Intel, RealNetworks'den video patent portfolyosunu satın aldı

2012 yılı için Ultrabook segmentine Ivy Bridge platformu ve NFC gibi önemli yenilikler kazandırmayı planlayan Intel, multimedya tarafında da adımlar atmaya devam ediyor.





RealNetworks firması önceki gün yaptığı duyuruda, Intel ile varılan ortaklık anlaşması sonucunda patent portfolyosunun önemli bir kısmını ve sonraki nesil video kodlayıcılarını 120 milyon dolar karşılığında sattığını açıkladı. Anlaşmaya göre RealNetworks şu anki patentleri ve sonraki ürünleri kullanma konusunda kesin haklara sahip olmaya devam edecek.





RealNetworks için bu anlaşma ana yatırımları artırmak ve yeni pazarlarda imkan yaratmak için büyük bir fırsat anlamına geliyor.





Intel ise bu anlaşma ile Ultrabook modelleri, akıllı telefonlar ve dijital medya gibi geniş bir ürün gamına sahip kullanıcılarına daha zengin tecrübe ve yenilik çözümleri sunmayı hedefliyor.





Intel ve RealNetworks ayrıca gelecekteki ürünlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi adına da bir protokol imzaladı.





Anlaşmayla birlikte 190 patent, 170 patent uygulaması ve yeni nesil video kodlayıcı yazılımı Intel'e satılmış oldu. Bu uygulamaların içerisinde RealPlayer, Helix medya yayın platformu, GameHouse çevrimiçi ve sosyal oyunları, SuperPass medya hizmetleri gibi ürünler mevcut. Intel bu patentlerin hangi formatlarda kullanıcıya sunulacağı konusunda bilgi vermedi.