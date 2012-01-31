Intel Core i5-2550K'nın resmi fiyatı netleşti

Intel'in çarpan kilidi açık yeni işlemci modeli Core i5-2550K resmi fiyat etiketine kavuştu. Serinin diğer üyelerinden farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.8GHz'e kadar otomatik olarak arttırabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan LGA1155 formundaki yeni işlemci çarpan kilidi açık olduğu için donanımından daha fazlasını bekleyenlere hız aşırtma olanağı da sağlıyor.

Core i5-2550K, Intel'in resmi fiyat listesine 225 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda. Fiyat anlamında 100MHz daha yüksek çalışma frekansına sahip olduğu ancak farklı olarak entegre grafik birimine sahip olmayışıyla ayrıldığı Core i5-2500K'nın 216 dolar olan fiyatı ile kıyaslandığında yeni modelin 9 dolar daha yüksek fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. AMD çözümleriyle kıyaslandığında ise Core i5-2550K'nın, 8 çekirdekli FX-8120 ile FX-8150 arasına konumlandırıldığını söyleyebiliriz zira şu an için AMD'nin en hızlı işlemcisi olan FX-8150 245$, FX-8120 modeli ise 205$ seviyesindeki etiket fiyatları ile sunuluyor.