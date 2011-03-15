Intel Sandy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerinde TDP'yi 20 Watt'a çekti

Intel küçük ölçekli işletmeler için güç tüketimliyle ilgili yeni nesil Xeon işlemciler hazırladı. Sandy Bridge mimarisini temel alan bu işlemcilerden Xeon E3-1220L, 20 Watt olan güç tüketim değeriyle performans/tdp dengesi açısından sınıfının en iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2.2GHz'de çalışan Xeon E3-1220L, Turbo Boost teknolojisi sayesinde çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 3MB olan ve entegre grafik birimine yer verilmeyen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 32GB'a kadar 1333MHz çift kanal DDR3 (ECC-Hata Kodu Doğrulama uyumlu) bellek desteği de sunabiliyor.

Yüksek performanslı Sandy Bridge mimarisi ekseninde, Turbo Boost teknolojisiyle 3.4GHz'e kadar çıkabilen işlemci her çekirdek için 10 Watt olarak yorumlanabilecek TDP değeriyle, Intel'in küçük ölçekli işletmeler için hazırladığı enerji verimliliği ve performans dengesi en güçlü modellerden birisi olarak raflardaki yerini almaya başlayacak. Intel'in E3 serisi Xeon işlemci ailesinin bir diğer yeni modeli ise E3-1260L. 4 çekirdekli olan ve standart olarak 2.4GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek hızını 3.3GHz'e kadar çıkartabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan işlemci aynı zamanda standart olarak 650MHz'de, Turbo Boost ile 1250MHz'de çalışan entegre grafik birimine de sahip. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan Xeon E3-1260L, aynı 1220L modeli gibi Hyper-Threading teknolojisini de destekliyor. Üretimde olan bu iki işlemciye ek olarak Intel, yılın ikinci yarısı ile birlikte Sandy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerde ısıl tasarım gücünü 15 Watt'a çekmeyi planlıyor.