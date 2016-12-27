Intel Core ailesi gidiyor yerine yeni bir mimari geliyor

Bugüne kadar x86 mimarisinde ciddi bir değişiklik yapmayan Intel, önümüzdeki yıllarda önemli bir revizyona hazırlanıyor. Revizyon içerisinde mimari yapının yanı sıra Core isimlendirmesinin de değişmesi bekleniyor.

En Ciddi Değişiklik

Sektörden gelen bilgilere göre Intel’in x86 mimarisinde ciddi bir değişiklik yapması gündemde. Firma böylece daha düşük maliyetli üretim yapmayı ve verimlilik değerlerini arttırmayı planlıyor. Firmanın 10nm sürecindeki üçüncü nesli olacak Tiger Lake ile birlikte 2019 yılından itibaren yeni mimari kullanıma sunulacak.

Peki bu yeni mimaride bizleri neler bekliyor? Malumunuz Intel her yeni mimari olarak duyurduğu yapılarda aynı x86 mimarisini iyileştirerek ve yeni özellikler ekleyerek sunuyordu. Bu bakımdan da önceki nesillerle geriye yönelik uyumluluk sağlanıyordu. Şimdi ise bunlardan çok daha öte şeyler bekleniyor.

Beklentiler

İlk olarak Intel’in geriye dönük uyumluluk konusunda ihtiyaç duyduğu bileşenlerin kaldırılacağı ifade ediliyor. Yani artık bu yeni mimariyi temel alan işlemciler geriye dönük uyumluluk sunmayacak. Bununla birlikte zar alanından tasarruf sağlanacak ve maliyetler düşürülecek. Böylece daha çok firmanın yeni işlemcilere talip olması sağlanacak. Geriye yönelik uyumluluğun ise sunucu tarafına özel olacağı belirtiliyor.

İkinci olarak yeni çekirdeklerde eskiye göre performansın önemli oranda artacağı ve enerji verimliliği konusunda da önemli aşamaların kaydedileceği ifade ediliyor. Maliyeti düşük yongalarda bile önceki nesillere oranla daha fazla performans görmek mümkün olacak.

Kaynaklar aslında Skylake mimarisi ile birlikte Intel’in bu yöndeki yol haritasının netleştiğini düşünüyor. Tam Entegre Voltaj Regülatörü’nün - FIVR kaldırılması ve yılların SIMD modüllerinin kaldırılması yönündeki çalışmalar bunu işaret ediyor. Şimdilik konu ile ilgili net bilgiler mevcut değil.

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Bilindiği üzere x86 mimarisinin mucidi olarak bilinen Intel, bugüne kadar pek çok ortağına mimarisini lisansladı. Bununla birlikte firmanın 64-bitlik x86 işlemci üretebilmesi için AMD’den lisanslama yapması gerekiyor. Böyle de ilginç bir durum söz konusu.