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Intel Haswell işlemcilerin büyük bölümü Vietnam'da üretilecek

4 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Haswell işlemcilerin büyük bölümü Vietnam'da üretilecek

Intel'in işlemci üretiminde Vietnam giderek daha fazla önem kazanıyor. Ülkede üretilen ilk Haswell işlemci, Intel Ürünleri Vietnam Genel Müdürü Sherry Bager tarafından basın mensuplarına gösterilirken, önümüzdeki yıl bu tarihlerde Haswell işlemci ailesinin %80'inin Vietnam'dan çıkması bekleniyor. Saigon Yüksek Teknoloji Parkı'nda yer alan Intel fabrikasına, Malezya ve Kosta Rika'daki Intel fabrikaarından 71 adet üretim ekipmanı tedarik edilirken, üretimi arttırabilmek için yakın gelecekte 159 ekipmanın daha gelmesi bekleniyor.
Vietnam'da işlemci üretimine büyük önem veren Intel, fabrikada görev yapacak 105 mühendis, Malezya'daki fabrikada ciddi bir eğitimden geçirdi. 2006 yılında açılan Vietnam fabrikası, 2010 yılında derleme ve yarıiletken komponentlerinin testlerini yapmaya başlamıştı. Açıldığı günden bu yana 1 milyar doları üzerinde yatırım alan fabrika, aynı zamanda Intel'in Asya bölgesindeki en ciddi yatırımı olarak gösteriliyor. 1000'den fazla kişiye istihdam sağlayan ve 80'den fazla komponent tedarikçisiyle çalışan fabrikada işlemci üretim hacmi kademeli olarak arttırılacak ve 22nm Haswell işlemcilerin %80'i önümüzdeki yıl itibariyle Vietnam'da üretiliyor olacak. 
Intel'in global ölçekte işlemci ve çipset üretimi yapan 10'dan fazla fabrikası bulunuyor. Bunlar ağırlıklı olarak Amerika'nın Arizona ve Oregon gibi bölgelerine konumlandırılırken, Amerika dışındaki üretim tesislerinin İrlanda, İsrail ve Çin'de olduğunu görmekteyiz. Ana fabrikalara ek olarak Intel, Malezya, Kosta Rika  ve Vietnam gibi çeşitli ülkelerde test sitelerine ve birleştirme hatlarına da sahip. Dolayısıyla haberimize konu olan gelişme Vietnam adına önemli çünkü var olan tesis, kısa süre içerisinde yoğun üretim yapan merkezi bir fabrikaya dönüşmüş olacak. 
Bu arada Vietnam'a ilgi duyan teknoloji şirketlerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Üretim tarafındaki maliyet avantajıyla uzun yıllardır firmaların bir numaralı gözdesi olan Çin, çalışma şartlarının kötülüğü karşısında uluslararası örgütlerinin baskısıyla iyileştirme yönünde belli aksiyonlar almak zorunda kalınca bu da ister istemez üretim maliyetlerine yansımıştı. Yapılan bazı araştırmalara göre ortalama personel maliyeti 2000'lerin başındaki Amerika standartlarına her geçen gün daha fazla yaklaşıyor. Rekabetin fiyat odaklı hale geldiği teknoloji sektöründe ise, firmalar üretimden kazanmak adına yeni yerlere yönelik arayışlarını sürdürürken, Vietnam cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor, Hindistan ise alternatifler arasında yer alıyor. 


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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Vietnam'daki çalışma şartları nasıl olacak merak konusu.Üreticiler Çin'deki artan maliyetlerden korkuyorlar,diğer yandan işçilerin hayat şartlarından şikayetçiler.Ya siyasi sebeplerden Çin'den çekilme taktikleri,yada Çin'de bulunan üreticiler kar oranlarını yüksek tutuyor ve işçileri eziyor.Obama'nın amacı Çin,Rusya ikilisini ekarte etmek için üretim bantlarını farklı (kukla,sömürge,yandaş) topraklara çekmek.Buna ilk önce Motorola Moto G A.B.D üretiminde başladı.Farklı bir senaryo olsa da benim düşüncem bu yönde.
Vietnam'daki çalışma şartları nasıl olacak merak konusu.Üreticiler Çin'deki artan maliyetlerden korkuyorlar,diğer yandan işçilerin hayat şartlarından şikayetçi...
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Baran18 4 yıl
Kaliteden ödün vermedikçe ki verilmeyecektir bizim için önemi yok isterse ay'da üretsinler.
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David Crosby 4 yıl
Gelip bizim ülkedeki suriyelileri alsınlar bizim kahveciler suriyelileri beleşe çalıştıracağına günlük 1 dolara bile burdaki suriyelileri çalıştırırlar hem bizde suriyelilerden kurtuluruz
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doctor_bey 4 yıl
Yerini eyyorlamıyoruz arkadaşlar,sonuçta intel bu;kalitesinden ödün vermesinde...
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Terminator T-800 4 yıl
Artık malezya mı kosta rika mı ikilemine bir yenisi daha ekleniyor demek
gerçi bu tamamen bir şehir efsanesinden ibaret ama yinede iyi oc olur mu düşüncesiyle vietnamda üretilenleride seçecek olanlar olacaktır
ne diyelim hayırlı olsun.
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Gece772 4 yıl
4K li işlemciler üretilsin artık
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donanımcı123 4 yıl
Son kullanıcı için bir önemi yok zaten en ucuz nerede üretim yapabiliyorsa orayı tercih edecekler, kendilerini düşünerek haraket ediyorlar.
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canguler917 4 yıl
çin,artık amerika karşısında ciddi bir rakip.neden çine yatırım yapıpta rakibini güçlendirsin ki?
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Vietnam'daki çalışma şartları nasıl olacak merak konusu.Üreticiler Çin'deki artan maliyetlerden korkuyorlar,diğer yandan işçilerin hayat şartlarından şikayetçiler.Ya siyasi sebeplerden Çin'den çekilme taktikleri,yada Çin'de bulunan üreticiler kar oranlarını yüksek tutuyor ve işçileri eziyor.Obama'nın amacı Çin,Rusya ikilisini ekarte etmek için üretim bantlarını farklı (kukla,sömürge,yandaş) topraklara çekmek.Buna ilk önce Motorola Moto G A.B.D üretiminde başladı.Farklı bir senaryo olsa da benim düşüncem bu yönde.
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forever58 4 yıl
Coca-cola gibi olmaktan korkmuslardir bence. baksanizda marketlere esnaf artik coca-cola satilmiyor diyorlar.
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