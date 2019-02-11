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Activision işten çıkarmalara hazırlanıyor

Son dönemde yaşanan sıkıntılar mali durumu da etkilemeye başlayınca işten çıkarma kaçınılmaz oldu. Activision kaynak bulma adına yaklaşık 200 kişinin işine son vermeye hazırlanıyor.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bungie stüdyosunun ayrılışı sonrasında eleştirilerin odağı haline gelen Activison da sular durulmuyor. Firma önümüzdeki günlerde yeni projelere kaynak ayırabilmek adına yeniden yapılandırmaya başlayacak ve işten çıkarmalar yapacak.

Kaynak gerekiyor

Geçen yılın ortalarına kadar rekor gelirlerle yoluna devam eden Activision hissedarların beklentilerini de fazlasıyla karşılıyordu. Ne var ki sonbahar ayları ile birlikte Destiny 2 odaklı bazı sıkıntıların yaşanması Bungie ayrılığı ile sonuç verdi.

Ayrıca Bkz. "GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza"

Yeni yıl ile birlikte ise Activision mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Satışlardaki ve oyuncu sayısındaki düşüşün de büyük etkisinin olduğu bu sıkıntılar sonucunda bir yeniden yapılandırma kaçınılmaz oldu. Activision oyun haricindeki bölümlerin yükünü azaltmayı planlıyor zira Bungie ayrılışının firmaya 400 milyon dolarlık bir kayıp yaşatması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Activision önümüzdeki günlerde işten çıkarmalara başlayacak. Test bölümü, insan kaynakları, teknik destek gibi doğrudan oyun geliştirme içerisinde olmayan bölümlerden toplam 200 kişinin işine son verileceği belirtiliyor.

Kaynaklar Activision ve Take Two gibi büyük firmaların büyük gelire endeksli olarak çalıştığı, bu nedenle oyun içi hediye sandıkları veya eşya satışı şeklinde kazanç metotlarına bağlı olduklarını belirtiyor. Son dönemde bu yöntemlere olan yaklaşımların negatife dönmeye başlaması sorunları da beraberinde getirdi. Alternatif yöntemler bulunması ya da büyük gelir ısrarından kaçınılması gerekiyor.

 

https://wccftech.com/activision-blizzard-to-reportedly-cut-200-jobs/ Yorum Yaz
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fluox 3 ay

Bu çıkarmalar Blizzardı vurmaz, şuan şirketin belki de tek işleyen çarkı her ne kadar kullanıcı kaybetsede.Salak değillerse altın yumurtlayan tavuğu kesmemek için işlerine karışmadıkları gibi sürekli arkadan arkadan destekleyecekler.
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aschil 3 ay
Yeni oyuna ihtiyaçları var. Cod harici yaptığı oyun yok.
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BoRriZ 3 ay
activision bünyesindeki Blizzard keşke eskisi gibi tek tabanca olsa.
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TearsForFears 3 ay
Battle royale oyun yapımına hazırlanıyorlardı onun için bütçe ayırıyorlardır. Overwatch gibi ses getirecek bir yapıma ihtiyaçları var.
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cebrail.bsrn 3 ay
Warcraft ömrünü doldurmasaydı, daha iyi ek paketler gelseydi, yolundan sapmasaydı kısaca kendi yağında pişseydi birşey olmazdı.
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