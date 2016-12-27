LG’nin havada duran hoparlörü CES 2017 fuarına geliyor

Önümüzdeki hafta başlayacak olan yılın ilk ve en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2017 için firmaların hazırlıkları devam ediyor. Bunlardan birisi olan LG, ilgi görecek yeni kablosuz hoparlörünü CES 2017 fuarına getirecek.

İlginç Tasarım

PJ9 adındaki yeni Bluetooth hoparlör, manyetik alan yöntemi ile dock üzerinde havada asılı kalabiliyor. Böylece ilginç bir görünüm ortaya çıkarken aynı zamanda sesin daha iyi yayılması sağlanıyor.

Hoparlör normalde bağımsız olarak da kullanılabiliyor ancak dock istasyonunda hem ek bir woofer hem de kablosuz şarj özelliği mevcut. Yani sadece şarj ederken veya ses kalitesini arttırmak istediğinizde dock tercihi yapabilmeniz mümkün.

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Tek şarj ile 10 saat kullanılabilen hoparlör, 1 metre su altında 30 dakika kalabiliyor. Kasa üzerinde fiziksel kontrol tuşları mevcut. Daha iyi ses kalitesi elde edebilmek için firma iki adet pasif radyatöre de yer vermiş. Fiyatı CES 2017 fuarında açıklanacak olan hoparlör akabinde de satışa sunulacak.