Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyuncular için kötü haber: Intel Arc ekran kartları iptal edilebilir

    Intel’in büyük umutlar bağladığı Arc serisi ekran kartlarının geleceği parlak görünmüyor. Gelen bilgiler, Intel Arc serisi ekran kartlarının uzun ömürlü olmayacağını ve iptal edileceğini gösteriyor.
    4

    Intel, Arc serisi ekran kartlarını iptal edilebilir
    Tam Boyutta Gör

    Milyarlarca dolarlık yatırımın ardından Intel’in Arc serisi ekran kartları için yolun sonuna gelinmiş olabilir. Daha önceden fısıltı şeklinde ortada olan söylentiler artık net bir şekilde duyulacak seviyeye ulaşmış durumda. Son gelen bilgilere göre Intel, gelecekteki Arc ekran kartlarını iptal etmeye hazırlanıyor olabilir.

    Sızıntının sahibi olan Moore's Law is Dead, yayınladığı videosunda elde ettiği bilgileri “yönetici düzeyinde” bir kaynağa dayandırıyor. Aktarılanlara göre Intel, Arc serisini iptal edecek ve bu alandaki yönünü entegre GPU’lara ve APU'lara kaydıracak. Daha önceden de Intel’in Arc projesini iptal edeceğine dair söylentilerle karşılaşmıştık ancak firma hızlı bir şekilde durumu yalanlamış ve ikinci nesil Ars kartlarının üstünde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu durum elbette hiçbir tüketiciyi mutlu etmeyecektir fakat şimdilik bunun söylentiden ibaret olduğunu belirtmemiz gerekir.

    Intel Arc ekran kartlarının işi zaten zordu

    Intel, Arc serisi ekran kartlarını iptal edilebir
    Tam Boyutta Gör

    Firmanın bu yıl içinde piyasaya sürmesi gereken Arc A serisi kartları birtakım sorunlar ve gecikmelerle boğuştu. Kağıt üstünde fena olmasalar da bir türlü piyasaya adım atamayan orta ve üst seviye Arc A serisi, Intel tarafından yapılan testlerde dahi mevcut nesildeki AMD ve Nvidia rakiplerini geçmekte zorlanıyor.

    Aktarılanlara göre Arc A serisine güç veren Alchemist mimarili A380, A580, A750 ve A770 kartları piyasaya beklendiği gibi çıkacak. Önümüzdeki yıl çıkması planlanan Battlemage Arc kartlarının ise sadece giriş ve orta seviyeye yönelik olacağı aktarılıyor. Intel tarafından yayınlanan yol haritasının son ürünü olan Celestial GPU’ları ise hiç görmeme ihtimalimizin olduğu ifade ediliyor.

    Intel’in mali durumu etkili olabilir

    Intel, Arc serisi ekran kartlarını iptal edilebir

    Bilgisayar teknolojileri tarafından boy gösteren pek çok dev firma bu yıl içerisinde mali anlamda önemli darbeler aldı. Bu firmaların başlarında yer alan Intel, bir süredir zorlu mali süreçler ile boğuşuyor. Intel CEO’su Pat Gelsinger’de finansal anlamda kötü gidişin devam edeceğine dair sinyaller vermişti. Öte yandan 2022 yılı finansal sonuçlarına göre Intel'in grafik bölümü yıl içerisinde sürekli yüksek zararlar yaşamaktaydı.

    Firmanın Arc kartlarının uzunca bir süre şirkete para kazandırmayacağı düşünüldüğünde mavili takımın masaüstü grafik bölümünü sübvanse etmesi en azından bu mali koşullarda mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Intel tarafından gelecek olan Arc ekran kartlarının ilk olarak hedef küçülterek giriş ve orta seviyeye yönelmesi ardından da tamamen rafa kaldırılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.techradar.com/news/intel-arc-gpus-could-be-canceled-already https://www.tweaktown.com/news/88393/intel-arc-gpu-effectively-cancelled-decision-has-been-made/index.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    33 Kişi Okuyor (6 Üye, 27 Misafir) 12 Masaüstü 21 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    711 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, intel arc ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,9b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız