Intel: Laboratuvar ortamında 14nm üretim teknolojisine sahibiz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İleri üretim teknolojileri için her yıl milyarlarca dolarlık araştırma-geliştirme çalışması yapan Intel, 3D transistör teknolojisini ilk defa kullandığı 22nm Ivy Bridge işlemcilerini önümüzdeki yıl ile birlikte piyasaya sunacak. Hacimli üretimi başlayan işlemciler için piyasadaki bekleyiş devam ededursun Intel mühendisleri 14nm üretim teknolojisi için çalışmalarını sürdürüyor.
Intel'in Kuzey Avrupa ve Benelüks Ülkelerinden sorumlu yöneticisi Pat Bliemer, 14nm üretim teknolojisiyle hazırlanan test çiplerine sahip olduklarını açıkladı. Laboratuvar ortamında kullanımı başlayan yeni üretim teknolojisi için aralarında farklı mühendislik disiplenlerinden gelen çok sayıda mühendis ile kapalı kapılar ardında uzun bir süredir çalışma içerisinde olan Intel'in 14nm için önemli bir teknolojik avantaja sahip olduğu, rakip firmaların 20nm üretim teknolojisinin altına inme konusunda ciddi zamana ihtiyaç duydukları ifade edilmekte.
Pat Bliemer, Tik-Tak iş geliştirme modelinin tutarlı bir şekilde işlemeye devam ettiğini açıklarken, 14nm üretim teknolojisini kullanan Broadwell kod adlı ilk işlemcilerin 2014 ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Intel için bir "tik" adımı olacak Broadwell işlemci ailesi, Haswell mimarisinin güncellenmiş versiyonunu kullanacak ve 14nm üretim teknolojisi ile ön plana çıkacak. Intel'in gerçek anlamda ilk "SoC" yani yongada sistem formundaki yüksek performanslı işlemcilerini oluşturacak Broadwell tasarımıyla ileri seviye entegrasyona geçilecek ve Ethernet, Thunderbolt ya da USB 3.0 kontrolcüsünü de işlemci içerisine almış olacak.
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Bende Brodway 1.4i var tüplü acaba hangisi daha az yakar bunların:PP
Anakartla bilgisayar kasasını da işlemcinin içine alsınlar, belki alabilirim
mimarinin aynı ya da benzer kaldığını farzedersek, nanometre yarıya düşerse o alana sığdırılacak transistör sayısı 4 katına çıkar ve teorik olarak da 4 kat performans elde edilecektir. basitçe açıklarsak:
cm boyutlarında bakalım.
2cm x 2cm = 4cm^2 (parçanın kapladığı alan diyelim buna)
üretim teknolojisi gelişti ve artık kenarlar yarısı kadar oldu.
1cm x 1cm = 1cm^2 (parçanın alanı 4 te birine indi, yani aynı alana 4 kat transistör sığdırılabilir)
çift çekirdekli 40Nm 1.2 1.5ghz arm işlemciler t4500'den fazla performans veriyorlar, ve bunu sadece 3-5watt gibi komik güç tüketimleri ile sağlıyorlar. 14nm arm ile 16 çekirdek ve 5ghz üzeri frekansı yaklaşık olarak 40-50watt ile çalıştırmak mümkün olur, ve 3d transistör olayını işin içine katarsak 20-30watt ile 16 çekirdek 5ghz cpuları çok düşük güç tüketimleri ve çok düşük ısılarla çalışabilecek arm işlemciler yapılabilir. ve günümüzde 130watt ve üzeri işlemciler dahi üretilmektedir, soğutulmasıda zordur, masraflıdır, ve saat frekanslarının performansa etkileri pek fazla yoktur. Eklenen çekirdekler ile çoklu izlek destekli uygulamalarda performans artışı yaşanabilmektedir, örnek vermek gerekirse 14Nm 3D transistör ile 10GHz 6 çekirdekli 12 izlekli yoğun transistorlu işlemci üretimi yapılırsa arm ile yaklaşık olarak 10 15watt ile çalışabileceğini düşünüyorum. ve 15watt için pasif soğutucu ile soğutma işini çözebilirler, bol bol overclock dahi yapılabilir, anakart üzerindeki onlarca kapasitor'den, fazlardan ve güç devrelerinden tasarruf yapılır buda demek oluyorki : %200 daha fazla performans, %60 %70 daha düşük ısı dağılımı (yaklaşık olarak tahminlerim) daha ucuz cpular (üretimi 5$ civarı olacaktır) bkz: Opteronların üretim maliyeti 4.5$ - Daha az kapasitor, faz ve güç devreleri ile daha küçük boardlar üretilebilir, anakart fiyatlarıda düşer, işlemci fiyatlarıda düşer. yakın gelecekte arm mimarisine geçilmesi şartdır, ve x86 uygulamalarını işlemciye eklenen kodlarla veya emulasyonlarla hallederler. ileride 100 çekirdekli 4GHz 80-100watt civarında güç tüketen, şuanki 4 çekirdekli i5lerle aynı ısılarda çalışan işlemciler dahi üretilebilecektir, saygılay iyi forumlar
(Bu benim şahsi düşüncemdir)
Kardeş 40 nm arm işlemciler ile t4500 ü nasıl karşılaştırmışlar acep ?
Hem biraz meraktan (bilmediğimden) hemde biraz da eleştirmek (doğru bir karşılaştırma ölçme aracı olmadığını düşündüğümden) için soruyorum
Cortex A9 'nın performansı Atom Z civarında(1ghz A9 vs 1.6 ghz Atom olması önemli değil şimdilik, Z530 da 2W TDP sahip), AMD C 50 60 ise daha da performanslı. ARM'gillerin(ARM tabanlı üretim yapanların) şimdilik 22nm yi yakalayacak altyapısı yok 14nm'e nasıl gelsinler?
Pipeline derinleştikçe Saat hızını daha yukarılara çekmen gerek. ARM A9 da 8 stage pipeline var. Bununla öyle devasa hızlara çıkamaz demek. ARM A15 de 15-24 stage pipeline var, mecburi olarak frekansı artacak ama çıkınca yayılınca görürsünüz performans olarak kötüye gittiği yerler olucak. Senin benim PC de kullandığımız dandik ortamlarda çalışmıo çalışmayacak bunlar sonuçta. O yüzden performans penalty o kadar belirgin olmayacak sadece.
ARM'yi bu şekilde haddinden fazla tahmin/sallamasyon karışımı abartmayın derim sadece.
x86'yı Intel izin vermeden kimse ne emulasyonla ne bilmemneyle kullanabilir, Win8ARM'de o yüzden kullanamıcak zaten. Hayallerinizle bazı teknik bilgileri birleştirip oldu bitti maşşallah ARM koyar inşallah olaylarına girişmesin kimse derim.
x86 dışı çözümler için sektöre o kadar büyük bi baskı o kadar büyük bi anda insanların değişmesi gerekir ki gökten altın yağmasından farkı yok bunun. Bu da Windows XP ve sonrasını kullananlar tarafından belirleniyor. Linux kullananlar için, kernel desteği olsa bile yine her tür programın her şart altında ARM kernel versiyonu olduğunu kimse idda edemez, linux x86 kerneli dışındaki diğer platformlarda olduğu gibi. PC sektörü özellikle Win PC sektörü çok çok büyük bi pazar ve x86 dışında kimseye ekmek yok. Bunu göremiyorsanız eğer bakış açınızda çok eksik var demek. Ne Intel ne de AMD kendilerini bu alanda ciddi olarak tehdit edicek kimseye izin vermez, kaldı ki bunu kullanıcıların tercihleri belirlesin.
x86 dan vazgeçmek demek, hemde sanki tak diye olacakmış gibi düşünerek, elimizdeki hiçbişey çalışmayacak demek. Oysa hep diyorum herşey uyum üzerine kuruludur kimse bunu istemez. Ya bana öyle devasa bişey sunacaksın ki ben elimdeki herşeyi bırakayım ona geçeyim. Elektrikli yada hybrid araba gibi bu zamanda. 50 bin TL ye kaç kişi gidip hybrid araba alıyor, daha da abartayım Pirus hybrid gibi araba alıyor? Direk dizel başka bişey alıp gider artan para ile bilmem kaç tane ağaç dikerim diyenlerin sayısı kaç tane? Mainstream davranışlarını eğilimlerini kullanıcılar beliryemez bunu unutmayın, anca yönlendirilirler. Bana i7 seviyesinde performansı 1/3 fiyata ama tamamen uyumsuz platformda versen, yine düşünürüm sonuçta, biraz daha in aşağı derim. Çünkü mainstreamin ona kayması çok zaman alıcak bişey. İster PC ister Server olsun uyuma bakıyo hepsi, kimse 2 günde Intel serverı söküp yerine PowerPC koyamaz, 10 tane fiş sök tak olmuyo öyle işler.
Intel diğer taraftan ANALOG devreyi de küçültüyo, bundan çok fazla bahsedilmedi bi yerlerde. 32nm ANALOG CMOS üretir hale geldiler ve üretecekler. Bunu 32nm üretilecek ATOMlarla da birleştirecekler. Aynı büyüklükteki tek devrede şimdiye kadar ANALOG + DIGITAL çip yoktu(aynı büyüklükte diyorum). 65nm'den 32nm'ye iniyor, ATOM larda 32nm üretilecek, tek çip üstünde ANALOG+DIGITAL devre olacak. WIFI mesela CPU içine alıyor Intel. Bu ARM bazlı çözüm üretenlerin yapamayacağı bişey mesela. Şu anki atomlar 45nm ile üretiliyor, 32nm Analog+Digital herşeyi üstünde taşıyor oldumu bu büyük avantaj demek. Kaldı ki 32nm Atomlar mobil alanda 2W Z serinin altına inecek, iş 22nm 14nm lere gelse ne olur?
Tek sorun teknolojinin son kullanıcıya çoğunlukla pahalıya patlıyo olması. Dandik Atom Z530 tanesi 60$, buna board ot mot onu bunu tak kaça malolucak da bize ucuza satıcaklar. Tegra3 dedik durduk, kaça satılıo Tegra3 lü aletler??
5-6 yıl önce okuduğum bir haberde teorik olarak en düşük 2 nanometre mümkün olduğu yazıyordu, o bakımdan bu şekilde geliştirme yapmak da birgün tıkanabilir (2020'li yıllarda)
güç tüketimi meselesi ise tamamen performans artışıyla alakalı. aslında birim performans için harcanan güç çok azalıyor ama özellikle performans tutkusu bunun önüne geçiyor.
Atomun boyutları da hesaba katılırsa pikometre mertebesine inmek çok zor, ben kendi yaptığım 5-6 angstrom tahmini bile bayağı uçuk buluyorum aslında.
biri özet geçsin;)