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    Intel'in yeni grafik sürücüleri DX11'de %750'ye, DX12'de %53'e kadar performans artışı sağlıyor

    Intel ekran kartlarında oyunlarda yüksek performans artışı sağlayan yeni grafik sürücülerini duyurdu. Oyundan oyuna değişen artış oyuncuların yüzünü güldürecek.
    Intel'in yeni grafik sürücüleri büyük performans artışı sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Intel oyunlarda performans artışı sağlayan yeni grafik sürücü güncellemesini duyurdu. Yeni sürücü DirectX 11'de %750'ye, DirectX 12'de ise %53'e kadar performans artışı sağlıyor. 

    Güncelleme ile The Talos Principle 2, Robocop: Rogue City, Star Ocean II R, Call of Duty Modern Warfare III ve Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gibi yeni oyunları da içeren birçok oyunda performans artışı ve hata düzeltmeleri gerçekleşiyor.

    31.0.101.4952 sürüm numaralı yeni Arc sürücülerinin 1080p Ultra ayarlardaki performans iyileştirmeleri şöyle sıralanıyor:

    • Guild Wars 2 (DX11): 53%'e kadar ortalama fps artışı
    • Halo: The Master Chief Collection (DX11): 750%'e kadar ortalama fps artışı 
    • Sid Meier’s Civilization V (DX11): 6%'e kadar ortalama fps artışı 
    • Total War: Warhammer (DX11): 10%'e kadar ortalama fps artışı 
    • Lost Ark (DX11): 15%'e kadar ortalama fps artışı
    • Warhammer: Vermintide 2 (DX11): 16%'e kadar ortalama fps artışı
    • Sniper Elite 3 (DX11): 37%'e kadar ortalama fps artışı
    • World War Z (DX11): 113%'e kadar ortalama fps artışı
    • Euro Truck Simulator 2 (DX11): 27%'e kadar ortalama fps artışı 
    • Yakuza 0 (DX11): 154%'e kadar ortalama fps artışı
    • Call of Duty: Infinite Warfare (DX11): 20%'e kadar ortalama fps artışı
    • Alien: Isolation (DX11): 9%'e kadar ortalama fps artışı
    • Far Cry Primal (DX11): 14%'e kadar ortalama fps artışı
    • Far Cry 5 (DX11): 14%'e kadar ortalama fps artışı
    • Far Cry New Dawn (DX11): 11%'e kadar ortalama fps artışı

    Sürücü, Intel 11. nesil Tiger Lake, Rocket Lake ve Tiger Lake-H'den 14. nesil işlemcilere kadar bütün işlemcilerin dahili grafikleri ile Intel Arc serisi GPU'lar için yüklenebiliyor. İşletim sistemi gereksinim ise Windows 10 ve 11. Sürücüyü buradan indirilebilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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