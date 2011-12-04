Intel: Laboratuvar ortamında 14nm üretim teknolojisine sahibiz!

İleri üretim teknolojileri için her yıl milyarlarca dolarlık araştırma-geliştirme çalışması yapan Intel, 3D transistör teknolojisini ilk defa kullandığı 22nm Ivy Bridge işlemcilerini önümüzdeki yıl ile birlikte piyasaya sunacak. Hacimli üretimi başlayan işlemciler için piyasadaki bekleyiş devam ededursun Intel mühendisleri 14nm üretim teknolojisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Intel'in Kuzey Avrupa ve Benelüks Ülkelerinden sorumlu yöneticisi Pat Bliemer, 14nm üretim teknolojisiyle hazırlanan test çiplerine sahip olduklarını açıkladı. Laboratuvar ortamında kullanımı başlayan yeni üretim teknolojisi için aralarında farklı mühendislik disiplenlerinden gelen çok sayıda mühendis ile kapalı kapılar ardında uzun bir süredir çalışma içerisinde olan Intel'in 14nm için önemli bir teknolojik avantaja sahip olduğu, rakip firmaların 20nm üretim teknolojisinin altına inme konusunda ciddi zamana ihtiyaç duydukları ifade edilmekte.

Pat Bliemer, Tik-Tak iş geliştirme modelinin tutarlı bir şekilde işlemeye devam ettiğini açıklarken, 14nm üretim teknolojisini kullanan Broadwell kod adlı ilk işlemcilerin 2014 ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Intel için bir "tik" adımı olacak Broadwell işlemci ailesi, Haswell mimarisinin güncellenmiş versiyonunu kullanacak ve 14nm üretim teknolojisi ile ön plana çıkacak. Intel'in gerçek anlamda ilk "SoC" yani yongada sistem formundaki yüksek performanslı işlemcilerini oluşturacak Broadwell tasarımıyla ileri seviye entegrasyona geçilecek ve Ethernet, Thunderbolt ya da USB 3.0 kontrolcüsünü de işlemci içerisine almış olacak.