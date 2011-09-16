Intel: Tek çekirdekli Atom Z670, çift çekirdekli ARM işlemciden daha hızlı

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini geçtiğimiz aylardaki bir röportajında "...RISC mimarisinin egemen olduğu sunucu pazarına girdiğimizde kimse lider olacağımıza inanmıyordu ancak bugün pazarın hakimi durumundayız, benzer başarıyı akıllı telefon ve tabletlere yönelik ultra mobil pazarında da tekrarlayacağız..." diyerek bu alandaki iddialarına bir kez daha dikkat çekmiş, şirketin PC Grubu'nu yöneten başkan yardımcısı Shmuel (Mooly) Eden da bir toplantı sonrasında "...ARM'ın bize saygı duyduğuunu düşünüyorum yok eğer duymuyorlarsa yakında duyacaklar..." demişti. Orta-uzun vadede akıllı telefon ve tablet alanında sıçrama yaparak pazarın kaydadeğer kısmını kendi kampına çekmeyi hedefleyen Intel, IDF 2011'de bu iddiasına yönelik dikkat çekici bazı sunumlar gerçekleştirdi.

22nm fabrikasyon süreci ve 3D transistör teknolojisi sayesinde önümüzdeki yıl hem yük altındaki hem de bekleme durumundaki güç tüketim ölçümlerinde ARM ile daha fazla rekabet edebilecek ürünler sunmayı planlayan Intel, diğer taraftan güncel ürün gamındaki tablet odaklı Atom işlemcilerine ilgi çekmek için çalışmalarını sürüdürüyor. IDF 2011 kapsamındaki mobil odaklı teknoloji seminerinde Intel, tek çekirdekli Atom Z670 işlemcisinin, ARM mimarisini temel alan çift çekirdekli yongada sistem platformlarından daha yüksek performans sonuçlarına imza attığını açıklandı. Tamamı Android 3.1 işletim sistemi ile yapılan karşılaştırma testlerinde ARM cephesini temsilen Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 250 yongada sistem platformuna yer verildiği belirtiliyor.

Intel'in yayınladığı sonuçlara göre hemen hemen tüm karşılaştırma senaryolarında Atom Z670 rakibi Tegra 2'den daha yüksek sonuçlara imza atmayı başarmış. x86 desteği konusunda henüz hedeflenen olgunluk seviyesine ulaşmadığı düşünülen Android 3.1 altındaki testlerde en dikkat çekici sonuçlardan biri de sistemin Javascript performansını ölçen Sunspider uygulamasında ortaya çıktı ve farkın %70-80 seviyelerine ulaştığı açıklandı. Bu noktada merak edenler için Atom Z670 işlemcisinin detaylarını hatırlamakta da fayda var. Intel'in tabletler için geliştirdiği Oak Trail platformunun bir parçası olan tek çekirdekli işlemci 1.5GHz'de çalışıyor ve 512 Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Aynı zamanda entegre grafik birimine de sahip olan işlemcide Imagination firması tarafından geliştirilen OpenGL ES 2.0, OpenGL 2.1 ve OpenVG 1.1 desteği sunan PowerVR SGX535 GPU tasarımının GMA600 adı altında farklı bir isimle sunulduğunu görüyoruz.

Üzerinde yer alan 32-bit bellek kontrolcüsü ile LPDDR1 ve DDR2 bellek kullanımına olanak tanıyan işlemcide, MPEG-2, VC-1 ve AVC formatlı çoklu ortam içerikleri için donanımsal hızlandırma sağlayan video işleme/çözme motoruna da yer veriliyor. Intel tarafından açıklanan ısıl tasarım gücü 3 Watt olan işlemci, ARM tabanlı çözümlerden farklı olarak geniş işlemci desteği ile öne çıkıyor ve Microsoft Windows çözümlerine de olanak tanıyor. Intel gelecekteki Android sürümlerinin aynı zamanda x86 optimizasyonu içereceği ve E600 serisi Atom işlemcilerin Ocak ayı ile birlikte Android Gingerbread - 2.3- desteği alacağını belirtirken tam anlamıyla x86 desteği gelene kadar Android dünyasında ARM rüzgarı şiddetini arttırarak (Nvidia Kal-El* gibi dört çekirdekli çözümler geliyor) güçlenmeye devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan ARM cephesi de ar-ge faaliyetlerini sürdürüyor ve özellikle kayar nokta performansını %50+ seviyesinde arttırdığı Cortex-A15 tasarımını büyük önem veriyor.