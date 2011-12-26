Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel ağ depolama sunucları için Atom tabanlı SoC hazırlıyor

7 yıl
4,9b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel ağ depolama sunucularında kullanılmak üzere Atom tabanlı yongada sistem platformu (SoC)  hazırlıyor. Kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama sunucuları, en basit tanımıyla sabit diskleri ağ ortamına bağlayan sistemler olarak gösterilebilir. Bu cihazlar sayesinde ilgili sabit disk sürücüsü veya sürücülerine ynı ağa bağlı diğer bilgisayarlar tarafından da erişilebiliyor. Özellikle işletmelerdeki veri paylaşımına kolaylık getiren bu sistemler, günümüzde daha fazla özelliği bünyelerinde barındıran komplike cihazlara dönüşmüş durumdalar. 
Ağ depolama sunucularındaki ilgi artışını dikkate alan Intel, bu alandaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Her ne kadar başta Atom işlemciler olmak üzere bazı Intel çözümleri ağ depolama sunuclarında kullanılıyor olsa bile hem yüksek maliyetli olmaları hem de güç tüketimi ve termal karekteristik gibi diğer bazı nedenlerden ötürü yaygınlaşmış değiller. Ağırlıklı olarak ARM çözümlerinin özellikle de Marvell üretimi işlemcilerin kullandığı bu sistemler için Intel, Atom mimarisini temel alan yeni bir yongada sistem platformu ile varlığını arttırarak daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Digitimes'ın haberine göre Intel, NAS'lar için tamamiyle yeni bir Atom işlemci serisi üzerinde çalışıyor. Centerton kod adını taşıyan yeni serinin, ikinci nesil Atom mimarisi üzerinde şekillendirildi ve 32nm üretim teknolojisiyle hazorlandığı ifade edilirken, performans ve güç tüketimi açısından farklı cihazlara yönelik geniş bir model çeşitliliğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Aynı haberde Intel'in, Silvermont kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni Atom işlemcilerini 2013'te, 14nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan Airmont kodlu Atom işlemcilerini ise 2014'te pazara sunacağı ifade ediliyor. Ağ depolama sunucularına yönelik Centerton serisi yeni Atom işlemcilerin ise 2012 içerisinde pazarda olması bekleniyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selcuk20 7 yıl
Maalesef Seagate GoFlex Home'un gücü bu kadar rx7enes kardeş. Üzerinde Gigabit ethernet olması birşey değiştirmiyor. Zaten birçok kişi şikayetçi. Okuma hızı yine 15-20MB diyorlardı ama ben geçen denediğimde o da 1-2MB seviyesindeydi. Yazma hızı zaten 3MB'ın üstüne çıkmıyor. İçindeki işlemcinin ve gömülü linux yazılımının NTFS kapasitesi bu kadar. Artık bir tane USB3.0 bağlantı tabanı alıp o şekilde kullanacağım veya diski söküp bilgisayara takacağım. 2TB diske 2MB hızla dosya yüklemeye çalışırsam 2 ay sürer herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 7 yıl
Evimde bir Seagate GoFlex Home ağ depolama diskim var ama USB almadığıma pişman oldum. Dosya okuma yazma hızı 2 MB'larda sürünüyor. Ağa bağlanıyor mu: Evet. Tek yapabildiği bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rx7enes 7 yıl selcuk20
selcuk20

Evimde bir Seagate GoFlex Home ağ depolama diskim var ama USB almadığıma pişman oldum. Dosya okuma yazma hızı 2 MB'larda sürünüyor. Ağa bağlanıyor mu: Evet. Tek yapabildiği bu.

kullandığın aletin gigabit etherneti var diyor gigabit ethernetle ağ bağlantı hızı 1gbs 100mb snleri görebilirsin benim hddnin hızı yetmediğinden 70mb sn hızların üstüne çıkamıyorum. tek bilgisayar için tabi ağ depolamanın amacını göremezsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Wireless Boombox video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim