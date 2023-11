Intel'in yeni grafik sürücüleri DX11'de %750'ye, DX12'de %53'e kadar performans artışı sağlıyor

Tam Boyutta Gör Intel oyunlarda performans artışı sağlayan yeni grafik sürücü güncellemesini duyurdu. Yeni sürücü DirectX 11'de %750'ye, DirectX 12'de ise %53'e kadar performans artışı sağlıyor.

Güncelleme ile The Talos Principle 2, Robocop: Rogue City, Star Ocean II R, Call of Duty Modern Warfare III ve Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gibi yeni oyunları da içeren birçok oyunda performans artışı ve hata düzeltmeleri gerçekleşiyor.

31.0.101.4952 sürüm numaralı yeni Arc sürücülerinin 1080p Ultra ayarlardaki performans iyileştirmeleri şöyle sıralanıyor:

Guild Wars 2 (DX11): 53%'e kadar ortalama fps artışı

Halo: The Master Chief Collection (DX11): 750%'e kadar ortalama fps artışı

Sid Meier’s Civilization V (DX11): 6%'e kadar ortalama fps artışı

Total War: Warhammer (DX11): 10%'e kadar ortalama fps artışı

Lost Ark (DX11): 15%'e kadar ortalama fps artışı

Warhammer: Vermintide 2 (DX11): 16%'e kadar ortalama fps artışı

Sniper Elite 3 (DX11): 37%'e kadar ortalama fps artışı

World War Z (DX11): 113%'e kadar ortalama fps artışı

Euro Truck Simulator 2 (DX11): 27%'e kadar ortalama fps artışı

Yakuza 0 (DX11): 154%'e kadar ortalama fps artışı

Call of Duty: Infinite Warfare (DX11): 20%'e kadar ortalama fps artışı

Alien: Isolation (DX11): 9%'e kadar ortalama fps artışı

Far Cry Primal (DX11): 14%'e kadar ortalama fps artışı

Far Cry 5 (DX11): 14%'e kadar ortalama fps artışı

Far Cry New Dawn (DX11): 11%'e kadar ortalama fps artışı

Sürücü, Intel 11. nesil Tiger Lake, Rocket Lake ve Tiger Lake-H'den 14. nesil işlemcilere kadar bütün işlemcilerin dahili grafikleri ile Intel Arc serisi GPU'lar için yüklenebiliyor. İşletim sistemi gereksinim ise Windows 10 ve 11. Sürücüyü buradan indirilebilirsiniz.

