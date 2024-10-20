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    Anlık Bildirim

    Intel, Altera’nın azınlık hissesi için milyarlarca dolar istiyor

    Tarihinin en zorlu döneminden geçen Intel, agresif ve radikal çözümler ile düzlüğe çıkmak istiyor. Teknoloji devi bunun için Altera biriminin azınlık hissesini satmayı planlıyor.
    Intel, Altera’nın azınlık hissesi için milyarlarca dolar istiyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, zor günler geçiren şirketin nakit akışını artırmak amacıyla Altera biriminde en azından azınlık hissesini satmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu işlem Intel’e birkaç milyar dolar kazandırabilir.

    Tarihinin en kötü döneminden geçen Intel, Altera’nın değerini yaklaşık 17 milyar dolar olarak değerlendiriyor. Şirket, 2015 yılında Altera’yı 16,7 milyar dolara satın almıştı. Ancak son dönemde hisselerindeki keskin düşüş ve pazar payındaki kayıpların ardından Intel, önemli yapısal değişiklikler yapmayı planlıyor.

    Altera’nın hisseleri satılabilir

    Aktarılanlara göre Intel, bu hafta özel sermaye ve stratejik yatırımcılarla Altera üzerine görüşmeler yaparak, bu birimde çoğunluk hissesinin dahi satılabileceğini bazı yatırımcılara iletti. Ancak, Intel’den resmi bir temsilci bu konuda yorum yapmayı reddetti. Bu satış süreci, Intel’in Altera hakkındaki önceki açıklamalarından keskin bir sapmayı temsil ediyor. Geçen ay, Intel CEO’su Pat Gelsinger, Altera’nın Intel’in geleceği için kilit bir parça olarak görüldüğünü söylemişti.

    Intel daha önce Altera biriminin 2026 gibi bir tarihte halka arz edilerek nakde çevrilebileceğini belirtmişti. Ancak özel sermaye ya da stratejik bir yatırımcıya satış yapma planı, bu süreci hızlandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelsinger ve yönetim ekibi, Intel’in dezavantajlı konumunu fark ettiklerini ve bu durumu agresif bir şekilde düzeltmek için çalıştıklarını daha önce dile getirmişti.

    Altera hissesinin satılması, Intel’in yarı iletken üretim hedeflerine daha kolay ulaşmasını ve yatırımcılara bağımsız bir şirket olarak geleceğe güvenle baktığını göstermesine yardımcı olabilir. Ancak bu satış süreci, Qualcomm’un eski rakibini satın alma yönündeki ilgisiyle aynı zamana denk geliyor. Bu potansiyel anlaşma, düzenleyici makamlar tarafından yoğun incelemeye tabi tutulabilir ve yarı iletken sektörünü köklü bir şekilde yeniden şekillendirebilir. Bu arada Intel hisseleri bu yıl yüzde 50 oranında değer kaybetti. Şirket, yapay zeka çiplerinde Nvidia karşısında büyük bir darbe alırken, ana PC ve veri merkezi pazarında ise AMD karşısında pazar payı kaybetmeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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