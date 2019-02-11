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Intel Core i9-9990XE işlemcisi 14 çekirdekli olacak

Intel’in Core-X serisine ekleyeceği yeni amiral gemisi Intel Core i9-9990XE çekirdek sayısını azaltıyor. İşlemci 14 çekirdeğe ölçeklenirken TDP değeri ise adeta fırlıyor.
3 ay
5,6b
1
16
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in Ryzen Threadripper serisinin karşısına konumlandırarak 18 çekirdeğe kadar ölçeklendirdiği Core-X serisi bu yıl yeni bir stratejiye ev sahipliği yapıyor. Daha iyi performans ve hız adına çekirdek sayısı azaltıldı.

Intel Core i9-9990XE özellikleri

Gelen bilgilere göre yeni Intel Core i9-9990XE amiral gemisi işlemci 14 çekirdek ve 28 izlek birimi ile sınırlandırılmış. Intel’in daha yüksek hızlara ulaşabilmek adına 18 çekirdekten dördünü kapattığı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere işlemcilerde bir veya iki çekirdek ile en yüksek hızlara çıkılırken enerji tüketimi ve ısınma nedeniyle çalışan çekirdek sayısı arttıkça hız da düşmeye başlıyor. Bu da tüm çekirdekler açık olduğunda daha düşük hız anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "Activision işten çıkarmalara hazırlanıyor"

Intel Core i9-9990XE çekirdek sayısını düşürerek boost hızını 5.1 GHz seviyesine kadar çıkarabiliyor. 4 kanal DDR4 2666MHz bellek desteği sunan işlemci bununla birlikte ısıl tasarım gücünü 255W seviyesine çıkarmış.

Bir önceki Intel i9-9980XE amiral gemisi işlemcide 18 çekirdek ve 36 izlek birimi yer alırken ısıl tasarım gücü ise 165W seviyesinde gerçekleşiyordu. Yüksek hızlar nedeniyle Intel Core i9-9990XE işlemcisi enerji verimliliğini oldukça zorlayacak.

Diğer taraftan Intel Core i9-9990XE için yapılan testler render alma tarafında en iyisi olduğunu gösteriyor. Photoshop testi hariç Lightroom gibi diğer testlerde lider ayrılmayı başarmış. Intel Core i9-9990XE işlemcisinin 2000$ civarında olması bekleniyor.


https://www.guru3d.com/news-story/intel-flagship-core-i9-9990xe-has-only-14-activated-coresnot-18.html Yorum Yaz
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sniper23 3 ay en beğenilen
1720$ ile Ryzen'ın en üst modeli olan 32 çekirdekli versiyonu alınabiliyor. 280$ ile de güzel bir soğutma alınabilir.
Yanıtla +15
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selahattın ısık 3 ay
tepki çekmesin diye hiç bi haberde litografiye değinilmemiş..
muhtemelen 14nm+++++++++ olur..
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DIA 3 ay
İntelin litografi düzeni altüst oldu.
Apple ın modem planları nedeniyle birbirlerine takılıp düştüler.
Çinliler emperyalizme acı çektirmeye devam ediyor.
İntelin litografi düzeni altüst oldu.Apple ın modem planları nedeniyle birbirlerine takılıp düştüler.Çinliler emperyalizme acı çektirmeye devam ediyor....
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Mukarnas 3 ay
Resim kalitesi forum modunda gercekten cok kötü hicbir sey anlasilmiyor. Anasayfa modunda "tam ekran" görüntüleme varmis.
Avrupada i9-9980XE minimum 2039eu dan satiliyor, 9990XE nin daha ucuza satilacagini düsünmüyorum. TR 2990W 1739eu dan bulunabiliyor.

9980XE ile 2990W arasinda adobe icin konusacak olursak, after effect disinda cok büyük bir fark yok gibi.. LuxMark, Cinebench15, Corona, blender gibi programlarda 2990W önde oldugu görülüyor, tomshardware in testlerine göre..
Kaynaklar:
pugetsystem: pugetsystems.com/...
2990wx: geizhals.eu/...
9980XE: geizhals.eu/...
9980XE vs 2990W: tomshardware.com/...
Resim kaynagi: guru3d.com/...
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-MoDeStUs- 3 ay
İntelin 10 nm den önce ne koparsam kardir ürünleri.Profesyoneller için çıkacağından bizi ilgilendirmeyen bir işlemci.
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Rogue Agent 3 ay
soğutmak mesele bunu 255w ne arkadaş
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tokatli6061 3 ay
kaç nesil i7 çıkartıp 4 çekirdek 8 izlek her işe yeter diyen hangi firmaydı yaw adı aklıma gelmiyo şimdi
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Ryzen 3 ay
255W ? nE
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DIA 3 ay
İntelin litografi düzeni altüst oldu.
Apple ın modem planları nedeniyle birbirlerine takılıp düştüler.
Çinliler emperyalizme acı çektirmeye devam ediyor.
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Sharparrow 3 ay
Hey gidi heyy... Çok değil 10-15 sene önce 10 kat daha ucuzdu işlemciler hemde yine dolar bazında her sene katlanmış fiyatlar... Resmen şaka gibi... hatta 2001de en yüksek sistemi monitör klavye kasa mouse dahi herşey dahil en üst modelleri toplamda 1100 dolar gibi bir fiyata toplamıştım.
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selahattın ısık 3 ay
tepki çekmesin diye hiç bi haberde litografiye değinilmemiş..
muhtemelen 14nm+++++++++ olur..
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Athlon 840 Kaveri 3 ay
Ben i9 9999XXX'i bekliyorum. 256 çekirdekli olacak diyorlar. Beni anca keser.
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interwap 3 ay
Ryzen 2700X testlerde sırasıyla
790 puan, 727 puan, 664 puan ve 898 puan alıyor.
Listenin sonralarında olsada kendinden kat puana sahip işlemcilere yakın sonuçlarla kral diyelim biz ona.
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