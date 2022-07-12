Intel'in yeni mobil ekran kartları Arc A770M ve A550M 3DMark'ta göründü

Çin pazarına özel Arc Alchemist mobil ekran kartlarını tanıtan Intel, serinin giriş modeli olan A370M’i diğer pazarlara da getirmeye başladı. Şirket serinin üst model varyantları A550M, A730M ve A770M ile ilgili sessizliğini korurken, Rogame tarafından A550M ve A770M’in 3DMark testleri paylaşıldı.
Arc A770M, mobil RTX 3070'i yakalıyor
Paylaşılanlara göre serinin orta sınıf çözümü olan ve 16 Xe çekirdekli ACM-G10 yongasına ev sahipliği yapan Arc A550M, 3DMark Time Spy’da 6017 puan almayı başarıyor. Ancak testlerin Intel APO (Gelişmiş Performans Optimizasyonları) etkinken gerçekleştirilmesi sebebiyle 3DMark kurallarına göre geçersiz sayıldığını belirtmemiz gerek.
32 Xe çekirdekli ACM-G10 yongasını temel alan Arc A770M ise, Core i7-12700H ile 3DMark Fire Strike Extreme’de 13244 puana imza atıyor. Söz konusu skorun aynı işlemci ile test edilen mobil RTX 3070 ile oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte gerçekleştirilen testlerde Intel APO’nun etkinleştirilip etkinleştirilmediği bilinmiyor.
Intel’in açıklamarına göre Arc A770M’in mobil RTX 3060 modelinden yaklaşık yüzde 12 daha hızlı olması bekleniyor. Paylaşılan 3DMark sonuçları bunu doğrular nitelikte olsa da, asıl farkın oyun testlerinde ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...