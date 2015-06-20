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Intel Skylake işlemciler Ağustos ayında geliyor

3 yıl
5,1b
1
17
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Skylake işlemciler Ağustos ayında geliyor

Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilerini henüz piyasaya süren Intel, sonraki nesil işlemciler olan Skylake ailesi için çok fazla beklemeyi istemiyor. En geç iki ay içerisinde işlemciler ve uyumlu anakartlar görücüye çıkmış olacak. 

Skylake işlemci ailesi 14nm fabrikasyon sürecini temel alırken Intel'in iş planındaki tock kısmını temsil ediyor. Yani üretim süreci değişmeden performans ve enerji tüketimi konusunda iyileştirmelere uğruyor. 

Intel'in Computex 2015 fuarında 100 serisi çipsetlerini duyurması aslında yeni işlemcilerin beklenenden erken geleceğini gösteriyordu. Sektörden gelen bilgiler 5 Ağustos tarihindeki Gamescom etkinliğinde iki yeni Skylake işlemci ve 100 serisi anakartlar görücüye çıkacak.

Intel'in bu etkinlikte Core i7-6700K ve Core i5-6600K işlemcilerini tanıtması bekleniyor. Bu işlemciler çarpan kilidi açık olan modeller ve daha çok hız aşırtma meraklılarına hitap ediyor. Anakart olarak ise Intel'in etkinlik nedeniyle oyun odaklı Z170 çipsetli olanları tanıtacağı tahmin ediliyor. 

Etkinlik sonrasında ise anakart üreticileri 100 serisi çipsetleri temel alan kendi modellerini duyurmaya başlayacak. Intel'in asıl bombası ise Ağustos sonu Eylül başı gibi patlayacak. 

Bu tarihlerde Intel'in Core i7-6700/6700T, Core i5-6600, 6500, 6400, 6600T, 6500T ve 6400T işlemcileri ile H170 ve H150 çipsetlerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ekim ayı içerisinde ise H110, Q170 ve Q150 çipsetleri tüketici ile buluşmuş olacak. 

Broadwell mimarisinde bazı üretim problemleri nedeniyle Intel, neredeyse 6-7 aylık bir süreç içerisinde işlemcilerini piyasaya sürebilmişti. Skylake mimarisinde ise Intel piyasayı tabiri yerindeyse bombardımana maruz bırakacak. Yıl bitmeden mobil işlemcilerin de piyasada olacağı belirtiliyor. 

Aslında Broadwell işlemcilerin geçen yıl sonbahar dönemine kadar piyasada olması planlanıyordu. Böylece Skylake ile arasında yaklaşık bir yıllık fark oluşacak ve piyasa da Broadwell işlemcileri tam olarak hazmetmiş olacaktı. Ancak şimdi arada bir iki aylık bir fark ortaya çıktı ve satışlar konusunda ne tür gelişmeler olacak merak konusu.  

http://hexus.net/tech/news/cpu/84143-intel-skylake-processors-make-debut-gamescom-early-august/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
fetih51 Intel Z170 Çipset ait anakart alman lazım kısacası senin anakart desteklemiyor
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sinyorahıskalı 3 yıl
_Dominic_Toretto_
1151 olacak Skylake

Hocam ben Pentium G3258 işlemciyi geçici olarak aldığımda ilerisini düşünerek Z97 çipsetli anakart almıştım. Yukarıdaki yazıdan ve sizin bahsettiğinizden anladığım bu yeni Skylake işlemciler bizim anakartlarla uyumlu olmayacak. Doğru mu anladım?
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Infinitum 3 yıl
_Dominic_Toretto_
@Infinitum 2500K gibi efsane olabileceğini sanmıyorum.

Neden hocam?
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
Ortalama 5.0 Ghz i görebiliyor, ve daha serin çalışıyor 4690K'ya göre. 4690K'nın efsanelik bir yanını göremiyorum.
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V4LKyR 3 yıl
Tak diye çekicem direk Z170 + kaliteli bir Skylake. Ekran kartı için GeForce 1000 serisini bekleyeyim diyorum, dolayısıyla GTX550Ti ile yola devam. :)
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Infinitum 3 yıl
kaoslordu100
PC toplama arefesinde olmadı bu ancak 4690 baya götürür diye umuyorum.Bir sonraki nesile artık. Ddr4 de yaygınlaşıp ucuzlasın bakalım.

Bencede beklemeden toplayın hocam. Bende birkaç hafta önce 4690K'lı sistem topladım, gayet memnunum. 2500K gibi efsane olabilecek bir işlemci bence.
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savasserter 3 yıl
Soket yapısı nasıl olacak? 1150 ye devam mı?
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl savasserter
1151 olacak Skylake
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Lana-Del-Rey 3 yıl
Daha yeni sistem toplayacaktım. Neyse 2500K taa ne zaman çıkmıştı hala tüm oyunları çatır çatır açıyor. Bizim 4590 da o kadar götürür heralde.
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