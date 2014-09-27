Intel, Çinli çip geliştiricilerine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıyor

Dünyanın en büyük cep telefonu pazarı olan Çin, teknoloji devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Söz konusu silikon teknolojileri olduğunda, aralarında Rockchip ve Allwinner gibi isimlerin olduğu yerel üreticiler, Çin pazarının en güçlü oyuncuları durumunda. Çok uzun süredir bu pazarda olmak isteyen Intel ise, var olan potansiyel çerçevesinde yatırımlarına devam ediyor. Kısa süre önce, Rockchip ile işbirliğine giden silikon devi, kendi geliştirdiği SoFia isimli baseband işlemcisini partnerinin dört çekirdekli SoC çözümünde sunacak.

Bu anlaşmanın üzerindeki mühür soğumadan Intel, yeni bir işbirliğine daha imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Intel, Çin merkezli Tsinghua Unigroup firmasına 1,5 milyar dolarlık yatırım yaparak %20 hissesine satın alacak. Çin devletinin bir kuruluşu olan ve Unigroup'u bünyesinde bulunduran şirket, Tsinghua Üniversitesi'nin finansal desteğine sahip ve geçtiğimiz Aralık ayında Spreadtrum şirketini 1.7 milyar dolarlık bir yatırım ile bünyesine katmıştı. Açıklanan detaylara göre Intel, Tsinghua Unigroup şirketi Spredtrum ile birlikte akıllı telefonlara yönelik mobil işlemci geliştirerek yeni yılın ikinci yarısında pazara sunacak.

Bu açıklama öncesinde ortaya atılan bazı dedikodulara göre Intel, Spreadtrum şirketine x86 lisansı vererek kendi ekosistemini genişletme yoluna gidecekti. Bu lisans paylaşımı anlaşma kapsamında var mı henüz bilinmemekle birlikte, iki şirketin x86 tabanlı yeni bir SoC geliştirmesi kuvvetle muhtemel görünürken, Çinli şirketin Intel tasarımına ne ölçüde katkı yapacağı henüz bilinmiyor. Yerel üreticiler dışındaki en aktif oyuncunun Qualcomm olduğu pazarda Intel, Amerika nüfusundan daha fazla mobil aboneye sahip olan China Mobile ile işbirliğine giderek, kendi platformunu kullanan cihazları satmasını planlıyor. Bu stratejinin en kilit aksiyonu ise yerli üreticiler işbirliğine giderek, etkileyici bir sinerji ortaya çıkarmak.

Infeneon satın almasından sonra kendi geliştirdiği ilk LTE modemi, Samsung'un Galaxy Alpha modeliyle birlikte global kullanıma sunan Intel, daha fazlasını elde etme peşinde. Yongada sistem platformunun 2G/3G/4G iletişim özelliklerini sağlayan baseband işlemcileri pazarında Qualcomm'un ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. %68 pazar payına sahip olan firmayı, %15 pay ile Tayvanlı MediaTek takip ederken, hemen ardından bir önceki yıla göre iki kat büyüyerek %5 pazar payı elde eden Spreadtrum geliyor. Intel ise şu anda, Marvell'ın arkasında 5. sıradan listede yer alıylr. Strategy Analytics'in araştırmasına göre bu alanda küresel pazar %17 büyüme gösterek ikinci çeyrek içerisinde 5.2 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bu rakam bile Intel'in neden bu kadar istekli ve işbirliğine açık olduğunun bir göstergesi.



