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Intel Sandy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerinde TDP'yi 20 Watt'a çekti

8 yıl
8,5b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Sandy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerinde TDP'yi 20 Watt'a çekti
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Intel küçük ölçekli işletmeler için güç tüketimliyle ilgili yeni nesil Xeon işlemciler hazırladı. Sandy Bridge mimarisini temel alan bu işlemcilerden Xeon E3-1220L, 20 Watt olan güç tüketim değeriyle performans/tdp dengesi açısından sınıfının en iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2.2GHz'de çalışan Xeon E3-1220L, Turbo Boost teknolojisi sayesinde çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 3MB olan ve entegre grafik birimine yer verilmeyen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 32GB'a kadar 1333MHz çift kanal DDR3 (ECC-Hata Kodu Doğrulama uyumlu) bellek desteği de sunabiliyor.

Yüksek performanslı Sandy Bridge mimarisi ekseninde, Turbo Boost teknolojisiyle 3.4GHz'e kadar çıkabilen işlemci her çekirdek için 10 Watt olarak yorumlanabilecek TDP değeriyle, Intel'in küçük ölçekli işletmeler için hazırladığı enerji verimliliği ve performans dengesi en güçlü modellerden birisi olarak raflardaki yerini almaya başlayacak. Intel'in E3 serisi Xeon işlemci ailesinin bir diğer yeni modeli ise E3-1260L. 4 çekirdekli olan ve standart olarak 2.4GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek hızını 3.3GHz'e kadar çıkartabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan işlemci aynı zamanda standart olarak 650MHz'de, Turbo Boost ile 1250MHz'de çalışan entegre grafik birimine de sahip. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan Xeon E3-1260L, aynı 1220L modeli gibi Hyper-Threading teknolojisini de destekliyor. Üretimde olan bu iki işlemciye ek olarak Intel, yılın ikinci yarısı ile birlikte Sandy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerde ısıl tasarım gücünü 15 Watt'a çekmeyi planlıyor.

Intel Sandy Bridge tabanlı Xeon işlemcilerinde TDP'yi 20 Watt'a çekti
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OverClocK1ng 8 yıl
ivybridge de seni görmüş beğenmiş. O da sana göz kırpıyormuş. Söyledi gelip konuşsun, utanması dedi. Ben de ondan hoşlanıyorum dedi. Hadi bakalım kaptın kızı. :)))
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alito 8 yıl
sandy leri pas geçtim ivy bridge lere göz kırpıyorum şuan
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Batuist 8 yıl
15W server işlemcisi üreten firmanın neden adam gibi düşük güç tüketimli bir mobil işlemcisi olmaz ki..
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Reddemon35 8 yıl
SERVIS SAGLAYICILR ICIN SUPER BIR GELISME
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Mckhan 8 yıl
yaza 15w mı
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