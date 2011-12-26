Intel ağ depolama sunucları için Atom tabanlı SoC hazırlıyor

Intel ağ depolama sunucularında kullanılmak üzere Atom tabanlı yongada sistem platformu (SoC) hazırlıyor. Kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama sunucuları, en basit tanımıyla sabit diskleri ağ ortamına bağlayan sistemler olarak gösterilebilir. Bu cihazlar sayesinde ilgili sabit disk sürücüsü veya sürücülerine ynı ağa bağlı diğer bilgisayarlar tarafından da erişilebiliyor. Özellikle işletmelerdeki veri paylaşımına kolaylık getiren bu sistemler, günümüzde daha fazla özelliği bünyelerinde barındıran komplike cihazlara dönüşmüş durumdalar.

Ağ depolama sunucularındaki ilgi artışını dikkate alan Intel, bu alandaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Her ne kadar başta Atom işlemciler olmak üzere bazı Intel çözümleri ağ depolama sunuclarında kullanılıyor olsa bile hem yüksek maliyetli olmaları hem de güç tüketimi ve termal karekteristik gibi diğer bazı nedenlerden ötürü yaygınlaşmış değiller. Ağırlıklı olarak ARM çözümlerinin özellikle de Marvell üretimi işlemcilerin kullandığı bu sistemler için Intel, Atom mimarisini temel alan yeni bir yongada sistem platformu ile varlığını arttırarak daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Digitimes'ın haberine göre Intel, NAS'lar için tamamiyle yeni bir Atom işlemci serisi üzerinde çalışıyor. Centerton kod adını taşıyan yeni serinin, ikinci nesil Atom mimarisi üzerinde şekillendirildi ve 32nm üretim teknolojisiyle hazorlandığı ifade edilirken, performans ve güç tüketimi açısından farklı cihazlara yönelik geniş bir model çeşitliliğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Aynı haberde Intel'in, Silvermont kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni Atom işlemcilerini 2013'te, 14nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan Airmont kodlu Atom işlemcilerini ise 2014'te pazara sunacağı ifade ediliyor. Ağ depolama sunucularına yönelik Centerton serisi yeni Atom işlemcilerin ise 2012 içerisinde pazarda olması bekleniyor.