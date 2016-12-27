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Intel Core ailesi gidiyor yerine yeni bir mimari geliyor

AMD’nin baştan aşağı yeniden tasarladığı Zen mimarisinin ardından Intel de kolları sıvadı. Önümüzdeki yıllarda x86 mimarisinde ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor.
2 yıl
15,7b
1
65
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar x86 mimarisinde ciddi bir değişiklik yapmayan Intel, önümüzdeki yıllarda önemli bir revizyona hazırlanıyor. Revizyon içerisinde mimari yapının yanı sıra Core isimlendirmesinin de değişmesi bekleniyor.

En Ciddi Değişiklik

Sektörden gelen bilgilere göre Intel’in x86 mimarisinde ciddi bir değişiklik yapması gündemde. Firma böylece daha düşük maliyetli üretim yapmayı ve verimlilik değerlerini arttırmayı planlıyor. Firmanın 10nm sürecindeki üçüncü nesli olacak Tiger Lake ile birlikte 2019 yılından itibaren yeni mimari kullanıma sunulacak.

Peki bu yeni mimaride bizleri neler bekliyor? Malumunuz Intel her yeni mimari olarak duyurduğu yapılarda aynı x86 mimarisini iyileştirerek ve yeni özellikler ekleyerek sunuyordu. Bu bakımdan da önceki nesillerle geriye yönelik uyumluluk sağlanıyordu. Şimdi ise bunlardan çok daha öte şeyler bekleniyor.

Beklentiler

İlk olarak Intel’in geriye dönük uyumluluk konusunda ihtiyaç duyduğu bileşenlerin kaldırılacağı ifade ediliyor. Yani artık bu yeni mimariyi temel alan işlemciler geriye dönük uyumluluk sunmayacak. Bununla birlikte zar alanından tasarruf sağlanacak ve maliyetler düşürülecek. Böylece daha çok firmanın yeni işlemcilere talip olması sağlanacak. Geriye yönelik uyumluluğun ise sunucu tarafına özel olacağı belirtiliyor.

İkinci olarak yeni çekirdeklerde eskiye göre performansın önemli oranda artacağı ve enerji verimliliği konusunda da önemli aşamaların kaydedileceği ifade ediliyor. Maliyeti düşük yongalarda bile önceki nesillere oranla daha fazla performans görmek mümkün olacak.

Kaynaklar aslında Skylake mimarisi ile birlikte Intel’in bu yöndeki yol haritasının netleştiğini düşünüyor. Tam Entegre Voltaj Regülatörü’nün - FIVR kaldırılması ve yılların SIMD modüllerinin kaldırılması yönündeki çalışmalar bunu işaret ediyor. Şimdilik konu ile ilgili net bilgiler mevcut değil.

Ayrıca Bkz. "LG’nin havada duran hoparlörü CES 2017 fuarına geliyor"

Bilindiği üzere x86 mimarisinin mucidi olarak bilinen Intel, bugüne kadar pek çok ortağına mimarisini lisansladı. Bununla birlikte firmanın 64-bitlik x86 işlemci üretebilmesi için AMD’den lisanslama yapması gerekiyor. Böyle de ilginç bir durum söz konusu. 

 

http://wccftech.com/intel-developing-new-x86-uarch-succeed-core-generation/ Yorum Yaz
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enemywalker 2 yıl en beğenilen
Relabet iyidir dediğimiz şey bu.
Fanboy olmaya gerek yok.
Nerde F/P orda biz olmalıyız
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canguler917 2 yıl
amd'nin güçlü geri dönmesi intel'i nasıl da yeni mimariyi çıkarmaya zorladı.yıllardan beri hazırdır elinde zaten de amd yi bekliyordur çıkarmak için
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muratai 2 yıl
Hiçbir halta yaramayan ancak ZAR alanını işgal eden iGPU dahili dandik grafik bölümünü çıkarsın, işlemci üretim maliyetini düşürüp bizede daha uygun fiyata satsın. Kullanmadığım iGPU için boşu boşuna para veriyor, işlemcinin TDP sini yükseltiyor, sırtında kambur resmen. Transistör israfı!
Hiçbir halta yaramayan ancak ZAR alanını işgal eden iGPU dahili dandik grafik bölümünü çıkarsın, işlemci üretim maliyetini düşürüp bizede daha uygun fiyata sat...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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Sertan-57 2 yıl
intel bundan bir kac sene once yeni mimariye gicecekti bence cok gec bile kalindi.
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-MoDeStUs- 2 yıl

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esmercrazy 2 yıl
fakirin dostu Amd den atak bekliyoruz
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DH Misafiri 2 yıl
Sırf AMD para kazansın diye yeni pc toplamadım inşallah umduğumuzu verir. Bu arada intel HD Graphics kullanmayı bıraksın yapamıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
intelin x86 si gidiyor, kazığın boyunu %40-50 büyütüp geri geliyor
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DH Misafiri 2 yıl
intele tapan put perestler inteli abartmasa bu günkü durumunda olamazdı...
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qaanx 2 yıl
Amd bekleneni verecek galiba İntel atağa geçti.
Fx8350 i7 2600k arasındaki uçurum fark gibi olacak mı bakalım
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NorthShield 2 yıl
Tamda AMD yetişti derken...
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huseyincarnege 2 yıl
intel bukadar korktuna göre amde sağlam geliyo :)
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Geç bile kalındı, minik minik artışlarla nereye kadar.
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