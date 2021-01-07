Intel, akıllı cihazlarda yüz tanıma için Face ID'ye alternatif olarak RealSense ID'yi başlattı

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Intel, RealSense ailesini yüz tanıma için özelleştirilmiş bir sistemle genişletti. Intel, RealSense ID yüz tanıma sisteminin aktif derinlik sensörünü, satış noktası sistemleri, ATM'ler ve akıllı kilitler gibi tüketiciye dönük cihazlarda yüz kimlik doğrulaması yapmak için tasarlanmış özel bir sinir ağıyla birleştirdiğini söyledi.

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Face ID gibi RealSense ID de iki kamera lensine ve derinliği algılayabilen özel sensörlerle donatıldı. Gelişmiş bir sinir ağı ile birleştirildiğinde, bir kişinin yüzünü algılayabiliyor ve ayırt edebiliyor. Bu sayede akıllı cihazlar için bir kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanışlı hale geliyor.

Intel kurumsal başkan yardımcısı Sagi Ben Moshe: "Intel RealSense ID, amaca yönelik donanım ve yazılımı, kullanıcıların güvenebileceği güvenli bir yüz kimlik doğrulama platformu sunmak için tasarlanmış özel bir sinir ağıyla birleştiriyor." dedi.

Intel'e göre RealSense ID, kolay bir kayıt sürecine sahip ve herhangi bir ağ kurulumu gerektirmiyor. Intel gizliliğe vurgu yapıyor ve çözümün yalnızca kullanıcı farkındalığı ile etkinleştirildiğini ve önceden kayıtlı bir kullanıcı tarafından istenmedikçe kimlik doğrulaması yapılmayacağını söylüyor. Şirket, çözümün gizlilik odaklı olduğunu ve kimliğin tüm yüz görüntülerini yerel olarak işlediğini ve tüm verileri şifrelediğini iddia ediyor.

Özellikle güvenliğe dikkat çeken Intel, yeni sistemin milyonda bir hata payına sahip olduğunu cümlelerine ekleyerek: "Geleneksel kimlik doğrulama yöntemleri, kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve güvenlik ihlallerine karşı savunmasız bıraktığından, şirketler ve bireyler, en yüksek güvenlik ve gizlilik düzeylerinin karşılanmasını sağlamak için yüz kimlik doğrulama teknolojisine yöneliyor. Finans, sağlık hizmetleri ve akıllı erişim kontrolü gibi sektörlerde şirketlerin, güvenebilecekleri teknolojiye ihtiyacı var. Intel RealSense ID, fotoğrafları, videoları veya maskeleri kullanarak yanlış giriş girişimlerine karşı koruma sağlamak için yerleşik anti-spoofing teknolojisine sahiptir." ifadelerinde bulundu.

RealSense ID cihazı, 99 dolar fiyat etiketine sahip.

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