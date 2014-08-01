Intel Haswell işlemcilerin büyük bölümü Vietnam'da üretilecek





Intel'in işlemci üretiminde Vietnam giderek daha fazla önem kazanıyor. Ülkede üretilen ilk Haswell işlemci, Intel Ürünleri Vietnam Genel Müdürü Sherry Bager tarafından basın mensuplarına gösterilirken, önümüzdeki yıl bu tarihlerde Haswell işlemci ailesinin %80'inin Vietnam'dan çıkması bekleniyor. Saigon Yüksek Teknoloji Parkı'nda yer alan Intel fabrikasına, Malezya ve Kosta Rika'daki Intel fabrikaarından 71 adet üretim ekipmanı tedarik edilirken, üretimi arttırabilmek için yakın gelecekte 159 ekipmanın daha gelmesi bekleniyor.

Vietnam'da işlemci üretimine büyük önem veren Intel, fabrikada görev yapacak 105 mühendis, Malezya'daki fabrikada ciddi bir eğitimden geçirdi. 2006 yılında açılan Vietnam fabrikası, 2010 yılında derleme ve yarıiletken komponentlerinin testlerini yapmaya başlamıştı. Açıldığı günden bu yana 1 milyar doları üzerinde yatırım alan fabrika, aynı zamanda Intel'in Asya bölgesindeki en ciddi yatırımı olarak gösteriliyor. 1000'den fazla kişiye istihdam sağlayan ve 80'den fazla komponent tedarikçisiyle çalışan fabrikada işlemci üretim hacmi kademeli olarak arttırılacak ve 22nm Haswell işlemcilerin %80'i önümüzdeki yıl itibariyle Vietnam'da üretiliyor olacak.

Intel'in global ölçekte işlemci ve çipset üretimi yapan 10'dan fazla fabrikası bulunuyor. Bunlar ağırlıklı olarak Amerika'nın Arizona ve Oregon gibi bölgelerine konumlandırılırken, Amerika dışındaki üretim tesislerinin İrlanda, İsrail ve Çin'de olduğunu görmekteyiz. Ana fabrikalara ek olarak Intel, Malezya, Kosta Rika ve Vietnam gibi çeşitli ülkelerde test sitelerine ve birleştirme hatlarına da sahip. Dolayısıyla haberimize konu olan gelişme Vietnam adına önemli çünkü var olan tesis, kısa süre içerisinde yoğun üretim yapan merkezi bir fabrikaya dönüşmüş olacak.

Bu arada Vietnam'a ilgi duyan teknoloji şirketlerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Üretim tarafındaki maliyet avantajıyla uzun yıllardır firmaların bir numaralı gözdesi olan Çin, çalışma şartlarının kötülüğü karşısında uluslararası örgütlerinin baskısıyla iyileştirme yönünde belli aksiyonlar almak zorunda kalınca bu da ister istemez üretim maliyetlerine yansımıştı. Yapılan bazı araştırmalara göre ortalama personel maliyeti 2000'lerin başındaki Amerika standartlarına her geçen gün daha fazla yaklaşıyor. Rekabetin fiyat odaklı hale geldiği teknoloji sektöründe ise, firmalar üretimden kazanmak adına yeni yerlere yönelik arayışlarını sürdürürken, Vietnam cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor, Hindistan ise alternatifler arasında yer alıyor.



