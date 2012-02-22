Intel, WiFi ve işlemciyi aynı yonga üzerinde barındıran Rosepoint projesini tanıttı

Mobil segmentte önemli adımlar atmaya devam eden Intel, ABD'de devam eden Katı Hal Devreleri - ISSCC 2012 konferansında WiFi ve çift çekirdekli Atom işlemcisini aynı yonga üzerinde toplayan araştırma projesi Rosepoint’i katılımcılara tanıttı.

Rosepoint projesi Intel mühendislerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje. Günümüz bilgisayarlarında standart olarak ayrı sunulan WiFi modülünü mühendisler Atom işlemci ile aynı yongada sistem üzerinde birleştirdi. Bu 32nm fabrikasyon sürecine sahip yongada sistem Rosepoint olarak adlandırılıyor.

Normalde analog WiFi yongalarını üretmek sabır isteyen bir işlem. Radyo frekansı - RF yongaları genelde belirli bir voltaj üzerinde çalışan karmaşık ve özelleştirilmiş devrelerdir. Bunların daha küçük boyuta indirgenmesi ise büyük bir problem arzediyor. Ancak amplifikatör ve sintizayzır gibi bileşenleri dijital hale getiren Intel, WiFi yongasını da dijital hale getirerek problemin üstesinden gelmeyi başardı.

Dijital RF yongaları daha basit ve daha küçük boyutlara kolayca indirgenebiliyor. Wired sitesine konuşan Intel teknoloji şefi Justin Rattner böylece en iyi enerji verimliliği ve mükemmel sinyal kalitesi elde ederek Moore kanununu RF devrelerine de getirebileceklerini belirtiyor.

Intel'in önemli bir adım attığı diğer bir problem ise, WiFi ve işlemci yongalarının yakın şekilde kullanıldığında yaydıkları radyasyonun birbirlerinin verilerine zarar vermesi. Inte bu sorunu da gürültü önleme ve rasyasyon kalkanı çözümlerini kullanarak gidermiş.

WiFi ve işlemcilerin aynı yongada toplanması daha ince, daha küçük ve daha az enerji tüketen mobil cihazlarında yolunu açmış olacak.

Intel bunun yanında dijital mobil iletişim yongaları da üretmek istiyor. Böylece mobil telefon üretiminde maliyetler düşerken, enerji verimliliği de artacak. Bu durumda Intel diğer RF yonga üreticileri Broadcom ve Texas Instruments gibi firmaların da rakibi haline gelecek.

Ancak Rosepoint bahsettiğimiz gibi henüz bir araştırma projesi ve en az 5 yıl ticari hayatta göremeyeceğiz. WiFi modülleri de henüz 2.4GHz bandında çalışabiliyor. Intel'in WiFi ve işlemciyi aynı yongada toplamak için farklı çözümler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu çözümler bir veya iki yıl sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

