Oyuncular için kötü haber: Intel Arc ekran kartları iptal edilebilir

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Milyarlarca dolarlık yatırımın ardından Intel’in Arc serisi ekran kartları için yolun sonuna gelinmiş olabilir. Daha önceden fısıltı şeklinde ortada olan söylentiler artık net bir şekilde duyulacak seviyeye ulaşmış durumda. Son gelen bilgilere göre Intel, gelecekteki Arc ekran kartlarını iptal etmeye hazırlanıyor olabilir.

Sızıntının sahibi olan Moore's Law is Dead, yayınladığı videosunda elde ettiği bilgileri “yönetici düzeyinde” bir kaynağa dayandırıyor. Aktarılanlara göre Intel, Arc serisini iptal edecek ve bu alandaki yönünü entegre GPU’lara ve APU'lara kaydıracak. Daha önceden de Intel’in Arc projesini iptal edeceğine dair söylentilerle karşılaşmıştık ancak firma hızlı bir şekilde durumu yalanlamış ve ikinci nesil Ars kartlarının üstünde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu durum elbette hiçbir tüketiciyi mutlu etmeyecektir fakat şimdilik bunun söylentiden ibaret olduğunu belirtmemiz gerekir.

Intel Arc ekran kartlarının işi zaten zordu

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Firmanın bu yıl içinde piyasaya sürmesi gereken Arc A serisi kartları birtakım sorunlar ve gecikmelerle boğuştu. Kağıt üstünde fena olmasalar da bir türlü piyasaya adım atamayan orta ve üst seviye Arc A serisi, Intel tarafından yapılan testlerde dahi mevcut nesildeki AMD ve Nvidia rakiplerini geçmekte zorlanıyor.

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Aktarılanlara göre Arc A serisine güç veren Alchemist mimarili A380, A580, A750 ve A770 kartları piyasaya beklendiği gibi çıkacak. Önümüzdeki yıl çıkması planlanan Battlemage Arc kartlarının ise sadece giriş ve orta seviyeye yönelik olacağı aktarılıyor. Intel tarafından yayınlanan yol haritasının son ürünü olan Celestial GPU’ları ise hiç görmeme ihtimalimizin olduğu ifade ediliyor.

Intel’in mali durumu etkili olabilir

Bilgisayar teknolojileri tarafından boy gösteren pek çok dev firma bu yıl içerisinde mali anlamda önemli darbeler aldı. Bu firmaların başlarında yer alan Intel, bir süredir zorlu mali süreçler ile boğuşuyor. Intel CEO’su Pat Gelsinger’de finansal anlamda kötü gidişin devam edeceğine dair sinyaller vermişti. Öte yandan 2022 yılı finansal sonuçlarına göre Intel'in grafik bölümü yıl içerisinde sürekli yüksek zararlar yaşamaktaydı.

Firmanın Arc kartlarının uzunca bir süre şirkete para kazandırmayacağı düşünüldüğünde mavili takımın masaüstü grafik bölümünü sübvanse etmesi en azından bu mali koşullarda mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Intel tarafından gelecek olan Arc ekran kartlarının ilk olarak hedef küçülterek giriş ve orta seviyeye yönelmesi ardından da tamamen rafa kaldırılması bekleniyor.

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Intel, Arc serisi ekran kartlarını iptal edilebir