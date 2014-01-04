Intel, Windows dizüstülere Android işletim sistemi eklemeyi planlıyor





2012 sonlarından bu yana Windows bilgisayar pazarında bir durgunluğa girildiği pek çok pazar analizinde üzerinde durulan bir konu. Microsoft'un satışları artırma konusunda farklı çalışmaları mevcutken, Intel'in de ilginç bir öneri hazırladığı iddia edildi.





CES 2014 fuarında yapılması beklenen duyuruya göre Intel; Android ve Windows işletim sistemlerini birarada çalıştıran dizüstü modellerinin üretilmesini planlıyor. Bu amaç doğrultusunda Intel bilgisayar üreticileri ile işbirliği halinde.





Intel'in konseptinde sanallaştırma yoluyla yeniden başlatma gerekmeden Windows ve Android uygulamaları birarada çalıştırılabiliyor. Samsung'un ATIV Q tabletinde Intel'in konsepti Dual OS adı verilen bir teknoloji ile uygulanmaktaydı. Intel'in konsepti ise PC Plus adını taşıyor.





Konsept haricinde Windows ve Android işletim sistemlerini birarada çalıştıran bazı tablet modelleri mevcut. Ancak dizüstü segmentinde üreticiler tarafından pek tercih edilmiyor.





Intel çift işletim sistemli dizüstü modelleri ile tüketici ilgisini çekmeyi ümit ediyor. Ancak Microsoft ve Google'ın buna nasıl bir destek vereceği merak konusu. CES 2014 fuarında Intel'in lansmanı birkaç üretici ile birlikte yapması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Intel-wants-to-boost-PC-sales-by-putting-Android-alongside-Windows-in-the-same-box_id50930