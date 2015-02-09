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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel : Farklı bir yongasetine geçerse Mac ürünleri performans kaybı yaşar

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel : Farklı bir yongasetine geçerse Mac ürünleri performans kaybı yaşar

Uzun süredir Apple'ın Mac bilgisayarlarının Intel işlemciler kullandığı herkesin malumu. Ancak Intel mali şefi Stacy Smith'in kısa süre önceki açıklamaları hayırdır inşallah dedirtecek cinsten oldu. 

Smith yaptığı açıklamada Apple gibi önemli bir müşterilerinin kendi mimarilerini terkedecek olursa önemli bir performans kaybı yaşayacağını ifade etti. Smith ayrıca lider oldukları işlemci endüstrisinde bir adım önde ilerlediklerini sözlerine ekledi. 

Intel'in bir nevi aba altından sopa göstermek olarak niteleyebileceğimiz açıklamaları kafalarda soru işareti uyandırdı. Ancak özellikle Broadwell işlemcilerin gecikmesi nedeniyle Apple'ın geçen yıl Mac cihazlarında büyük bir güncelleme yapamaması aslında Intel'e karşı bir hamle olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. 

Apple'ın geçen yıl başlarından bu yana MacBook Air serisinde ARM tabanlı işlemciler kullanacağı sık sık gündeme geliyor. A serisi işlemciler ile Apple'ın bir hayli yol katettiği düşünüldüğünde OS X Yosemite ve Apple A9 yongaseti entegrasyonu çok rahatlıkla örneğin 12 inçlik MacBook Air modelinde kullanılabilir. Bununla birlikte ARM'ın sürpriz bir şekilde duyurduğu Cortex-A72 çekirdeği de Apple'ın gelecek bilgisayarlarında boy gösterebilir. 

Muhtemelen Apple'ın kapalı kapılar ardında ARM tabanlı bir MacBook Air projesi üzerinde çalıştığı Intel'in kulağına gitmiş durumda. Apple'ın sürekli pazar payını artıran bir müşteri olmasının yanında premium pazara hitap ediyor oluşu, yapacağı muhtemel bir hamlenin diğer üreticiler tarafından da ciddi anlamda değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu da elbette Intel'in hoşuna gitmeyecektir. Bu konuyla ilgili şimdilik elimizde komplo teorileri mevcut ancak Apple kesin sonuçlar elde ederse sürpriz bir ürünle de karşılaşabiliriz.  

http://www.imore.com/intels-cfo-says-macs-would-take-big-step-performance-if-they-used-another-chip Yorum Yaz
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Şeker Hapı 4 yıl
Apple AMD'ye yatırım yapabilir
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carman1tr 4 yıl
Bence İntel kullanmaları iyi. Bu sayede bootcamp ile sanal olmayan Windows kurup Mac sistemde olmayan bazı Uygulamaları çalıştırabiliyoruz.

Ama rekabet olsa da iyi. Bu sayede İntel hem fiyat hemde performans açısından daha verimli olmak zorunda kalır.
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xmasx 4 yıl
İyi de apple zamaninda kendi islencilerini uretiyordu, intel in sıramasıyla apple cok geride kaldi. Apple kafayi daha cok yazilima ve isletim sistemine verince - ki uzmanlik alani bu, ve dogal olarak donanimdan geri kaliyor her zaman. O yuzden macera aramasina gerek yok
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axaxa 4 yıl
Kendi chipsetini kullansın
Muhtemelen de iphone ve ipad lerde olduğu gibi 12 inch modelde böyle olacak fansız hem de
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selmand 4 yıl
bir altta corning safir kadar sağlam bir cam üretiyor haberi var zamanında oda böyle açıklamalar yaptı.

100 tane a7 çekirdeği güzel iş yapacaktır...
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PsychicPower 4 yıl selmand
100 tane A7 çekirdeği, 100 thread kullanabilen bir programda xeon sistemlerle kapışır. Ancak hiçbir yazılım firması 100 thread kullanmak için boşuna vakit harcamaz. Apple'ın kendi yazılım takımı bile harcamaz işletim sistemi için. Yani çok yanlış fanteziler bunlar.
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Erasmus78 4 yıl
Apple'in elinden kötü iş çıkmaz. Arm mimari ile işlemci işine girdiler ve çok da başarılı oldu. 2013 yılının işlemcisi olan A7'yi mimari verimlilik konusunda henüz geçebilen bir işlemci çıkmadı. Ne snapdragon 810 yapabildi bunu ne de Exynos 7420...
Bence yapabilir Apple...
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dedektif_dh2 4 yıl Erasmus78
Erasmus78
Apple'in elinden kötü iş çıkmaz. Arm mimari ile işlemci işine girdiler ve çok da başarılı oldu. 2013 yılının işlemcisi olan A7'yi mimari verimlilik konusunda henüz geçebilen bir işlemci çıkmadı. Ne snapdragon 810 yapabildi bunu ne de Exynos 7420...
Bence yapabilir Apple...

Evet iphone 5s çok verimli bu yüzden günde 2 kez şarja takıyorum.
Firmaların kölesi olmayın sorunları mertçe eleştirin
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FightForBeer 4 yıl
Performanstan öte mimari değişirse sıkıntı çıkar.
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eulogy 4 yıl

Bence performans kaybı yaşamasına yaşar da, kimin ne kadar performansa ihtiyacı var tartışılır. Eğer mimari değişimiyle ilgili çıkan uyumluluk problemlerinin altından kalkarlarsa, günlük kullanım ve taşınabilirlik amaçlı macbook modellerinde kullanılabilir.
Macbook Air için neden olmasın...
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Bl00dyHell 4 yıl
Rekabet iyidir, Intel işlemci alanında rekabetsiz kaldı son zamanlarda.
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end0plazmikretikulum 4 yıl
mac'ler intel'den önce motorola işlemciler kullanıyordu ve dönemin pentiumlarından daha performanslıydılar, farklı bir işlemcinin gelmesinin performans kaybı yaşatacağını düşünmüyorum
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dreampowder 4 yıl
Görünüşe göre intel tutuşmuş


Hangi alanda olursa olsun tekelciliğe karşıyım. Malesef AMD özellikle intel'in "i" serisi çıktığından beri intelin çok gerisinde kaldı, en azından ARM dizüstü alanında öne çıkarsa biraz rekabet başlar ve en nihayetinde fahiş fiyata satılan intel işlemcilerinden kurtulmuş oluruz.

Eskiden amd ve intel işlemciler arasında en fazla %20 civarı bir fark olurdu. Şimdi aradaki fark neredeyse 2 katı seviyesinde, ve bu durum anakartlarda da böyle. Intelin burnunun biraz yere sürtmesi gerekiyor.

Performans konusunda ben intel'e katılmıyorum, apple da akılsız değil, performans kaybı olmayacağına emin olmadan böyle bir hamle yapmaz
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