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Intel Core i5-2550K'nın resmi fiyatı netleşti

7 yıl
22,1b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in çarpan kilidi açık yeni işlemci modeli Core i5-2550K resmi fiyat etiketine kavuştu. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.8GHz'e kadar otomatik olarak arttırabiliyor.  Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan LGA1155 formundaki yeni işlemci çarpan kilidi açık olduğu için donanımından daha fazlasını bekleyenlere hız aşırtma olanağı da sağlıyor.
Core i5-2550K, Intel'in resmi fiyat listesine 225 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda. Fiyat anlamında 100MHz daha yüksek çalışma frekansına sahip olduğu ancak farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayışıyla ayrıldığı Core i5-2500K'nın 216 dolar olan fiyatı ile kıyaslandığında yeni modelin 9 dolar daha yüksek fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. AMD çözümleriyle kıyaslandığında ise Core i5-2550K'nın, 8 çekirdekli FX-8120 ile FX-8150 arasına konumlandırıldığını söyleyebiliriz zira şu an için AMD'nin en hızlı işlemcisi olan FX-8150 245$, FX-8120 modeli ise 205$ seviyesindeki etiket fiyatları ile sunuluyor. 

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soresger2121 7 yıl
ahmetkep
Bu kadarda bariz kazıklamayın bari.yada şöyle diyebiliriz : grafik entegrenin beş para etmediğini mi anlatmaya çalışıyosun intel ? merak etme biz zaten biliyoruz

Grafik entegresine beş para etmez diyen arkadaşımız zaten işlemciyi üreten intel sana ileri seviye için bir grafik sağlamaz senin kasaya sığdıramadığın ve yüksek fps elde etmek için 200 tl nin üzerinde para harcadığın ekran kartının yerini tabiki tutmaz çünkü bellek olarak rami kullanıyor ve sadece bir grafik işlemcisi var onuda cpuyla birlikte sana sunmuşlar ekran kartım arızalandığı 2 ay dönemde grafik işlemcisini kullanmak durumunda kaldım olağanüstü bir özelliği yok ama Driver San fransiscoyu 1920X1080p de oynadım fıfa 2012 yi oynadım call of duty nin her üç serisini need for speed the world ü de oynadım ve bu konuda beni tatmin etti diyebilirim çünkü ısınma,kapanma,donma veyahut herhangi bir sıkıntı yaşamadım ayrıca intelin stok fanıyla. Yani birde normal anakartlara entegre edilmiş grafik işlemcilerinden kat kat daha iyi bu arada grafik işlemcisi açısından bir rakibi olmayan bir firmaya grafik entegrenin beş para etmediğini nasıl söylüyorsun. İşin özü fiyat olarak yüksek ama eski nesillere göre daha performanslı ve daha ucuz amd ye göre ise bayağı tuzlu tercih meselesi almak isteyen alır almak istemeyen almaz. Firmaları kötüleyip insanları yanlış yönlendirmeyin.
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alpa07 7 yıl
Biz başaramadık gpu işinde oyüzden bu saatten sonra bırakıyoruz
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perikentli 7 yıl
haydi 2500k ları satıp 2550k leri satın alalalım hucummm..
çay simit 2 tl buda bol susamlı ve çay yok 2.5 tl..nasıl :)
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lapry 7 yıl perikentli
perikentli

haydi 2500k ları satıp 2550k leri satın alalalım hucummm..
çay simit 2 tl buda bol susamlı ve çay yok 2.5 tl..nasıl :)

+100
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turgay_2 7 yıl
bulldozer 2 inşallah adam gıbı gelırde su ıntelın havası ıner ... forever amd
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dreamblue35 7 yıl
ben bu işlemciden sonra bir de 2650k - 2750k veya 2800k gibi bir işlemci çıkmasını bekliyorum intel sandy bridge mimarisinin suyunu çıkarmalı bence
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aktuz 7 yıl dreamblue35
dreamblue35

ben bu işlemciden sonra bir de 2650k - 2750k veya 2800k gibi bir işlemci çıkmasını bekliyorum intel sandy bridge mimarisinin suyunu çıkarmalı bence

2650K çıktı :) diğerleri de çıkar.
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lvlono 7 yıl
Yeni nesil GPU'ları beklerken, 2500K'nın entegre grafik birimini kullanıyorum şuan. Oyun oynamayı denemedim ama Hd film seyrederkenki performansı tatmin edici bence. Sıfırdan sistem toplasam, 2550K değil de 2500K'lı bir sistem toplardım gene...
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aktuz 7 yıl
CPU ya entegre Grafik işlemcileri kuzey köprüsüne entegre grafik işlemcilerinden daha mı hızlıydı? Değildi.
Daha mı ucuzdu? Değildi.

İntel kendi adına ve tüketici adına hayırlı bir iş yapmış. en azından yazık olmuş denemez.

Grafik özelliği çıktığı halde işlemcinin yine 95 W TDP değerinde olması da intelin grafik işlemcisinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Model numarası olarak 2500k dan farklı ya 2550k. Görende "bu daha yeni model, arada az fark var" deyip bu işlemciyi alacak pek çok kimse. İyice intel ve microsofta gıcık olmaya başladım. Bizdede adam gibi firma yokki devlet desteklesin işlemci, işletim sistemi, oyun, program üretsinler. Varsa yoksa o onu elledi, o buna hopladı, şu şunun başörtüsünü beğenmedi, o dinci bu dinsiz, şu türk, bu kürt, o laz... Sonunda bir bakmışsın şerefin olan devlet kuruluşları kapatılmış, buna bağlı olarak milletin efendisi olan köylü işsiz kalmış, bizde burada İNTEL - AMD - SAMSUNG - EPIL KAVGASI YAPALIM.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Diğer arkadaşlara katılıyorum resmen saçmalık.
2500K nın çarpanını 1 arttırmakla aynı şey ki bunu zaten biostan da yapabilirsin.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Bu biraz şuna benzemiş, Ekmeğin fiyatı ile hamurun fiyatı aynı.

Ekmek 80 krş. hamur da 80 krş.

DÜşündüğümüz zaman hamurun daha ucuz olması gerekmez mi?Sonuçta O'nu pişirmiyor fırıncı çiğ olarak satıyor ama aynı fiyata. Pişirmenin de maliyeti var yani.
GPU nun bir maliyeti yok muymuş şimdi Intel' e ilginç.

Bu arada merak ettiğim, İşlemci ısısında düşüş olacak mı acaba. Default'ta yani.
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fullflavor1977 7 yıl
eger begenmediyseniz her zaman I5 2500K alabilirsiniz, yani uretimi diurdurmuyorlar.
En iyisi test sonuclarini beklemek.
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E_Aydin35 7 yıl
İntelin böyle geriye yönelik yani orta düzey kullanıcılar için düşünülmüş bu işlemci tam yerinde ve güzel olmuş hız çok iyi fiyat tam ortaya oturmuş.:)
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Foxbat 7 yıl
Kırpılmış bir işlemcinin sadece 100mhz saat hızı arttırıldı diye aslından daha pahalı satılmasını mantıklı bulanlara inanamıyorum.

Intel 2500k'nın gpu'sunu çıkarıp +100mhz eklese, 10 dolar ucuza da i5-2450k diye piyasaya sürse anlarım ama bu resmen tüketiciyi aldatmaktır.

AMD, Fusion A8'in gpu'suz modelinin frekansını 100 mhz arttırıp A9 diye 10 dolar fazlaya piyasaya sürse forumda kıyametler kopar ama ne hikmetse Intel aynısını yapınca "Dahiyane" bir fikir oluyor
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