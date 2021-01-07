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    Intel, akıllı cihazlarda yüz tanıma için Face ID'ye alternatif olarak RealSense ID'yi başlattı

    Teknoloji devi Intel, yeni bir yüz tanıma sistemini başlattı. RealSense ID teknolojisi, iki lens ve derinlik sensörleri ile akıllı sistemlerde yüz tanımaya olanak tanıyor.
    2 gün
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Intel, akıllı cihazlarda yüz tanıma için Face ID'ye alternatif olarak RealSense ID'yi başlattı
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    Intel, RealSense ailesini yüz tanıma için özelleştirilmiş bir sistemle genişletti. Intel, RealSense ID yüz tanıma sisteminin aktif derinlik sensörünü, satış noktası sistemleri, ATM'ler ve akıllı kilitler gibi tüketiciye dönük cihazlarda yüz kimlik doğrulaması yapmak için tasarlanmış özel bir sinir ağıyla birleştirdiğini söyledi.

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    Güvenli yüz tanıma sistemi

    Face ID gibi RealSense ID de iki kamera lensine ve derinliği algılayabilen özel sensörlerle donatıldı. Gelişmiş bir sinir ağı ile birleştirildiğinde, bir kişinin yüzünü algılayabiliyor ve ayırt edebiliyor. Bu sayede akıllı cihazlar için bir kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanışlı hale geliyor.

    Intel kurumsal başkan yardımcısı Sagi Ben Moshe: "Intel RealSense ID, amaca yönelik donanım ve yazılımı, kullanıcıların güvenebileceği güvenli bir yüz kimlik doğrulama platformu sunmak için tasarlanmış özel bir sinir ağıyla birleştiriyor." dedi.

    Intel'e göre RealSense ID, kolay bir kayıt sürecine sahip ve herhangi bir ağ kurulumu gerektirmiyor. Intel gizliliğe vurgu yapıyor ve çözümün yalnızca kullanıcı farkındalığı ile etkinleştirildiğini ve önceden kayıtlı bir kullanıcı tarafından istenmedikçe kimlik doğrulaması yapılmayacağını söylüyor. Şirket, çözümün gizlilik odaklı olduğunu ve kimliğin tüm yüz görüntülerini yerel olarak işlediğini ve tüm verileri şifrelediğini iddia ediyor.

    Özellikle güvenliğe dikkat çeken Intel, yeni sistemin milyonda bir hata payına sahip olduğunu cümlelerine ekleyerek: "Geleneksel kimlik doğrulama yöntemleri, kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve güvenlik ihlallerine karşı savunmasız bıraktığından, şirketler ve bireyler, en yüksek güvenlik ve gizlilik düzeylerinin karşılanmasını sağlamak için yüz kimlik doğrulama teknolojisine yöneliyor. Finans, sağlık hizmetleri ve akıllı erişim kontrolü gibi sektörlerde şirketlerin, güvenebilecekleri teknolojiye ihtiyacı var. Intel RealSense ID, fotoğrafları, videoları veya maskeleri kullanarak yanlış giriş girişimlerine karşı koruma sağlamak için yerleşik anti-spoofing teknolojisine sahiptir." ifadelerinde bulundu.

    RealSense ID cihazı, 99 dolar fiyat etiketine sahip.



    Kaynakça https://www.engadget.com/intel-facial-recognition-realsense-id-191322846.html https://newsroom.intel.com/news/introducing-intel-realsense-id-facial-authentication/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sektörün taklit edilemeyen iris tarayıcıdan vazgeçip, yüz tanımaya odaklanması bana hep enteresan gelmiştir.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Başka nerelemizi tanıtacaz aceba 😂
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