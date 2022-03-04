Intel, 700 serisi çipsetlerde DDR4 desteği istemiyor

Çok daha hızlı ve verimli veri aktarımlarına imkân tanıyan DDR5 bellekler üretim yetersizlikleri nedeniyle henüz yaygın kullanıma geçebilecek durumda değil. Hatta yeni olması nedeniyle en üst seviye DDR4 setlerinin gerisinde kalabiliyor. Bununla birlikte Intel yeni standardı yaygınlaştırmaya kararlı.
Intel’den kritik DDR4 kararı
Anakart sektöründen gelen bilgilere göre Intel, 700 serisi çipsetleri kullanacak üreticilerin DDR4 desteğine yer vermemelerini istiyor. Yani 700 serisi çipsetlerde sadece DDR5 bellekler kullanılabilecek.
Elbette yeni Raptor Lake işlemcilere yönelik olarak yapılan hazırlık DDR5 potansiyelini en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor. Küresel çip krizinin gevşemesi ile birlikte DDR5 belleklerde de önemli bir performans sıçraması olacak. Şimdiden 9Gbps sınırı zorlanmaya başladı.
Raptor Lake işlemcilerden en iyi verimi almak isteyenler haliyle 700 serisi anakartlara yönelmek durumunda. Maliyeti düşünerek DDR4 bellek tercih edecekler ise serinin uyumlu olduğu 600 serisi çipsetleri düşünebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..