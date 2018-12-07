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Intel: Yavaş da olsa 10nm sürecine geçiyoruz, 7nm yol haritası değişmedi

10nm sürecinde eleştirilen Intel artık kalite üretimini geçti ve küçük paketler halinde Canon Lake mobil işlemcilerin üretimine başladı. 7nm süreci ise beklendiği gibi ilerliyor.
5 ay
9,6b
1
15
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Üretim tarafında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir türlü 10nm sürecine geçiş yapamayan ve AMD’ye alan açmakla eleştirilen Intel yavaş da olsa ilerlemeye devam ediyor. Firma son durum hakkında bir güncelleme yaptı.

Her şey yolunda

Bilindiği üzere Intel tam 6 nesildir 14nm sürecinde takılmış durumda. Üzerine bir de Apple için modem üretimi eklenince işlemci yetersizliği başladı. Bir süredir Intel işlemciler taleplere yetişemiyor ve üretici ortaklar da planlarını yeniden revize etmek zorunda kaldı.

Bununla birlikte Intel gelecek yıldan umutlu. Yatırımcı toplantısında bilgi veren yetkililer 10nm sürecinde kaliteyi yakaladıklarını ve az da olsa Cannon Lake mimarisine ait mobil işlemcilerin üretimine başladıklarını ifade ediyor. Bunun Intel Core i3-8121U olduğu daha önce gündeme gelmişti. Henüz işlemcilerin ne zaman piyasaya çıkacağı net olarak bilinmiyor ancak öncelik son kullanıcı tarafında olacak.

Ayrıca Bkz. "Ekran kartları M.2 faktörüne büründü"

Aslında rakam açısından fark var gibi görünse de uzmanlar Intel’in üretim sürecini rakiplerine göre daha verimli görüyor. Örneğin 14nm sürecinin TSMC veya Samsung’un 10nm süreci kadar gelişmiş olduğu belirtiliyor. Intel’in 10nm süreci ise rakiplerin 7nm sürecinden daha gelişmiş olacak.

Intel 10nm üretim sürecinde derin ultraviyole – DUV adı verilen bir teknik kullanıyor. DUV tekniği ise 193nm dalga boyunda ultraviyole lazerler ve çoklu desenleme yönteminden oluşuyor.

Diğer taraftan 7nm sürecinde herhangi bir değişiklik yok. Ayrı bir mühendis ekibi 7nm üretim süreci konusunda yoğun çalışmalar yapıyor. Bu süreçte ise ekstrem ultraviyole – EUV tekniği kullanılıyor. Bu teknikte de 13.5nm dalga boyunda lazer kullanılıyor. Intel; 7nm sürecinin 10m sürecine göre iki kat daha fazla transistöre izin verdiğini ifade ediyor.

7nm süreci için Intel’in yıl tahmini 2020-2021. Yani 2019 sonlarında kalite üretimine başlayacak olan Intel 2020 yılında ilk örnekleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Elbette 14nm sürecindeki yaşananlar ortada ancak firmanın iddiası büyük. Bu da 10nm sürecinde Intel’in bir veya iki nesil işlemci piyasaya süreceğini gösteriyor. Hızlı bir şekilde 7nm sürecine geçiş olacak gibi.

 

https://www.guru3d.com/news-story/intel-10nm-slowly-coming-in-20197nm-with-euv-is-on-track.html Yorum Yaz
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Johan Elmander 5 ay en beğenilen
Yıl 2040:
10nm'ye yakın zamanda geçeceğiz.
-intel
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berkhandemirci 5 ay
İntelin 10nm süreci rakiplerinin 7nm sürecinden iyi falan değil. Değerler rakiplerinin 7nm'sinde daha iyi. Zaten ortada olmayan bir türlü göremediğimiz İntel 10nm rakiplerinden iyi olsa ne yazar olmasa ne yazar. 7nm'yi 2 yıl sonra çıkartabilirlerse o zaman görür karar veririz yalnız amd ve diğerleri de bu arada boş durmuyor. Son haber TSMC 2019 yazında 5nm test üretimine başlıyor diye çıktı. Yani diğerleri de o arada yol alıyor
İntelin 10nm süreci rakiplerinin 7nm sürecinden iyi falan değil. Değerler rakiplerinin 7nm'sinde daha iyi. Zaten ortada olmayan bir türlü göremediğimiz İntel 1...
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Mugetsuga 5 ay
Bu da AMD'nin Navi oyalaması gibi
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wolwes 5 ay
logicsupply.com/...
Neydi tick-tock-tock-tock-tock-tock-tock mıydı neydi?
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badmobil 5 ay
İsterse 32nm kalsın hayla oyun konusunda lider. Ben alacağım performansa bakarım lafa bakmam yok şöyle yok boyle kağıt üstündeki bilgiler ile kullanıcı deneyimi bir olmuyor. İntel gayet memnunum oyun konusunda ve ısınma konusunda memnunum. Amd r5 2600 den sonra i5 8400 ilaç gibi geldi. 144hz monitör hakkını veriyor.
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Lana-Del-Rey 5 ay
Şu olaya tamamen NM mantığıyla bakarsak 12NM Zen+'ların Intel'i yerle bir etmesi gerekirdi.
Ama bakıyorum hala bir rekabet söz konusu?
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BirDost9999 5 ay
Şekil yapma ekrem.
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SEO-Uzmanı 5 ay
nm önemli değil !
önemli olan ne verdin ( ne kadar verdin )
ve bunun karşılığında ne aldın !? ( ne kazandın )
AMD yarın 1nm çıkarsa ne olacak
gerçek sonuçlar benchmark testinde ortaya çıkar !
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serafon 5 ay
Peki 14nm ile 7-10nm üretim yapan rakiplerinin nasıl önünde olabiliyor intel? Sen cevapla amd.
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OverClocK1ng 5 ay
6 nesil mi? ufak.atta.civcivler.yesin.com
Intel® Core™ i5-3570K Processor 22nm.
Intel® Core™ i5-4670K Processor 22nm.
5. nesilde 14nm üretilmeye başlanmış. 6 daha eklersek 11. nesil yapıyor.
Daha 9. nesil bile yeni çıktı. Yok 10 nesildir.
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BirDost9999 5 ay
Hacker'ların en çok tokatladığı işlemciler tabiki intel'ler işte intel efsane tokat manyağı oldu
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dark_prince60 5 ay
gelsin yeni açıklar, arka kapılar...
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12 Angry Men 5 ay
Gelsin rekabet iyidir.
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