Intel Türkiye eski genel müdürü Burak Aydın'a önemli görev

11 yıllık meslek hayatımda tanışma şansı yakaladığım yöneticilerin hemen hepsi çok iyi eğitim almış, uzun bir listeden oluşan CV'ye sahip, büyük oranda başarılı kişilerdi. Ancak bunlar arasında çok azı aynı zamanda iyi bir vizyonerdi. İşte onlardan biri olan Burak Aydın, yıllar süren Intel macerasından sonra yeni bir limandan yelken açtı. Türkiye genel müdürü olarak çalıştığı Intel'in ülkemizdeki yeniden yapılanma sürecinde uluslarası bir rol üstlenebilir miydi, muhtemelen evet ama o inandığı ve savunduğu bir alan IoT yani nesnelerin interneti konusunda ilerlemeye karar vermiş olacak ki Silver Spring firmasına göreve başladığını duyurdu.

Amerikalı pek çok teknoloji devi gibi San Jose merkezli bir şirket olan Silver Spring, 15 yıllık bir geçmişe sahip. New York borsasında işlem de gören firma geleceğin en popüler iş alanları arasında gösterilen Akıllı Şehir ve Akıllı Enerji sistemleri üzerine yoğunlaşırken, hepsinin odağına da IoT çözümlerini alıyor. Şirketin başında çok deneyimli bir isim olan Mike Bell bulunuyor. 90'lı yıllarda Apple'da üst düzey yöneticilik yapan Bell, 2000'li yıllarda Intel çatısı altında da çalışmalarıyla duyduğumuz bir isimdi.

İşin ilginç olan yanıysa Intel kökenli çalışanlara sahip olan Silver Spring'de, gurur duyacağımız bir Türk yönetici ağırlığı bulunuyor. Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı iş kadınlarından Ayşegül İldeniz, son olarak küresel başkan yardımcısı olarak hizmet verdiği Intel'den ayrılarak COO yani küresel operasyonların başına geçmişti. Görünen o ki, Burak Aydın'ın yeni rolü de bir tesadüften daha fazlası. Kendisiyle konuşma şansım henüz olmadı lakin Ayşegül hanımın etkin rol oynadığı zor bir tahmin olmasa gerek.

Burak Aydın şirket çatısı altında Türkiye'yi de içeren EMEA bölgesi yani Avrupa-Ortadağu-Afrika bölgesinin genel müdürü olarak görev alacak. Paris'te bir bölge merkezi olan şirket, İstanbul'da da yönetim merkezi kuracak. İnternet protokolü üzerinden akıllı şebeke sistemlerine yönelik teknolojiler, akıllı yönetim sistemleri, gerçek zamanlı enerji takip ve yönetimi hatta evlerimizde kullanabildiğimiz termostatlardan elektrikli araçların şarj teknolojilerine kadar farklı çözümler sunan şirket, bugün 40'dan fazla şirketle işbirliği halinde.

Enerji nakil hatlarına yönelik akıllı yönetim sistemleri mikro grid çözümlerinden büyük ölçekli mekanizmalara kadar farklı alanlarda ülkemiz için de yeni vizyonların önünü açabilir, şirketin Istanbul'da ofisleşecek olması. Burak Aydın'a şahsen başarılar diliyor ve ülkemiz adına Allah utandırmasın diyorum.