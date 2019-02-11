Intel Core i9-9990XE işlemcisi 14 çekirdekli olacak

Intel’in Ryzen Threadripper serisinin karşısına konumlandırarak 18 çekirdeğe kadar ölçeklendirdiği Core-X serisi bu yıl yeni bir stratejiye ev sahipliği yapıyor. Daha iyi performans ve hız adına çekirdek sayısı azaltıldı.

Intel Core i9-9990XE özellikleri

Gelen bilgilere göre yeni Intel Core i9-9990XE amiral gemisi işlemci 14 çekirdek ve 28 izlek birimi ile sınırlandırılmış. Intel’in daha yüksek hızlara ulaşabilmek adına 18 çekirdekten dördünü kapattığı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere işlemcilerde bir veya iki çekirdek ile en yüksek hızlara çıkılırken enerji tüketimi ve ısınma nedeniyle çalışan çekirdek sayısı arttıkça hız da düşmeye başlıyor. Bu da tüm çekirdekler açık olduğunda daha düşük hız anlamına geliyor.

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Intel Core i9-9990XE çekirdek sayısını düşürerek boost hızını 5.1 GHz seviyesine kadar çıkarabiliyor. 4 kanal DDR4 2666MHz bellek desteği sunan işlemci bununla birlikte ısıl tasarım gücünü 255W seviyesine çıkarmış.

Bir önceki Intel i9-9980XE amiral gemisi işlemcide 18 çekirdek ve 36 izlek birimi yer alırken ısıl tasarım gücü ise 165W seviyesinde gerçekleşiyordu. Yüksek hızlar nedeniyle Intel Core i9-9990XE işlemcisi enerji verimliliğini oldukça zorlayacak.

Diğer taraftan Intel Core i9-9990XE için yapılan testler render alma tarafında en iyisi olduğunu gösteriyor. Photoshop testi hariç Lightroom gibi diğer testlerde lider ayrılmayı başarmış. Intel Core i9-9990XE işlemcisinin 2000$ civarında olması bekleniyor.