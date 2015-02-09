Intel : Farklı bir yongasetine geçerse Mac ürünleri performans kaybı yaşar





Uzun süredir Apple'ın Mac bilgisayarlarının Intel işlemciler kullandığı herkesin malumu. Ancak Intel mali şefi Stacy Smith'in kısa süre önceki açıklamaları hayırdır inşallah dedirtecek cinsten oldu.





Smith yaptığı açıklamada Apple gibi önemli bir müşterilerinin kendi mimarilerini terkedecek olursa önemli bir performans kaybı yaşayacağını ifade etti. Smith ayrıca lider oldukları işlemci endüstrisinde bir adım önde ilerlediklerini sözlerine ekledi.





Intel'in bir nevi aba altından sopa göstermek olarak niteleyebileceğimiz açıklamaları kafalarda soru işareti uyandırdı. Ancak özellikle Broadwell işlemcilerin gecikmesi nedeniyle Apple'ın geçen yıl Mac cihazlarında büyük bir güncelleme yapamaması aslında Intel'e karşı bir hamle olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.





Apple'ın geçen yıl başlarından bu yana MacBook Air serisinde ARM tabanlı işlemciler kullanacağı sık sık gündeme geliyor. A serisi işlemciler ile Apple'ın bir hayli yol katettiği düşünüldüğünde OS X Yosemite ve Apple A9 yongaseti entegrasyonu çok rahatlıkla örneğin 12 inçlik MacBook Air modelinde kullanılabilir. Bununla birlikte ARM'ın sürpriz bir şekilde duyurduğu Cortex-A72 çekirdeği de Apple'ın gelecek bilgisayarlarında boy gösterebilir.





Muhtemelen Apple'ın kapalı kapılar ardında ARM tabanlı bir MacBook Air projesi üzerinde çalıştığı Intel'in kulağına gitmiş durumda. Apple'ın sürekli pazar payını artıran bir müşteri olmasının yanında premium pazara hitap ediyor oluşu, yapacağı muhtemel bir hamlenin diğer üreticiler tarafından da ciddi anlamda değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu da elbette Intel'in hoşuna gitmeyecektir. Bu konuyla ilgili şimdilik elimizde komplo teorileri mevcut ancak Apple kesin sonuçlar elde ederse sürpriz bir ürünle de karşılaşabiliriz.

http://www.imore.com/intels-cfo-says-macs-would-take-big-step-performance-if-they-used-another-chip