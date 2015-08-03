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Intel Skylake Core i7-6700K ve i5-6600K işlemci kutuları ortaya çıktı

3 yıl
9,1b
1
49
İşlemci
Oğuz Avcı
Editör
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Intel Skylake Core i7-6700K ve i5-6600K işlemci kutuları ortaya çıktı
 
Intel'in yeni işlemcilerini 5 Ağustosta lanse edilmesi bekleniyor. Ancak Skylake mimarisine sahip i7-6700K ve i5-6600K masaüstü işlemcilerine ait kutunun görüntülenmesi bu işlemciler hakkında önemli bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı. 
Kutuların arka kısmındaki özellikler kısmına baktığımızda i7-6700K dört fiziksel çekirdeğe sahip ancak Hyper Threading teknolojisi ile oluşturulan sanal çekirdekler ile birlikte işlem parçacığı sayısı sekize yükseliyor. İşlemci temel frekansı 4GHz saat hızında olurken overclock yapmaya elverişli durumda. L3 önbellek ise 8 MB. İşlemcide entegre grafik birimi olarak ise HD Graphics 530 yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse daha önceki sızıntılarda işlemcinin Turbo modunda 4.2 GHz saat hızında çalışacağı da ortaya çıkmıştı.
Intel Skylake Core i7-6700K ve i5-6600K işlemci kutuları ortaya çıktı
 
Core i5-6600K'da ise yine dört çekirdekli bulunduğunu görüyoruz ancak bu işlemcide Hyper Threading teknolojisi kullanılmamış. Fotoğraflarda bu işlemcinin frekansı hakkında bir bilgi yer almıyor ancak beklentiler 3.5 GHz saat hızında ve yine overclock yapmaya elverişli olacağı yönünde. Bunun yanında her iki K serisi işlemcide çift kanal DDR3 veya DDR4 desteği bulunacak.
Yeni işlemci serisi ile birlikte entegre grafik biriminde DirectX 12 desteğinin de gelmesiyle eski nesillere göre %50'ye varan performans artışı bekleniyor. i7-6700K'da yer alacak HD Graphics 530 grafik birimi ise 350 MHz standart saat hızında çalışırken frekans değeri 1200 MHz'e kadar yükselebilecek.
Daha önce sızdırılan yeni nesil Skylake işlemcilerin performans karşılaştırmalarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşlemcilerin lansmanının yapılmasıyla birlikte gerekli incelemeleri de yine donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.
Intel Skylake Core i7-6700K ve i5-6600K işlemci kutuları ortaya çıktı
 

http://hexus.net/tech/news/cpu/85187-intel-skylake-core-i7-6700k-i5-6600k-packaging-leaks-online/ Yorum Yaz
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xdeliruzgar 3 yıl en beğenilen
Eger bu cıkan işlemciler 3930k yı hala gecemez ise gene intelin bombasına geldik demektir.
Simdi bazı arkadaslar ddr4 icin gelen yeniliklerden bahsedebilir ama bunların performansa artı yonde ne kadar yansıması olacak onuda yapılan testlerde gorecegiz.

Burada bir parantez acayım; elinde 3930k gibi sistem olup performans anlamında artırım yapmak isteyen arkadaslar icin yazdım.

Sıfırdan sistem toplayacak olanlar icin tabiki yeni platform daha cok tercih sebebi olsada. 4770k - 4970k gibi işlemcilerden bu işlemcilere gecmek cok akıllıca olmayacaktır. Ancak zevk meselesi yada yeni nesil deneme amaclı gecenlere sozumuz yok, cunku insanlar paralarını istedigi gibi harcama ozgurlugune sahiptir. Sentetik testlerde ufak tefek performans artıları var gibi gorunsede kullanıcıların bu farkı ne kadar hissedecegi bizim icin onemli olacak.

