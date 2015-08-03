Intel Skylake Core i7-6700K ve i5-6600K işlemci kutuları ortaya çıktı

Intel'in yeni işlemcilerini 5 Ağustosta lanse edilmesi bekleniyor. Ancak Skylake mimarisine sahip i7-6700K ve i5-6600K masaüstü işlemcilerine ait kutunun görüntülenmesi bu işlemciler hakkında önemli bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı.

Kutuların arka kısmındaki özellikler kısmına baktığımızda i7-6700K dört fiziksel çekirdeğe sahip ancak Hyper Threading teknolojisi ile oluşturulan sanal çekirdekler ile birlikte işlem parçacığı sayısı sekize yükseliyor. İşlemci temel frekansı 4GHz saat hızında olurken overclock yapmaya elverişli durumda. L3 önbellek ise 8 MB. İşlemcide entegre grafik birimi olarak ise HD Graphics 530 yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse daha önceki sızıntılarda işlemcinin Turbo modunda 4.2 GHz saat hızında çalışacağı da ortaya çıkmıştı.

Core i5-6600K'da ise yine dört çekirdekli bulunduğunu görüyoruz ancak bu işlemcide Hyper Threading teknolojisi kullanılmamış. Fotoğraflarda bu işlemcinin frekansı hakkında bir bilgi yer almıyor ancak beklentiler 3.5 GHz saat hızında ve yine overclock yapmaya elverişli olacağı yönünde. Bunun yanında her iki K serisi işlemcide çift kanal DDR3 veya DDR4 desteği bulunacak.

Yeni işlemci serisi ile birlikte entegre grafik biriminde DirectX 12 desteğinin de gelmesiyle eski nesillere göre %50'ye varan performans artışı bekleniyor. i7-6700K'da yer alacak HD Graphics 530 grafik birimi ise 350 MHz standart saat hızında çalışırken frekans değeri 1200 MHz'e kadar yükselebilecek.

Daha önce sızdırılan yeni nesil Skylake işlemcilerin performans karşılaştırmalarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşlemcilerin lansmanının yapılmasıyla birlikte gerekli incelemeleri de yine donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.

http://hexus.net/tech/news/cpu/85187-intel-skylake-core-i7-6700k-i5-6600k-packaging-leaks-online/