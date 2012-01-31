Intel Core i5-2550K'nın resmi fiyatı netleşti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in çarpan kilidi açık yeni işlemci modeli Core i5-2550K resmi fiyat etiketine kavuştu. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.8GHz'e kadar otomatik olarak arttırabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan LGA1155 formundaki yeni işlemci çarpan kilidi açık olduğu için donanımından daha fazlasını bekleyenlere hız aşırtma olanağı da sağlıyor.
Core i5-2550K, Intel'in resmi fiyat listesine 225 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda. Fiyat anlamında 100MHz daha yüksek çalışma frekansına sahip olduğu ancak farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayışıyla ayrıldığı Core i5-2500K'nın 216 dolar olan fiyatı ile kıyaslandığında yeni modelin 9 dolar daha yüksek fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. AMD çözümleriyle kıyaslandığında ise Core i5-2550K'nın, 8 çekirdekli FX-8120 ile FX-8150 arasına konumlandırıldığını söyleyebiliriz zira şu an için AMD'nin en hızlı işlemcisi olan FX-8150 245$, FX-8120 modeli ise 205$ seviyesindeki etiket fiyatları ile sunuluyor.
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Grafik entegresine beş para etmez diyen arkadaşımız zaten işlemciyi üreten intel sana ileri seviye için bir grafik sağlamaz senin kasaya sığdıramadığın ve yüksek fps elde etmek için 200 tl nin üzerinde para harcadığın ekran kartının yerini tabiki tutmaz çünkü bellek olarak rami kullanıyor ve sadece bir grafik işlemcisi var onuda cpuyla birlikte sana sunmuşlar ekran kartım arızalandığı 2 ay dönemde grafik işlemcisini kullanmak durumunda kaldım olağanüstü bir özelliği yok ama Driver San fransiscoyu 1920X1080p de oynadım fıfa 2012 yi oynadım call of duty nin her üç serisini need for speed the world ü de oynadım ve bu konuda beni tatmin etti diyebilirim çünkü ısınma,kapanma,donma veyahut herhangi bir sıkıntı yaşamadım ayrıca intelin stok fanıyla. Yani birde normal anakartlara entegre edilmiş grafik işlemcilerinden kat kat daha iyi bu arada grafik işlemcisi açısından bir rakibi olmayan bir firmaya grafik entegrenin beş para etmediğini nasıl söylüyorsun. İşin özü fiyat olarak yüksek ama eski nesillere göre daha performanslı ve daha ucuz amd ye göre ise bayağı tuzlu tercih meselesi almak isteyen alır almak istemeyen almaz. Firmaları kötüleyip insanları yanlış yönlendirmeyin.
çay simit 2 tl buda bol susamlı ve çay yok 2.5 tl..nasıl :)
+100
2650K çıktı :) diğerleri de çıkar.
Daha mı ucuzdu? Değildi.
İntel kendi adına ve tüketici adına hayırlı bir iş yapmış. en azından yazık olmuş denemez.
Grafik özelliği çıktığı halde işlemcinin yine 95 W TDP değerinde olması da intelin grafik işlemcisinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.
2500K nın çarpanını 1 arttırmakla aynı şey ki bunu zaten biostan da yapabilirsin.
Ekmek 80 krş. hamur da 80 krş.
DÜşündüğümüz zaman hamurun daha ucuz olması gerekmez mi?Sonuçta O'nu pişirmiyor fırıncı çiğ olarak satıyor ama aynı fiyata. Pişirmenin de maliyeti var yani.
GPU nun bir maliyeti yok muymuş şimdi Intel' e ilginç.
Bu arada merak ettiğim, İşlemci ısısında düşüş olacak mı acaba. Default'ta yani.
En iyisi test sonuclarini beklemek.
Intel 2500k'nın gpu'sunu çıkarıp +100mhz eklese, 10 dolar ucuza da i5-2450k diye piyasaya sürse anlarım ama bu resmen tüketiciyi aldatmaktır.
AMD, Fusion A8'in gpu'suz modelinin frekansını 100 mhz arttırıp A9 diye 10 dolar fazlaya piyasaya sürse forumda kıyametler kopar ama ne hikmetse Intel aynısını yapınca "Dahiyane" bir fikir oluyor