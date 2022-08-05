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    Intel ARC ekran kartlarında kara bulutlar

    Büyük yatırımlarla ARC bağımsız grafik mimarisini geliştiren Intel ne yazık ki iş pazarlama ve son kullanıcıya sunma aşamasına gelince sürpriz bir şekilde tıkandı. 
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    Intel ARC
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    Intel’in büyük yatırımlar ve çalışmalarla hayata geçirdiği ARC grafik mimarisi taşınabilir sistemlerde başarılı bir şekilde kendisine yer buldu. Bununla birlikte masaüstü hamlesi kara bulutlara karıştı.

    Intel ARC masaüstü ekran kartları ne zaman gelecek?

    Bahar döneminde iddialı sızıntılar gündeme gelen ve yaz aylarında çıkması beklenen Intel ARC ekran kartları ne yazık ki halen beklentileri karşılayamadı. Sadece Çin’de önce Intel sonra ASRock tarafından iki model piyasaya çıktı. Asus, Gigabyte ve MSI cephesinden ise henüz bir ses yok.

    Bazı kaynaklar gerek performans sorunları gerek sürücü sorunları nedeniyle Intel ARC ekran kartlarının hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor. Intel’in kısıtlı inceleme izinleri yüzünden de ekran kartlarının net bir performans analizinin yapılamadığı da ifade ediliyor.

    Diğer taraftan en az bir büyük Intel ortağının üretimden çekildiği ve belirli kalite problemlerini bahane ettiği dile getiriliyor ancak bu problemler neler bilinmiyor. Piyasada söz sahibi olabilmek için globalde en azından bir adım atmak gerekirksen Intel’in halen lansman dahi yapmaması şüpheleri de arttırıyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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