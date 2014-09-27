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Intel, Çinli çip geliştiricilerine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıyor

4 yıl
480
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Çinli çip geliştiricilerine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıyor
Dünyanın en büyük cep telefonu pazarı olan Çin, teknoloji devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Söz konusu silikon teknolojileri olduğunda, aralarında Rockchip ve Allwinner gibi isimlerin olduğu yerel üreticiler, Çin pazarının en güçlü oyuncuları durumunda. Çok uzun süredir bu pazarda olmak isteyen Intel ise, var olan potansiyel çerçevesinde yatırımlarına devam ediyor. Kısa süre önce, Rockchip ile işbirliğine giden silikon devi, kendi geliştirdiği SoFia isimli baseband işlemcisini partnerinin dört çekirdekli SoC çözümünde sunacak.
Bu anlaşmanın üzerindeki mühür soğumadan Intel, yeni bir işbirliğine daha imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Intel, Çin merkezli Tsinghua Unigroup firmasına 1,5 milyar dolarlık yatırım yaparak %20 hissesine satın alacak. Çin devletinin bir kuruluşu olan ve Unigroup'u bünyesinde bulunduran şirket, Tsinghua Üniversitesi'nin finansal desteğine sahip ve  geçtiğimiz Aralık ayında Spreadtrum şirketini 1.7 milyar dolarlık bir yatırım ile bünyesine katmıştı. Açıklanan detaylara göre Intel, Tsinghua Unigroup şirketi Spredtrum ile birlikte akıllı telefonlara yönelik mobil işlemci geliştirerek yeni yılın ikinci yarısında pazara sunacak.
Bu açıklama öncesinde ortaya atılan bazı dedikodulara göre Intel, Spreadtrum şirketine x86 lisansı vererek kendi ekosistemini genişletme yoluna gidecekti. Bu lisans paylaşımı anlaşma kapsamında var mı henüz bilinmemekle birlikte, iki şirketin x86 tabanlı yeni bir SoC geliştirmesi kuvvetle muhtemel görünürken, Çinli şirketin Intel tasarımına ne ölçüde katkı yapacağı henüz bilinmiyor. Yerel üreticiler dışındaki en aktif oyuncunun Qualcomm olduğu pazarda Intel, Amerika nüfusundan daha fazla mobil aboneye sahip olan China Mobile ile işbirliğine giderek, kendi platformunu kullanan cihazları satmasını planlıyor. Bu stratejinin en kilit aksiyonu ise yerli üreticiler işbirliğine giderek, etkileyici bir sinerji ortaya çıkarmak.
Infeneon satın almasından sonra kendi geliştirdiği ilk LTE modemi, Samsung'un Galaxy Alpha modeliyle birlikte global kullanıma sunan Intel, daha fazlasını elde etme peşinde. Yongada sistem platformunun 2G/3G/4G iletişim özelliklerini sağlayan baseband işlemcileri pazarında Qualcomm'un ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. %68 pazar payına sahip olan firmayı, %15 pay ile Tayvanlı MediaTek takip ederken, hemen ardından bir önceki yıla göre iki kat büyüyerek %5 pazar payı elde eden Spreadtrum geliyor. Intel ise şu anda, Marvell'ın arkasında 5. sıradan listede yer alıylr. Strategy Analytics'in araştırmasına göre bu alanda küresel pazar  %17 büyüme gösterek ikinci çeyrek içerisinde 5.2 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bu rakam bile Intel'in neden bu kadar istekli ve işbirliğine açık olduğunun bir göstergesi. 


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-Rusher- 4 yıl
Paraya doymuyor adamlar sahibi var midir bu intelin yoksa yahudilerin ortak kurumumu :f
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Ink 4 yıl
çin malı almak
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Gece772 4 yıl
Ddr4 anakartların ve remlerin fiyatları yüksek
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Vash The Stampede 4 yıl Gece772
Gece772
Ddr4 anakartların ve remlerin fiyatları yüksek

Konuyla alakası nedir bu yorumun?
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interwap 4 yıl
Bu arada rockchip tablet ve tvbox sektöründen sonra telefon sektörünede giriyor. MediaTek tarzı bir firma daha rekabeti kızıştırır.
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kımyasal 4 yıl
İntel gibi sermaye canavarı bir şirket için çokta dert değil bence.Sektörde neredeyse tekel dediğimiz bu şirket,zamanla mobil sektöre yerleşebilir.
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MühendisMurat 4 yıl kımyasal
kımyasal

İntel gibi sermaye canavarı bir şirket için çokta dert değil bence.Sektörde neredeyse tekel dediğimiz bu şirket,zamanla mobil sektöre yerleşebilir.

atom işlemcisi ile zaten bazı tabletlerde boy gösteriyor bile.

telefonların işlemcilerinede girerse orda da tekel olur diye sokmuyorlar herhalde onu.
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TEKİN 1881 4 yıl
Ram, ssd, ekran kartı üretsek daha iyi olur. O zaman diğer firmalar fiyatı kısmak zorunda kalır.

Cari açık düşer.
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TITAN291 4 yıl
diyot üretemeyen ülke işlemci mi üretecek

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Lazeran 4 yıl
türkiyenin bu zamandan sonra işlemci sektöründen bir yer edinebileceğini sanmıyorum amd zar zor duruyor karşısında ama asıl soru biz neden kendi yarı iletken sanayimize sahip değiliz? Bizim neden adam akıllı mikrochip mühendislerimiz yok olan da zaten trde imkan olmadığı için yurt dışına gidiyor. Türkiye an itibari ile armdan hazır şeme alıp silikona dökemeyecek kadar aciz bu konuda. Sonra işlemcilerdeki gizli kapılarla seni almanya da dinler amerikada
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samsung95 4 yıl
bizim niye bir intelimiz yok
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Balawitz 4 yıl samsung95
Buyuk ihtimal cok parasi oldugu halde hala parasiyla daire-apartman alan ya da bankaya atan kisiler yüzünden
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1BilimAdamı 4 yıl samsung95
samsung95

bizim niye bir intelimiz yok

Birşeyler yapmaktan ziyade, birşeyler almaya meyilli bir eski jenerasyona sahip olduğumuz için.(ve ek olarak bkz.binali yıldırım bulut bilişim
)
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Infinitum 4 yıl samsung95
samsung95

bizim niye bir intelimiz yok

Türkiye'de kimsenin böyle riskli bir işe girmek isteyeceğini sanmıyorum. Ayrıca bana göre o tren geçti 60-70-80 zamanlarında birşeyler yapmak gerekirdi.
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