Intel, Altera’nın azınlık hissesi için milyarlarca dolar istiyor

Tarihinin en kötü döneminden geçen Intel, Altera’nın değerini yaklaşık 17 milyar dolar olarak değerlendiriyor. Şirket, 2015 yılında Altera’yı 16,7 milyar dolara satın almıştı. Ancak son dönemde hisselerindeki keskin düşüş ve pazar payındaki kayıpların ardından Intel, önemli yapısal değişiklikler yapmayı planlıyor.
Altera’nın hisseleri satılabilir
Aktarılanlara göre Intel, bu hafta özel sermaye ve stratejik yatırımcılarla Altera üzerine görüşmeler yaparak, bu birimde çoğunluk hissesinin dahi satılabileceğini bazı yatırımcılara iletti. Ancak, Intel’den resmi bir temsilci bu konuda yorum yapmayı reddetti. Bu satış süreci, Intel’in Altera hakkındaki önceki açıklamalarından keskin bir sapmayı temsil ediyor. Geçen ay, Intel CEO’su Pat Gelsinger, Altera’nın Intel’in geleceği için kilit bir parça olarak görüldüğünü söylemişti.
Intel daha önce Altera biriminin 2026 gibi bir tarihte halka arz edilerek nakde çevrilebileceğini belirtmişti. Ancak özel sermaye ya da stratejik bir yatırımcıya satış yapma planı, bu süreci hızlandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelsinger ve yönetim ekibi, Intel’in dezavantajlı konumunu fark ettiklerini ve bu durumu agresif bir şekilde düzeltmek için çalıştıklarını daha önce dile getirmişti.
Altera hissesinin satılması, Intel’in yarı iletken üretim hedeflerine daha kolay ulaşmasını ve yatırımcılara bağımsız bir şirket olarak geleceğe güvenle baktığını göstermesine yardımcı olabilir. Ancak bu satış süreci, Qualcomm’un eski rakibini satın alma yönündeki ilgisiyle aynı zamana denk geliyor. Bu potansiyel anlaşma, düzenleyici makamlar tarafından yoğun incelemeye tabi tutulabilir ve yarı iletken sektörünü köklü bir şekilde yeniden şekillendirebilir. Bu arada Intel hisseleri bu yıl yüzde 50 oranında değer kaybetti. Şirket, yapay zeka çiplerinde Nvidia karşısında büyük bir darbe alırken, ana PC ve veri merkezi pazarında ise AMD karşısında pazar payı kaybetmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)