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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG’nin havada duran hoparlörü CES 2017 fuarına geliyor

Manyetik alan yöntemiyle havada asılı kalabilen hoparlör konseptleri pek sık karşılaştığımız fikirlerden değil. LG bununla birlikte tüketiciler arasında ilgi uyandırmayı düşünüyor.
2 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin havada duran hoparlörü CES 2017 fuarına geliyor

Önümüzdeki hafta başlayacak olan yılın ilk ve en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2017 için firmaların hazırlıkları devam ediyor. Bunlardan birisi olan LG, ilgi görecek yeni kablosuz hoparlörünü CES 2017 fuarına getirecek.

İlginç Tasarım

PJ9 adındaki yeni Bluetooth hoparlör, manyetik alan yöntemi ile dock üzerinde havada asılı kalabiliyor. Böylece ilginç bir görünüm ortaya çıkarken aynı zamanda sesin daha iyi yayılması sağlanıyor.

Hoparlör normalde bağımsız olarak da kullanılabiliyor ancak dock istasyonunda hem ek bir woofer hem de kablosuz şarj özelliği mevcut. Yani sadece şarj ederken veya ses kalitesini arttırmak istediğinizde dock tercihi yapabilmeniz mümkün.

Ayrıca Bkz. "Bu cihaz karşı tarafa gerçek öpücük gönderiyor"

Tek şarj ile 10 saat kullanılabilen hoparlör, 1 metre su altında 30 dakika kalabiliyor. Kasa üzerinde fiziksel kontrol tuşları mevcut. Daha iyi ses kalitesi elde edebilmek için firma iki adet pasif radyatöre de yer vermiş. Fiyatı CES 2017 fuarında açıklanacak olan hoparlör akabinde de satışa sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/LG-announces-levitating-waterproof-Bluetooth-speaker_id89406 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Bir şey yapıyorsunuz bari tam yap LG.
Ekle şekilli bir balon doldur içine helyumu , alsana yerde durmayan hoparlör.
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kadirirdem 2 yıl
Enteresan çıksın bakalım...
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idris 2 yıl
Bunlardan yüzlerce var zaten. Bir tek LG eksik kalmış demekki.
Aliexpress gibi sitelerde "levitation speaker" diye aratın envai çeşit göreceksiniz.
aliexpress.com/...
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atilasat 2 yıl
rakiplerinden amuda kalkanını üretmelerini bekliyoruz tez zamanda
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JoeyBane 2 yıl
Basli sarkilarda zipliyormus
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Musty3535123 2 yıl
alacan sopayı koşturcan bunları :) ne gerek var bu işlere, daha yararlı işlerle uğraşsanıza..
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Guest-F8946C419 2 yıl
PJ9: havada durdum, şahitlerim var.
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FRAPS_TR 2 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
PJ9: havada durdum, şahitlerim var.

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Captain_Ivy 2 yıl
1 metre suyun altında nasıldır acaba ses?
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darkerdi 2 yıl
Isterse amuda kalkan yapsin. Nerde bos is orda lg
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