiği günleri özlüyorum, daha uygun fiyata daha performanslı 3000+ işlemci aldığımız günler. Intel rekabetin olmadığı ortamda yenilik...
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Patren 3 yıl
cannonlake le şimdi i7 ler 8 işlemci mi olcak
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Batuist 3 yıl
senersongur
Yıllardır kullanıcılar olarak 5ghz ve üzerini bekliyoruz. Çekirdek falan iyi hoş da artık saat hızında devrim gerekiyor. 10 senedir 3Ghz civarında takılıp kaldılar. SSDler nasıl ki bilgisayarları hızlandırdı, sıra artık işlemci devrimine geldi.

aynı frekansta işlkemci daha fazla iş yapıyorsa sorun ne??? 10 sene öncede 3GHz işlemci vardı aynı işi mi yapıyorlar????
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huseyincarnege 3 yıl
intele alıştıkda ben AMD zen merak ediyom
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kadirirdem 3 yıl
Şu çoklu çekirdek olayi bir calistirilsa stabil olarak super
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WHITE_Wolf 3 yıl
Cannonlake almanızı önermiyorum 10 nm den sonra ki üretimde silikon tabanlı yarı iletken üretimini bitirmeyi ve grafen gibi farklı materyalleri kullanmaya geçecek intel ve bu sefer arada çok büyük bir fark oluşacak
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umut_baris 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

Cannonlake almanızı önermiyorum 10 nm den sonra ki üretimde silikon tabanlı yarı iletken üretimini bitirmeyi ve grafen gibi farklı materyalleri kullanmaya geçecek intel ve bu sefer arada çok büyük bir fark oluşacak

+1

Intel artık beklemeye geçişe başlayacak ufaktan.

O ara AMD kozunu iyi oynarsa (okeye dönmek yerine) aradaki farkı azaltır.

AMD özellikle TDP konusunda bir çözüm sunsun artık. Ve şu stok soğutucusunu da adam etsin.

Intel de kullandım AMD de kullandım.
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kasezo 3 yıl
çekırdek artışı gereklı.ama amd 2016 da 8gercek 8 sanal cekırdeklı ıslemcı surecke pıyasaya.ıntel 2017 ye bırakırsa -çekirdek sayısına muhtaç-render amaclı pc toplayan musterılerı kacırır.
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JrMaster 3 yıl
Arkadaşlar sanırım NASA için simülasyon hazırlıyor evlerinde.
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enemywalker 3 yıl
Önbellek ve frekans değeleri hep yerin de.
Onlar n zaman artacak?
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senersongur 3 yıl enemywalker
enemywalker
Önbellek ve frekans değeleri hep yerin de.
Onlar n zaman artacak?

Aynen hocam katılıyorum.

Ön bellek rakamları artık 128MB-256MB gibi rakamlara yükselmeli.

Saat hızı da en az 8-10Ghz seviyesine yükselmeli.

Programlar ve uygulamalar tıklayınca açılmalı. Saçmasapan bekleme süreleri bitmeli artık.

1995 yılında da bekleme vardı, şimdi de var.

İşlemci gücü yüksek olursa oyunlarda da takılmalar olmaz.
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istanbulbirbaska 3 yıl
Demek 2016 da intel Kaby Lake ile AMD Zen kapışacaklar.

İntelde her işlemcide soket değiştiriliyor ve fiyatları tuzlu , amd ise hem soketi zırt pırt değiştirmiyor hemde F/P işlemcileri var.
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senersongur 3 yıl
Yıllardır kullanıcılar olarak 5ghz ve üzerini bekliyoruz. Çekirdek falan iyi hoş da artık saat hızında devrim gerekiyor. 10 senedir 3Ghz civarında takılıp kaldılar. SSDler nasıl ki bilgisayarları hızlandırdı, sıra artık işlemci devrimine geldi.
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Statistik 3 yıl senersongur
senersongur
Yıllardır kullanıcılar olarak 5ghz ve üzerini bekliyoruz. Çekirdek falan iyi hoş da artık saat hızında devrim gerekiyor. 10 senedir 3Ghz civarında takılıp kaldılar. SSDler nasıl ki bilgisayarları hızlandırdı, sıra artık işlemci devrimine geldi.

Yoo daha fazla hiz isteyenlerin satisi fazla degil, zaten fazla hiz cogu zaman ise yaramiyor, oyun ve yazilimlarin %90dan fazla bolumu 2-3GHze gore optimize ediliyor, daha coklu cekridek destegi bile fazla yok, ve mevcut islemcierinoyinlara etkisi %10 bile degil, oyunlar artan cozunurlukle birlikte %90 oranla grafik kartina yukleniyor, bunu da dx12 ile cozmeyi calisacaklar ama dx12 destekleyen oyunlar nerdeyse yok ve cok yavas gelisme oluyir cunku yapimcilar fqzla kazanc getirmeyen PC sektorune fazla yatirim yapmak istemiyor Consolelar varken
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