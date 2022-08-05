Intel ARC ekran kartlarında kara bulutlar

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Intel’in büyük yatırımlar ve çalışmalarla hayata geçirdiği ARC grafik mimarisi taşınabilir sistemlerde başarılı bir şekilde kendisine yer buldu. Bununla birlikte masaüstü hamlesi kara bulutlara karıştı.

Intel ARC masaüstü ekran kartları ne zaman gelecek?

Bahar döneminde iddialı sızıntılar gündeme gelen ve yaz aylarında çıkması beklenen Intel ARC ekran kartları ne yazık ki halen beklentileri karşılayamadı. Sadece Çin’de önce Intel sonra ASRock tarafından iki model piyasaya çıktı. Asus, Gigabyte ve MSI cephesinden ise henüz bir ses yok.

Intel Arc masaüstü ekran kartlarının çıkış tarihi sızdırıldı 5 gün önce eklendi

Bazı kaynaklar gerek performans sorunları gerek sürücü sorunları nedeniyle Intel ARC ekran kartlarının hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor. Intel’in kısıtlı inceleme izinleri yüzünden de ekran kartlarının net bir performans analizinin yapılamadığı da ifade ediliyor.

Diğer taraftan en az bir büyük Intel ortağının üretimden çekildiği ve belirli kalite problemlerini bahane ettiği dile getiriliyor ancak bu problemler neler bilinmiyor. Piyasada söz sahibi olabilmek için globalde en azından bir adım atmak gerekirksen Intel’in halen lansman dahi yapmaması şüpheleri de arttırıyor.

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Intel ARC başarı mı hayal kırıklığı mı?