Intel, ABD'nin aldığı hisselerle ilgili uyarıda bulundu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel, ABD hükümetinin şirketteki yüzde 9,9’luk hissesi nedeniyle uluslararası satışlar ve gelecekteki devlet destekleri üzerinde riskler oluşabileceğini açıkladı. Şirket, bu uyarısını Pazartesi günü yaptığı bir menkul kıymetler başvurusunda detaylandırdı.

Bilindiği üzere Donald Trump hükümeti daha önce verdiği 11 milyar dolarlık hibeyi hisseye çevirmeye karar vermişti. Hükümetin, şirketlere yönelik bu tarz nadir müdahalelere devam edebileceği de halihazırda gündemde bulunuyor.

Hisselerde yükseliş görüldü

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda hükümet desteğine ihtiyaç duymadıklarını aktarırken “Hibeye ihtiyacım yok. Ancak ABD hükümetinin hissedarım olmasını gerçekten çok istiyorum” dedi. Hisse fiyatları, Pazartesi sabahı yüzde 2 artışla 25,25 dolara yükseldi.

Buna rağmen Intel’in menkul kıymetler başvurusunda hükümetin yatırımının yaratabileceği belirsizlikler vurgulandı. Intel, bu durumun diğer devlet kurumlarının mevcut hibeleri hisseye çevirme girişimlerine veya gelecekteki hibelerin verilmemesine yol açıp açmayacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Donald Trump, Intel’e müşteri bulacak 1 gün önce eklendi

ABD hükümeti, Intel’in hisselerini 2022 CHIPS ve Science yasası kapsamındaki 5,7 milyar dolarlık ödenmemiş hibe ile geçen yıl Secure Enclave programı için verilen 3,2 milyar dolar üzerinden satın alacak.

Intel, hükümetin büyük bir hissedar olmasının, şirketin uluslararası işlerini de etkileyebileceğine dikkat çekti. Yabancı ülkelerdeki sübvansiyon yasaları veya diğer düzenlemeler nedeniyle şirket, ek kısıtlamalara tabi olabilir. Şirketin geçen yılki gelirinin yüzde 76’sı ABD dışındaki satışlardan gelirken, Çin’in payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, ABD'nin aldığı hisselerle ilgili uyarıda bulundu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: