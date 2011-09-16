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Intel: Tek çekirdekli Atom Z670, çift çekirdekli ARM işlemciden daha hızlı

7 yıl
19,4b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tepe yöneticisi Paul Otellini geçtiğimiz aylardaki bir röportajında "...RISC mimarisinin egemen olduğu sunucu pazarına girdiğimizde kimse lider olacağımıza inanmıyordu ancak bugün pazarın hakimi durumundayız, benzer başarıyı akıllı telefon ve tabletlere yönelik ultra mobil pazarında da tekrarlayacağız..." diyerek bu alandaki iddialarına bir kez daha dikkat çekmiş, şirketin PC Grubu'nu yöneten başkan yardımcısı Shmuel (Mooly) Eden da bir toplantı sonrasında "...ARM'ın bize saygı duyduğuunu düşünüyorum yok eğer duymuyorlarsa yakında duyacaklar..." demişti. Orta-uzun vadede akıllı telefon ve tablet alanında sıçrama yaparak pazarın kaydadeğer kısmını kendi kampına çekmeyi hedefleyen Intel, IDF 2011'de bu iddiasına yönelik dikkat çekici bazı sunumlar gerçekleştirdi.
22nm fabrikasyon süreci ve 3D transistör teknolojisi sayesinde önümüzdeki yıl hem yük altındaki hem de bekleme durumundaki güç tüketim ölçümlerinde ARM ile daha fazla rekabet edebilecek ürünler sunmayı planlayan Intel, diğer taraftan güncel ürün gamındaki tablet odaklı Atom işlemcilerine ilgi çekmek için çalışmalarını sürüdürüyor. IDF 2011 kapsamındaki mobil odaklı teknoloji seminerinde Intel, tek çekirdekli Atom Z670 işlemcisinin, ARM mimarisini temel alan çift çekirdekli yongada sistem platformlarından daha yüksek performans sonuçlarına imza attığını açıklandı. Tamamı Android 3.1 işletim sistemi ile yapılan karşılaştırma testlerinde ARM cephesini temsilen Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 250 yongada sistem platformuna yer verildiği belirtiliyor.
Intel'in yayınladığı sonuçlara göre hemen hemen tüm karşılaştırma senaryolarında Atom Z670 rakibi Tegra 2'den daha yüksek sonuçlara imza atmayı başarmış. x86 desteği konusunda henüz hedeflenen olgunluk seviyesine ulaşmadığı düşünülen Android 3.1 altındaki testlerde en dikkat çekici sonuçlardan biri de sistemin Javascript performansını ölçen Sunspider uygulamasında ortaya çıktı ve farkın %70-80 seviyelerine ulaştığı açıklandı. Bu noktada merak edenler için Atom Z670 işlemcisinin detaylarını hatırlamakta da fayda var. Intel'in tabletler için geliştirdiği Oak Trail platformunun bir parçası olan tek çekirdekli işlemci 1.5GHz'de çalışıyor ve 512 Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Aynı zamanda entegre grafik birimine de sahip olan işlemcide Imagination firması tarafından geliştirilen OpenGL ES 2.0, OpenGL 2.1 ve OpenVG 1.1 desteği sunan PowerVR SGX535 GPU tasarımının GMA600 adı altında farklı bir isimle sunulduğunu görüyoruz.
Üzerinde yer alan 32-bit bellek kontrolcüsü ile LPDDR1 ve DDR2 bellek kullanımına olanak tanıyan işlemcide, MPEG-2, VC-1 ve AVC formatlı çoklu ortam içerikleri için donanımsal hızlandırma sağlayan video işleme/çözme motoruna da yer veriliyor.  Intel tarafından açıklanan ısıl tasarım gücü 3 Watt olan işlemci, ARM tabanlı çözümlerden farklı olarak geniş işlemci desteği ile öne çıkıyor ve Microsoft Windows çözümlerine de olanak tanıyor. Intel gelecekteki Android sürümlerinin aynı zamanda x86 optimizasyonu içereceği ve E600 serisi Atom işlemcilerin Ocak ayı ile birlikte Android Gingerbread - 2.3- desteği alacağını belirtirken tam anlamıyla x86 desteği gelene kadar Android dünyasında ARM rüzgarı şiddetini arttırarak (Nvidia Kal-El* gibi dört çekirdekli çözümler geliyor) güçlenmeye devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan ARM cephesi de ar-ge faaliyetlerini sürdürüyor ve özellikle kayar nokta performansını %50+ seviyesinde arttırdığı Cortex-A15 tasarımını büyük önem veriyor. 

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jehan 7 yıl en beğenilen
acmtncy
veto1214
CoMRaDe1923 2-3 sene sonra belki notebook diye birşey kalmayacak intel ve amd acilen arm mimarisini kullanmaya başlamalı.
boyle bir şey olmayacağını dusunuyorum Çunku gelecekte yaşanıcak en butuk devrimlerden biri Masaustu bilgisayar perfromansı almak olacak Bu Yapıldığında masaustu bilgisyar kalmayacak
masaüstü bilgisayarların kalmaması gibi bişey söz konusu olamaz. belki gelecekte mobil cihazlar şimdiki masaüstülerin performansına ulaşır (hatta kesin ulaşır) ama o zaman da daha da güçlü masaüstü sistemler kullanıyor oluruz. şu an bir galaxy s 2 benim birkaç yıl önceki sistemimden daha üstün donanıma sahip :D

1 kablolu mouse,
2 genis , slim olmayan klavye,
3 power tusuna ayak basparmagiyla basmak.
Masaustunden vazgecirmeyecek 3 ozellik.
acmtncyveto1214CoMRaDe1923 2-3 sene sonra belki notebook diye birşey kalmayacak intel ve amd acilen arm mim...
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SystemApps 7 yıl
aman intel o ateş pahası işlemciler senin olsun biz arkandan geliriz sorun değil.
Mob,l sektörün başına gelebilecek en büyük darbe intelin mobil alanda hakimiyet kazanması olur
aman intel o ateş pahası işlemciler senin olsun biz arkandan geliriz sorun değil.Mob,l sektörün başına gelebilecek en büyük darbe intelin mobil alanda hak...
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CrypticNS 7 yıl
asdada
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sertacarslan 7 yıl
Turkforce
ARM lisans satıyor. Intel daha çok konuşur..Samsung - Apple gibi kendi işlemcilerini tasarlayan & üreten veya ürettiren firmalar kendi telefonlarını ve tabletlerini satıyorlar. Intel hayal kurmaya devam etsin.. Piyasa lideri olarak Apple veya Samsungtan kimsenin çıkıpta tamam bizde intel kullanalım diyeceğini zannetmiyorum.

Bence çoğu apple kullanıcısı hariç, kullanıcılar ürün alırken performans ve fiyat kriterlerini değerlendiriyorlar. Mesela telefon alırken samsung diyorlar, çünkü donanımsal özelliklerinin yüksek olduğunu biliyorlar, ya da HTC diyorlar, çünkü donanımının iyi olduğunu ve sense arayüzünün en iyisi olduğunu biliyorlar, vs.
Bugün HTC intel işlemcili ve androidli bir telefon çıkarsa ve telefon performans olarak ve ısıl değeri olarak iyi yorumlar almış olsa, ben çekinmeden gider alırım, intel arm farketmez.
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sonalp 7 yıl
Intel tepe yöneticisi Paul Otellini geçtiğimiz aylardaki bir röportajında "...RISC mimarisinin egemen olduğu sunucu pazarına girdiğimizde kimse lider olacağımıza inanmıyordu ancak bugün pazarın hakimi durumundayız, benzer başarıyı akıllı telefon ve tabletlere yönelik ultra mobil pazarında da tekrarlayacağız..."
herşeyi özetliyor, 90 doğumlu arkadaşlar için çok şey ifade etmese bile bu cümle 70 - 80 doğumlular ne demek istediğini gayet iyi anlar.
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abdulmusavvir 7 yıl
Intel'e bak ne hallere düşmüş, bu kıyası Via Nano ile yapsın hadi görelim, müşteriyi aymaz zannediyor.
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djisis 7 yıl
x86 mimarisindeki bir işlemcinin ARM mimarisindeki bir işlemciden daha hızlı olacağı pek inandırıcı gelmiyor,
Tamam ARM'nin gelişmesi bir hayli zaman aldı,
Ama ARM işlemcilerde bir önbellek yok sonuçta,
İşlemlerini yap-işlet-bırak mantığıyla yapıyor,
x86 işlemcileri ise sürekli döngüler halinde işlem yaptığı için bir önbelleğe ihtiyaç duyuyor,
Bir ARM işlemci tek seferde döngüsüz olarak işlemini yapıp bırakıyor,
x86 işlemcileri ise aynı işlemi en az 3 döngüde yapıyor...
Şimdi başka bir soru,
Madem mobil sektörde yer edinecen Xscale işlemcilerini niye bıraktın? (Daha doğrusu birine satmıştı...)
Xscale 418Mhz işleemciler arm 198Mhz işlemcilerden 4 kat daha yavaştı...
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OBA INC 7 yıl
benim evdeki phenom x4de çift çekirdekli armden hızlı ne yapcaz peki? ha buarada evdeki 140watt tüketiyor. yani 140 tane çift çekirdekli armnin tükettiği toplam değere sahip. intel menepozdaki karılara benzetiyorum. devrinin kapandığını bilirde gözmemezlikten gelmeye kalkar. herkesi kıskanmaya başladırlar. öpüldün burdan intel....
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jehan 7 yıl en beğenilen
acmtncy
veto1214
CoMRaDe1923 2-3 sene sonra belki notebook diye birşey kalmayacak intel ve amd acilen arm mimarisini kullanmaya başlamalı.
boyle bir şey olmayacağını dusunuyorum Çunku gelecekte yaşanıcak en butuk devrimlerden biri Masaustu bilgisayar perfromansı almak olacak Bu Yapıldığında masaustu bilgisyar kalmayacak
masaüstü bilgisayarların kalmaması gibi bişey söz konusu olamaz. belki gelecekte mobil cihazlar şimdiki masaüstülerin performansına ulaşır (hatta kesin ulaşır) ama o zaman da daha da güçlü masaüstü sistemler kullanıyor oluruz. şu an bir galaxy s 2 benim birkaç yıl önceki sistemimden daha üstün donanıma sahip :D