Yukarıda bazı arkadaslar islemcilerin amacı hakkında iyi mesajlar vermisler hepsine katılıyorum. Eger bir işlemci darbogaz yapmıyorsa sistem işlemci yuzunden performans kaybetmiyorsa, bunları yapana kadar kullanılması taraftarıyım.
Eger bu cıkan işlemciler 3930k yı hala gecemez ise gene intelin bombasına geldik demektir.Simdi bazı arkadaslar ddr4 icin gelen yeniliklerden bahsedebili...
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cikopelo 3 yıl
Kanyonu birakip Göle gitmek mantiksiz:D

i7 4790k ile devam!
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Statistik 3 yıl
2500kyi 5-6 senedir kullaniyorum, Intel her sene oldugu gibi yine ayni islemcileri, ufak saat hizi degisimi, isim ve socket degistirerek, grafik islemcisini gelistirerek her yil ayni islemciyi piyasaya suruyor, insanlara kakaliyor, ve tabiki bazi malaklar hep yiyor kazigi..
2500kyi 5-6 senedir kullaniyorum, Intel her sene oldugu gibi yine ayni islemcileri, ufak saat hizi degisimi, isim ve socket degistirerek, grafik islemcisini ge...
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xAli05 3 yıl
skylake i7-6700K modelinin incelemelerinin ve testinin başarılı olduğuna dair bir yazı okudum. Etkilendim. İceleme Kaynak: webtekno.com/... Yeni sistem kurma ihtiyacım var. İşlerim çalışmalarım gereği hemde ileriye dönük olması açısından İ7-6700K Skylake sistemi düşünüyorum. Komple yeni sistem yeni donanımı kendim toplayacağım. Şu an için araştırma safhasındayım. Bakalım gelişmeler nasıl sonuçlanacak?... Saygılarımla.
xAli05
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R-10 3 yıl
Kutu tasarımı hoşuma gitti.
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arycanda66 3 yıl
İntel i5 3470 kullanıyorum.
3. Nesil işlemcilerin henüz suyu çıkmadı galiba.


2 sene daha gider gibime geliyor. O zamana kadar Cannonlake 10 nm İşlemciler gelecek. O zaman değiştiririz.
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ø 3 yıl
eni seri çıkarmış olmak için çıkarıyor. Aynı Apple gibi, 2 seri arasında fark yok ama gerek yokken hep serilerini yeniliyor.
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PHO3N1X 3 yıl
Şu pin olayı kadar saçma birşey yok.
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donanımcı123 3 yıl
i7 4790k nın ddr4 desteklisi işte. Mimari ufalıyor elbet orası önemli ama bunun son kullanıcıya faydası nedir tartışılır. He birde kutusu renkli
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osmanenes3 3 yıl
İlk baktığımda ne yalan söyleyeyim prezervatif kutusu sandım
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Gandalf81 3 yıl osmanenes3
osmanenes3

İlk baktığımda ne yalan söyleyeyim prezervatif kutusu sandım


Yanlız değilsin.

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experiment67 3 yıl
5.nesil i7 işlemcinin kullandığı x99 chipset ile mi devam edecek acaba?
Yoksa bu işlemci içinde mi yeni anakart olacak.
Ddr4 için işlemcide acaba ne gibi gelişme yaptılar. Zamanla göreceğiz
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-MoDeStUs- 3 yıl experiment67
experiment67

5.nesil i7 işlemcinin kullandığı x99 chipset ile mi devam edecek acaba?
Yoksa bu işlemci içinde mi yeni anakart olacak.

Ddr4 için işlemcide acaba ne gibi gelişme yaptılar. Zamanla göreceğiz

Kabak gibi lga 1151 yazıyor.x99 la ne alakası var.
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mkykadir 3 yıl
Burada "son kullanicilar" olarak bizden cok toplu alicilarin onemi var Intel icin. Sirketler zaten son kullanicidan her sene degisim beklemezler ancak Intelin her yeni modelde mutlaka "son kullanicinin" farkedemeyecegi veya hicbir zaman ihtiyac duymayacagi sektor ihtiyaclarini karsilamak adina ekledigi seyler vardir.
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ounomaus 3 yıl
artık bir yenilik vs yok her sene bir kaç özellik tabi öyle beklenen yenilikler pek değiller nedeni belli adamlar pazarı kontrol ediyorlar rakip zaten yok niye yenilik yapsınlar ki ????
biz kullanıcılar olarak almazsak adamlar eşek gibi gereken yenilikleri yapmak zorunda kalıcaklar
ddr4 vs var ama sisteme öyle uçuk farklar veremiyor malesef çünkü mobilde ki gibi farklar oluşturamıyor
elimde i5 3000 serisi zaten var üstüne öyle almaya değer farklar verirse alırım ama yok
yapsınlar i5 2000 serisindeki gibi ciddi bir yenilik yap bizde sistemi yeniliyelim
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-MoDeStUs- 3 yıl
Merakla oc kapasitesi ve isinma olayini bekliyorum.Birde tabii performans testleri.
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gcb1903 3 yıl
G3258 ezer geçer bunların alayını. @yersen
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