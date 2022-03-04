Intel, 700 serisi çipsetlerde DDR4 desteği istemiyor

Çok daha hızlı ve verimli veri aktarımlarına imkân tanıyan DDR5 bellekler üretim yetersizlikleri nedeniyle henüz yaygın kullanıma geçebilecek durumda değil. Hatta yeni olması nedeniyle en üst seviye DDR4 setlerinin gerisinde kalabiliyor. Bununla birlikte Intel yeni standardı yaygınlaştırmaya kararlı.

Intel’den kritik DDR4 kararı

Anakart sektöründen gelen bilgilere göre Intel, 700 serisi çipsetleri kullanacak üreticilerin DDR4 desteğine yer vermemelerini istiyor. Yani 700 serisi çipsetlerde sadece DDR5 bellekler kullanılabilecek.

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Elbette yeni Raptor Lake işlemcilere yönelik olarak yapılan hazırlık DDR5 potansiyelini en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor. Küresel çip krizinin gevşemesi ile birlikte DDR5 belleklerde de önemli bir performans sıçraması olacak. Şimdiden 9Gbps sınırı zorlanmaya başladı.

Raptor Lake işlemcilerden en iyi verimi almak isteyenler haliyle 700 serisi anakartlara yönelmek durumunda. Maliyeti düşünerek DDR4 bellek tercih edecekler ise serinin uyumlu olduğu 600 serisi çipsetleri düşünebilirler.

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