1 kablolu mouse,
2 genis , slim olmayan klavye,
3 power tusuna ayak basparmagiyla basmak.
Masaustunden vazgecirmeyecek 3 ozellik.
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WinteR 7 yıl
Evet, intel de zaten işlemci yapmayı bilmiyor, ARM mimari lisansını da almak üzere ama ne yapıcak? İşlemci için amellerine kütük yonttursun Otellini?
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veto1214 7 yıl jehan
jehan

acmtncy

veto1214
CoMRaDe1923 2-3 sene sonra belki notebook diye birşey kalmayacak intel ve amd acilen arm mimarisini kullanmaya başlamalı.
boyle bir şey olmayacağını dusunuyorum Çunku gelecekte yaşanıcak en butuk devrimlerden biri Masaustu bilgisayar perfromansı almak olacak Bu Yapıldığında masaustu bilgisyar kalmayacak
masaüstü bilgisayarların kalmaması gibi bişey söz konusu olamaz. belki gelecekte mobil cihazlar şimdiki masaüstülerin performansına ulaşır (hatta kesin ulaşır) ama o zaman da daha da güçlü masaüstü sistemler kullanıyor oluruz. şu an bir galaxy s 2 benim birkaç yıl önceki sistemimden daha üstün donanıma sahip :D


1 kablolu mouse,
2 genis , slim olmayan klavye,
3 power tusuna ayak basparmagiyla basmak.

Masaustunden vazgecirmeyecek 3 ozellik.


1-Harici kablolu mause alıplaptobun(15,6 inç) yuzeyinde Dpi yi yukselterek BF2 Bile oynuosunuz ayrıca masue pad geliştrilebilir
2-gelecekte klavyeler değiştirlebilir olur 40tlye klavye filan buluruz geişmeden kastımız boyle birşey
3-Bittim ya
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OverClocK1ng 7 yıl
Intelciğim. Şu testi bir de 1.5Ghz falan OMAP4 ile yapsana bir göreyim seni.
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veleciraptor 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Intelciğim. Şu testi bir de 1.5Ghz falan OMAP4 ile yapsana bir göreyim seni.


Ona bile gerek yok. Yukarıdaki tablolarda hiç güç tüketimi ile bir karşılaştırma var mı
Bizim yiyeceğimizi bilseler Core i7 ile falan karşılaştırıp "Intel ARM'a göre 10 kat daha hızlı" falan yazarlar utanmadan.
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acmtncy 7 yıl
veto1214
CoMRaDe1923 2-3 sene sonra belki notebook diye birşey kalmayacak intel ve amd acilen arm mimarisini kullanmaya başlamalı.
boyle bir şey olmayacağını dusunuyorum Çunku gelecekte yaşanıcak en butuk devrimlerden biri Masaustu bilgisayar perfromansı almak olacak Bu Yapıldığında masaustu bilgisyar kalmayacak

masaüstü bilgisayarların kalmaması gibi bişey söz konusu olamaz. belki gelecekte mobil cihazlar şimdiki masaüstülerin performansına ulaşır (hatta kesin ulaşır) ama o zaman da daha da güçlü masaüstü sistemler kullanıyor oluruz. şu an bir galaxy s 2 benim birkaç yıl önceki sistemimden daha üstün donanıma sahip :D
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Stanislas Xavier 7 yıl
CoMRaDe1923
2-3 sene sonra belki notebook diye birşey kalmayacak intel ve amd acilen arm mimarisini kullanmaya başlamalı.

x86 mimarisinin geliştiricisi inteldir ve kendi mimarisine sahip işlemcileri mobil platforma uyarlamak yerine ARM dan lisans alıp para ödeyerek diğer arm üreticilerine nazaran sıfır arm tecrübesiyle işe başlamak pek akıl karı değil ve ben sıcak bakıyorum mobil cihazlarda x86 ya,,, birgün telefon alırken amd olsun intel olsun tartışmasını yapacağız.. en büyük sorun enerji tüketimi
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