Intel, X79 çipsetli yeni anakartı DX79TO'yu satışa sundu

Intel yüksek performans segmentindeki Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için hazırladığı DX79TO kod adlı yeni anakartını duyurdu. LGA2011 soket yapısına sahip Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle çalışmak üzere tasarlanan anakart, siyah renkli baskılı devre tasarımı üzerinde kurukafa logolu soğutucusu ile kaslı bir görünüm sergiliyor.

Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin bu özelliğinden en yüksek ölçekte faydalanabilmek adına 8 adet DIMM slotu ile birlikte gelen ve 64B'a kadar DDR3 desteği sunan anakart üzerinde iki adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunuyor ve çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sağlanıyor. Diğer harici donanımlar için üç adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotuna sahip olan Intel DX79TO'da, uzay montaj kasa kullananlar veya sürekli ince ayar yapan kullanıcılar için donanımsal güç ve reset butonlarına da yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasından 6 kanal ses desteği, Intel tarafından geliştirilen kontrolcünün yönettiği Gigabit Ethernet bağlantısı ve üçüncü parti kontrocü ile iki adet USB 3.0 portu gibi detaylara yer verilen anakart, Intel'in X79 çipsetli anakart gamının maliyet anlamında satın alınabilirliği en yüksek çözümü olarak gösteriliyor. Intel DX79TO'nun yurt dışı fiyatı ise 200$-210$ civarında.