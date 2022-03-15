Intel Arc mobil ekran kartları 30 Mart tarihinde tanıtılıyor

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Uzun süren çalışmalar ve ertelemelerin ardından nihayet Intel Arc ekran kartları sahneye çıkıyor. Intel ilk olarak dizüstü bilgisayar dünyasına sunacağı Arc ekran kartlarını tanıtacak. Sonraki dönemde ise masa üstü ekran kartları gelecek.

Intel Arc ekran kartları neler?

30 Mart tarihinde yapılacak tanıtımda Intel’in yeni mobil ekran kartı yongalarını ilk kez kamera karşısına çıkarması beklenirken teknik detayları da teknoloji dünyası ile paylaşılacak. Hali hazırda bazı prototip dizüstü modellerinde Intel Arc ekran kartlarına rastlanmıştı. Bu bakımdan pek çok bilgiye sahibiz.

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Intel Arc ailesinin giriş seviyesine hitap eden serisi A300 ismini alıyor. Intel A300 serisi 128 kümeli ve 1024 işlemcili çekirdek üzerinde şekillenirken 6GB GDDR6 bellek 14Gbps hızında çalışıyor ve 96-bit veri yolu kullanıyor.

Intel A500 serisinde ise 384 küme ve 3072 işlemci görüyoruz. 12GB GDDR6 bellek 16Gbps hızında çalışıyor ve 192-bit veri yoluna sahip. Intel A700 amiral gemisi serisi 512 küme ve 4096 işlemcili tam çekirdek kullanıyor. 16GB GDDR6 bellek 16Gbps hızında ve 256-bit veri yoluna sahip.

İlk olarak Intel A380, A580 ve A780 şeklinde yukarıda saydığımız teknik detayları barındıran ekran kartları piyasaya sürülecek. Sonrasında arada yer alan diğer kartları taşınabilir sistemlerde göreceğiz. Lansmanda masa üstü ve iş istasyonu Intel Arc ekran kartları için bir bilgi verilecek mi merak konusu.

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