Intel: Yavaş da olsa 10nm sürecine geçiyoruz, 7nm yol haritası değişmedi

Üretim tarafında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir türlü 10nm sürecine geçiş yapamayan ve AMD’ye alan açmakla eleştirilen Intel yavaş da olsa ilerlemeye devam ediyor. Firma son durum hakkında bir güncelleme yaptı.

Her şey yolunda

Bilindiği üzere Intel tam 6 nesildir 14nm sürecinde takılmış durumda. Üzerine bir de Apple için modem üretimi eklenince işlemci yetersizliği başladı. Bir süredir Intel işlemciler taleplere yetişemiyor ve üretici ortaklar da planlarını yeniden revize etmek zorunda kaldı.

Bununla birlikte Intel gelecek yıldan umutlu. Yatırımcı toplantısında bilgi veren yetkililer 10nm sürecinde kaliteyi yakaladıklarını ve az da olsa Cannon Lake mimarisine ait mobil işlemcilerin üretimine başladıklarını ifade ediyor. Bunun Intel Core i3-8121U olduğu daha önce gündeme gelmişti. Henüz işlemcilerin ne zaman piyasaya çıkacağı net olarak bilinmiyor ancak öncelik son kullanıcı tarafında olacak.

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Aslında rakam açısından fark var gibi görünse de uzmanlar Intel’in üretim sürecini rakiplerine göre daha verimli görüyor. Örneğin 14nm sürecinin TSMC veya Samsung’un 10nm süreci kadar gelişmiş olduğu belirtiliyor. Intel’in 10nm süreci ise rakiplerin 7nm sürecinden daha gelişmiş olacak.

Intel 10nm üretim sürecinde derin ultraviyole – DUV adı verilen bir teknik kullanıyor. DUV tekniği ise 193nm dalga boyunda ultraviyole lazerler ve çoklu desenleme yönteminden oluşuyor.

Diğer taraftan 7nm sürecinde herhangi bir değişiklik yok. Ayrı bir mühendis ekibi 7nm üretim süreci konusunda yoğun çalışmalar yapıyor. Bu süreçte ise ekstrem ultraviyole – EUV tekniği kullanılıyor. Bu teknikte de 13.5nm dalga boyunda lazer kullanılıyor. Intel; 7nm sürecinin 10m sürecine göre iki kat daha fazla transistöre izin verdiğini ifade ediyor.

7nm süreci için Intel’in yıl tahmini 2020-2021. Yani 2019 sonlarında kalite üretimine başlayacak olan Intel 2020 yılında ilk örnekleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Elbette 14nm sürecindeki yaşananlar ortada ancak firmanın iddiası büyük. Bu da 10nm sürecinde Intel’in bir veya iki nesil işlemci piyasaya süreceğini gösteriyor. Hızlı bir şekilde 7nm sürecine geçiş olacak gibi.