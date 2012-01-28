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Intel, RealNetworks'den video patent portfolyosunu satın aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılı için Ultrabook segmentine Ivy Bridge platformu ve NFC gibi önemli yenilikler kazandırmayı planlayan Intel, multimedya tarafında da adımlar atmaya devam ediyor.

RealNetworks firması önceki gün yaptığı duyuruda, Intel ile varılan ortaklık anlaşması sonucunda patent portfolyosunun önemli bir kısmını ve sonraki nesil video kodlayıcılarını 120 milyon dolar karşılığında sattığını açıkladı. Anlaşmaya göre RealNetworks şu anki patentleri ve sonraki ürünleri kullanma konusunda kesin haklara sahip olmaya devam edecek.

RealNetworks için bu anlaşma ana yatırımları artırmak ve yeni pazarlarda imkan yaratmak için büyük bir fırsat anlamına geliyor. 

Intel ise bu anlaşma ile Ultrabook modelleri, akıllı telefonlar ve dijital medya gibi geniş bir ürün gamına sahip kullanıcılarına daha zengin tecrübe ve yenilik çözümleri sunmayı hedefliyor.

Intel ve RealNetworks ayrıca gelecekteki ürünlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi adına da bir protokol imzaladı.

Anlaşmayla birlikte 190 patent, 170 patent uygulaması ve yeni nesil video kodlayıcı yazılımı Intel'e satılmış oldu. Bu uygulamaların içerisinde RealPlayer, Helix medya yayın platformu, GameHouse çevrimiçi ve sosyal oyunları, SuperPass medya hizmetleri gibi ürünler mevcut. Intel bu patentlerin hangi formatlarda kullanıcıya sunulacağı konusunda bilgi vermedi.

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Batuist 7 yıl
sanırım intelin apple'ın itunes'u gibi bir platformu hayata geçirme planı var. bunun için yatırım yapılacak pek fazla seçenekte yoktu. fakat realplayer en güçlü seçenek olarak karşılarına çıkmış olacak ki satın almışlar. umarım itunes'a rakip olurda rakabet ile daha kaliteli hizmetler de gelir.
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semo_86 7 yıl
parayi ne yapacagini sasirdi Intel :)
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escapethelife 7 yıl
real player bu güne kadar kullandığım tüm player lar arasında en yavaş en kullanışsız olan player. inş olduğu gibi aktarmazlar yada yazılımı olduğu gibi kullanmazlar. yazılıma yeniden el atmak şart.
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E_Aydin35 7 yıl
İntel hızını alamadı her alana adını yazdırkam istiyor ve realplayer gerçekten çok güzel hizmet sunan bir program İntel realplayer'ı geliştireceğine şüphem yok bu da tüm kullanıcılar için çok iyi olur.. :)
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