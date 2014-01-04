Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Windows dizüstülere Android işletim sistemi eklemeyi planlıyor

5 yıl
6,4b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel, Windows dizüstülere Android işletim sistemi eklemeyi planlıyor

2012 sonlarından bu yana Windows bilgisayar pazarında bir durgunluğa girildiği pek çok pazar analizinde üzerinde durulan bir konu. Microsoft'un satışları artırma konusunda farklı çalışmaları mevcutken, Intel'in de ilginç bir öneri hazırladığı iddia edildi. 

CES 2014 fuarında yapılması beklenen duyuruya göre Intel; Android ve Windows işletim sistemlerini birarada çalıştıran dizüstü modellerinin üretilmesini planlıyor. Bu amaç doğrultusunda Intel bilgisayar üreticileri ile işbirliği halinde. 

Intel'in konseptinde sanallaştırma yoluyla yeniden başlatma gerekmeden Windows ve Android uygulamaları birarada çalıştırılabiliyor. Samsung'un ATIV Q tabletinde Intel'in konsepti Dual OS adı verilen bir teknoloji ile uygulanmaktaydı. Intel'in konsepti ise PC Plus adını taşıyor. 

Konsept haricinde Windows ve Android işletim sistemlerini birarada çalıştıran bazı tablet modelleri mevcut. Ancak dizüstü segmentinde üreticiler tarafından pek tercih edilmiyor. 

Intel çift işletim sistemli dizüstü modelleri ile tüketici ilgisini çekmeyi ümit ediyor. Ancak Microsoft ve Google'ın buna nasıl bir destek vereceği merak konusu. CES 2014 fuarında Intel'in lansmanı birkaç üretici ile birlikte yapması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Intel-wants-to-boost-PC-sales-by-putting-Android-alongside-Windows-in-the-same-box_id50930 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JiggySaw 5 yıl en beğenilen
Tablet segmenti için olabilir tabi de laptopta Android i ben ne yapayım ki?
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 5 yıl
Dolu linux dağıtımı varken neden android?
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
güzel düşünülmüş belki android canlılık getirir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Titanyum Adayı 5 yıl
Amaç x86 ile çalışan android oranını yükseltmek sanırım. Vardır bir kazançları mobil alanda rakip olabilmek için yazılım desteği sağlamaya çalışıyorlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Bence Android geliştiricileri için kendi Windows laptopları üzerinden, Android işletim sistemi ilede çalışmaları çok büyük avantaj sağlayacaktır.
Intel önemli bir atılım yapıyor aslında bu konu için işlemci mimarisinide şekillendirecek olması bu konuya verdiği önemide gösterir..
Belki Android işletim sistemini merak edenler ama kullanmaya fırsat bulamayan birçok insan bundan yararlanabilecek güzel bir adım.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeerNet* 5 yıl
Windows varken androide pek gerek olmayacak ilerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 5 yıl
Dolu linux dağıtımı varken neden android?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Windows ile Chrome OS aynı pc'de olsa daha iyi olmaz mı android yerine? Hatta android de olsun 3 olsun fazla işletim sistemi göz çıkarmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 5 yıl
Milleti anlamıyorum yahu. Windows 8 masaüstü için uygun değil diye şikayet ederler, sonra da dizüstü bilgisayarlarda Android kullanmak isterler. O iş için android daha iyi ya çünkü...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 5 yıl
bluestacks gayet iyi iş görüyor zaten?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 5 yıl
Android tabletde tat vermiyorken laptopdamı verecekmiş geçiniz...
ama guzel olabilir en azından platformu takip etmek açısından...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 5 yıl
android in x86 tabanli pc lere gelmesi onemli.gelirse hem ucretsiz hemde bircok uygulamaya sahip olmasi itibariyle ucretsiz ve cok iyi bir secenek olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JiggySaw 5 yıl en beğenilen
Tablet segmenti için olabilir tabi de laptopta Android i ben ne yapayım ki?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
android bilgisayar sistemi olarak gelse de windows un saçmalıklarından kurtulsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 5 yıl
bize android ve ios lazım :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comanchee 5 yıl
windroid in ayak seslerimi geliyor diyeceğim ama sanal çalışacakmış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6393 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung GamePad video inceleme: Akıllı telefonlar için oyun kontrolcüsü 5 yıl Donanım Haber, Las Vegas'ta: İşte CES 2014'te tanıtılacak yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim